РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутника V» с AstraZeneca в ОАЭ

Испытания комбинации «Спутника V» и вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca («Астразенека») в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться на следующей неделе, надеемся получить результаты уже через два месяца, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев индийскому телеканалу CNBC TV18.

«Испытания [комбинации вакцин] уже проходят в Азербайджане. В ОАЭ они, как мы надеемся, начнутся на следующей неделе. Надеемся, что у нас уже будут некоторые данные [о результатах испытаний] через два месяца», – цитирует ТАСС Дмитриева.

Ранее РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества.