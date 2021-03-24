|
|
РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутника V» с AstraZeneca в ОАЭ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Испытания комбинации «Спутника V» и вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca («Астразенека») в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться на следующей неделе, надеемся получить результаты уже через два месяца, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев индийскому телеканалу CNBC TV18.
«Испытания [комбинации вакцин] уже проходят в Азербайджане. В ОАЭ они, как мы надеемся, начнутся на следующей неделе. Надеемся, что у нас уже будут некоторые данные [о результатах испытаний] через два месяца», – цитирует ТАСС Дмитриева.
Ранее РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества.
Украинская военнослужащая умерла через два дня после прививки от COVID
В Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины.
«Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту… Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха… Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Сообщается также, что во вторник утром женщина на самочувствие не жаловалась. «Из анамнеза – она страдала гипертонической болезнью», – добавили в командовании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти.
Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
С начала пандемии на Украине заболели 1,6 млн человек, выздоровели 1,3 млн, летальных исходов – 31 677.
Голикова объяснила отказ России от локдауна во вторую волну коронавиурса
Россия не стала вводить общенациональный карантин во время второй волны пандемии коронавируса, поскольку такой шаг мог бы критически сказаться на экономике и обернуться психологическим ударом для населения, рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
«Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. И мы искали компромисс, поэтому все усилия были направлены, с одной стороны, на более тщательную организацию ограничительных мер, и, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцины, чтобы как можно быстрее ее запустить», – сообщила Голикова в интервью YouTube-каналу журналиста Антона Красовского.
Вице-премьер отметила, что во время первой волны пандемии коронавирус был еще не знакомой болезнью, и Россия сумела себя защитить, введя режим самоизоляции, что позволило организовать все системы, произвести необходимые средства индивидуальной защиты и подготовить медицинские учреждения и оборудование.
Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем.
Песков ответил на вопрос о вакцине, которой привился Путин
|
|
Какую вакцину от коронавируса выбрал президент Владимир Путин, знает он и его врач, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», – сказал Песков, отвечая на вопрос, по какому принципу президент выбирал вакцину, передает РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
ЕК проведет переговоры о возможной закупке «Спутника V»
Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.
«Такие переговоры еще не начались», – отметил источник и подчеркнул, что Германия будет приветствовать их скорейшее начало, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Министры иностранных дел и образования Словакии подали в отставку
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг объявили об отставке на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V».
Министры информировали о своем решении президента Словакии Зузану Чапутову. Ожидается, что она примет их отставку в четверг. Министры представляют в правительстве либеральную партию «Свобода и солидарность», передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
Ранее в отставку подал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, а также министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.
Премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Число заболевших COVID выросло в мире на 8% за неделю
Больше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, а смертность – на 3%, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В документе говорится, что «в глобальном плане четвертую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID», на минувшей неделе поступили сообщения о более 3,2 млн новых случаев, умерли более 60 тыс. человек, что на 3% больше, чем за предыдущие семь дней, передает ТАСС.
Особенно заметным рост заболеваемости с 15 по 21 марта был в Юго-Восточной Азии (на 49%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%) и Европе (на 13%), а в Северной и Южной Америке она снизилась на 5%, в Африке – на 3%.
Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 14%), Восточном Средиземноморье (на 12%), Африке (на 10%), Северной и Южной Америке (на 2%) и Европе (на 1%), однако при этом сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%). Общий рост смертности в мире составил за неделю 3%.
В Бразилии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 508 тыс. человек, далее следуют США (более 374 тыс. новых случаев), Индия (более 240 тыс.), Франция (более 204 тыс.), Италия (более 154 тыс.), Польша (более 151 тыс.), Турция (более 126 тыс.), Германия (более 90 тыс.), Украина (более 85 тыс.), Чехия (более 70 тыс.), Россия (более 66 тыс.) и Иордания (более 57 тыс.).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Российские ученые открыли новый вариант южноафриканского штамма коронавируса
Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту – генетической линии B.1.351. Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Полученный вирусный изолят депонирован в Государственную коллекцию вирусов, проводятся вирусологические исследования.
«В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в Минздраве оценили угрозу южноафриканского штамма коронавируса.
На Украине зарегистрирована вторая смерть от индийской вакцины от COVID
|
|
Провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта, сообщил Минздрав Украины.
По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина привился против COVID-19. Вакцинацию работников военного госпиталя провела мобильная бригада. А 16 марта скорая помощь доставила мужчину в городскую клиническую больницу № 3, где он лечился от инсульта, сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что противопоказаний к введению вакцины, а именно, аллергии к любому из компонентов препарата, у провизора не было. В тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, добавили в украинском Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщал, что заболел COVID-19. Он также сообщил, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от COVID
Вакцины гарантированы населению Бразилии, заявил президент страны Жаир Болсонару на фоне рекордного числа смертей от коронавируса – за сутки в стране умерло больше 3 тыс. человек.
«Я хочу успокоить население и заверить, что вакцины гарантированы (для населения)», – передает РИА «Новости» слова Болсонару.
Президент добавил, что к концу года Бразилия якобы будет располагать 500 млн доз, чтобы привить все население.
Заявление прозвучало на фоне рекордного числа смертельных случаев от COVID-19, которое было выявлено в Бразилии за сутки: в стране скончался 3 тыс. 251 человек. За все время в стране коронавирусом заразились 12 млн 130 тыс. 19 человек, умерли 298 тыс. 676, излечились 10 млн 601 тыс. 658.
Отметим, что ранее Болсонару не раз выступал с критикой в адрес вакцин: он, например, говорил, что никогда не закупит вакцины китайского производства, а также отказался от закупки вакцин компании Pfizer.
Напомним, 18 марта сообщалось, что в Бразилии за сутки выявили более 90 тыс. случаев коронавируса.
До этого Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране этот препарат. Вместе с тем стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. 4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины.
Возбуждено дело об утечке данных переболевших COVID москвичей
Уголовное дело возбуждено по факту утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«По данному факту Следственным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело», – говорится в ответе главка МВД депутату, который он опубликовал в своем Telegram-канале.
В документе отмечается, что сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Напомним, ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что утечка персональных данных москвичей, которые переболели коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора.
На Украине допустили введение общенационального локдауна
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных украинских регионах придется «закрыть всю страну».
«Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте», – сказал Данилов в интервью Би-би-си News Украина.
По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по COVID-19.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не устраивать толпы в транспорте, пригрозив остановкой транспорта и введением нового локдауна.
«Толпы в транспорте я считаю безответственностью тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
По его словам, функционирование общественного транспорта необходимо для того, чтобы на работу могли добираться сотрудники предприятий критической инфраструктуры. «Давайте осознанно относиться к ситуации и реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе, если ситуация не улучшится и местная власть и правительство будут принимать решение относительно остановки общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий, очень жесткий локдаун», – сказал Кличко, напомнив, что в 2020 году локдаун, во время которого не работал общественный транспорт, вызывал недовольство людей. При этом он призвал предприятия некритической инфраструктуры перейти на удаленную работу.
Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Грузии заявили о фактическом срыве вакцинации препаратом AstraZeneca
Процесс иммунизации от коронавируса вакцинами компании AstraZeneca, начатый в Грузии 15 марта, фактически сорван, заявил директор центра клинической иммунологии, инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Страна перед лицом серьезного вызова, мы имеем дело с беспрецедентной пассивностью населения в отношение вакцинации, плюс упал показатель ношения масок», – сказал он.
По его словам, граждане проявляют по отношению к вакцинации «огромный скептицизм».
«Кроме этого, показатель ношения масок снизился с 70% до 42», – сказал Тенгиз Церцвадзе. «Это чрезвычайно низкий показатель», – отметил он.
Директор центра сказал, что ситуация улучшится лишь если в день будут вакцинироваться 3-4 тыс. человек.
Пока в Грузии есть только вакцина AstraZeneca. Ее первая партия – 43200 доз поступила в страну 13 марта. 19 марта после вакцинации скончалась 27-летняя медсестра в городе Ахалцихе, что критически замедлило темпы иммунизации. По плану Грузия должна к концу года вакцинировать 60-65% населения, или 1 млн 700 тыс. человек. Однако сейчас вакцинировано только около 4 тыс. человек.
В четверг в Грузию поступит вакцина компании Pfizer. В Грузии думают привить известных деятелей, чтобы те подали личный пример остальным.
Коронавирусом в Грузии заболело более 278 тыс. человек. 3722 человека скончалось.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Применение вакцины BioNTech приостановили в двух районах Китая
Центры вакцинации в Гонконге приостановили использование закупленного в Германии препарата против коронавируса компании BioNTech из-за дефектов упаковки, вакцинацию им остановили и в Макао (Аомэнь), передают местные СМИ.
Об этом сообщила радиостанция RTHK, при этом официальных заявлений властей пока не последовало, передает ТАСС.
Отмечается, что дистрибьютером вакцины BioNTech в этих двух специальных административных районах КНР выступает шанхайская компания Fosun Pharma.
Ранее стало известно о первом случае смерти после вакцины BioNTech. Кроме того, этот препарат оказался малоэффективным против штамма COVID из ЮАР.
Также резко упало доверие европейцев к вакцине AstraZeneca: 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации этим препаратом, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В МВФ задумались о создании резервных активов на 650 млн долларов
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева к июню представит официальное предложение о создании дополнительных резервных активов на сумму в 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса.
«Я намерена к июню представить Исполнительному совету [МВФ] официальное предложение о рассмотрении [возможности] нового выделения [средств] в размере 650 млн долларов», – передает заявление Георгиевой ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВФ.
Ранее Георгиева отметила усилия российских властей по преодолению последствий экономического кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.
Меркель признала своей ошибкой попытку объявить выходные в апреле
Канцлер Германии Ангела Меркель после критики решила не объявлять 1 и 3 апреля дополнительными выходными, которые ранее планировала сделать нерабочими для предотвращения распространения COVID-19.
«Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан», – цитирует ТАСС Меркель.
Католическая Пасха выпадает в этом году на 4-5 апреля, эти дни являются праздничными и нерабочими. Кроме этого, в обычных условиях выходным днем была бы и Страстная пятница, которая выпадает на 2 апреля. Меркель же решила, что нерабочими днями следует объявить также 1 и 3 апреля. Это решение стало объектом серьезной критики, поскольку общественность и бизнес, напротив, рассчитывали на смягчение карантина на пасхальные праздники. Федеральные земли, где эпидемиологическая ситуация менее напряженная, собирались разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными тестами.
По словам Меркель, в столь короткое время невозможно было прояснить множество вопросов правового характера, которые сопряжены с принудительным закрытием предприятий. В частности, было непонятно, как именно рассматривать формулировки правительства – переводить ли сотрудников на удаленный режим или отправлять в принудительный отпуск.
Локдаун действует в Германии с ноября 2020. Накануне Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.