Психиатр рассказал об опасности интервью с маньяками

Главный врач московской психиатрической больницы №1 имени Н. А. Алексеева Георгий Костюк заявил, что интервью с маньяками вполне могут спровоцировать психически нестабильных людей на аналогичные злодеяния.

«По моему профессиональному мнению, такие интервью являются популяризацией, поэтому думаю, что они действительно способствуют появлению новых маньяков», – прокомментировал Костюк инициативу Владимира Жириновского о запрете интервью с серийными насильниками или убийцами. Об этом сообщает «Ридус».

Ранее в пресс-службе ЛДПР сообщили, что лидер партии Владимир Жириновский намерен подготовить законопроект о запрете брать интервью «у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью или убийством». Идея законопроекта появилась после интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова телеведущей Ксении Собчак.

Российские журналисты и блогеры раскритиковали решение телеведущей Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвали к блокировке фильма на YouTube.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Пушкина заявила, что брать интервью у освободившегося из тюрьмы маньяка недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

Одна из жертв Мохова ранее заявила, что преступник изнасиловал ее вместе с другим мужчиной около 900 раз. Мохов в интервью также порассуждал о любви и пошутил об одной из своих жертв.

70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.