В Минздраве объяснили процедуру выбора российских вакцин от COVID пациентами

У россиян будет выбор, какой именно вакциной против коронавируса привиться. А определиться пациентам поможет врач, занимающийся проблемами вакцинопрофилактики, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 28 марта вакцина против коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот. Это будет уже третья отечественная вакцина, доступная россиянам.

«Я считаю, что у людей будет выбор, какой именно вакциной против коронавируса привиться. Три вакцины – это действительно серьезное достижение российских ученых, производителей и страны в целом. Ну и, естественно, выбор, какой именно вакциной кому нужно прививаться, будет осуществляться с учетом показаний. Определяет их врач, который занимается как раз проблемами вакцинопрофилактики. Поэтому, без сомнений, он подберет наилучшую с его точки зрения вакцину и обсудит это с пациентом», – говорит Козлов.

Он подчеркивает, что никакой принудительной вакцинации, тем более конкретным препаратом, не будет. Врач, исходя из индивидуальных показаний, даст пациенту рекомендацию привиться тем или иным препаратом, а само решение о вакцинации человек уже принимает самостоятельно.

«У вакцин есть очень четкие противопоказания или возрастные критерии. Некоторым нельзя ту или иную вакцину в детском возрасте, некоторым – в пожилом. Для этого как раз и нужны рекомендации специалистов. «Спутник V», например, провел исследование у пожилых пациентов и для них, соответственно, разрешен. По вакцине Центра имени Чумакова я таких исследований не видел пока, но это все равно очень важная вакцина», – заключил собеседник.

Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился с газетой ВЗГЛЯД мнением, что россиянам не позволят самостоятельно выбирать, какой именно вакциной против коронавируса им привиться. Такие назначения, по его мнению, будет давать исключительно лечащий врач в зависимости от индивидуальных особенностей.

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