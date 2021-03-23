Британцев впечатлил отдых Путина в тайге

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лавров заявил об утрате Западом искусства дипломатии

23 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:06  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару

Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада mid.ru
В мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Об этом, в числе прочего, сказал Сергей Лавров в программном интервью накануне переговоров в Китае. Что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости? Подробности...
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Почему все меньше россиян считают себя европейцами

Желание ассоциировать себя с Европой все меньше распространено среди жителей России кадр из видео
Еще недавно незыблемое, казалось бы, убеждение большинства жителей России – ощущение себя европейцами, частью большой Европы – теперь существенно поколеблено. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и стоит ли им радоваться? Подробности...
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Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

Деян Вукшич устроил перестройку в АНБ Черногории gov.me
В Черногории разгорается крупный скандал, связанный с главной местной спецслужбой – Агентством национальной безопасности (АНБ). На этот раз сторонники и окружение президента страны Мило Джукановича обвиняют руководителя разведки Деяна Вукшича в некомпетентности, разглашении государственной тайны и чуть ли не в сознательной работе на Сербию и Россию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Россия – это высокая гора бесхозного прошлого

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Принято говорить, что мы, мол, не любим и не видим будущего, что в то время, как трижды величайший какой-нибудь Илон Маск уже буквально запускает ракеты на Марс и только что не встречается с зелёными человечками, мы всё копаемся в пыльной старине, ну не позор ли. А я скажу: у нас мало прошлого. Подробности...
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В Нидерландах организовали избирательный «Макдоналдс»

Никита Тюков
Никита Тюков, политолог
Бильярдный стол для подсчета бюллетеней, голосование на детской площадке и другие особенности многодневных выборов в Нидерландах. В них интересны не результаты, а сам механизм голосования. Подробности...

«Северный поток – 2» вновь поссорит США и Евросоюз

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Сооружение «Северного потока – 2» и всеобъемлющая сделка с Россией о сохранении украинского транзита составляют прямой интерес Берлина безотносительно того, сколько раз США или Великобритания, уже не являющаяся членом ЕС, объявят Россию своим главным геополитическим врагом. Подробности...
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Байдена слишком рано хоронят

Пашиняна дожали

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Хамство Байдена и отзыв посла

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров заявил об утрате Западом искусства дипломатии
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    Британцев впечатлил отдых Путина в тайге

       23 марта 2021, 08:54
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Читатели британской газеты Daily Mail высоко оценили решение президента России Владимира Путина провести выходные на свежем воздухе в Сибири.

    «Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», – уверен PaperCutSurvivor, передает РИА «Новости».

    «Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни», – признался Nothankuu.

    При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа.

    «Им нужно было пригласить Байдена», – пошутил в этой связи Swiss fondue.

    «Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу — Прим. ред.) до окостенения», – пошутил Betascience.

    Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ.

    «Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге. — Прим. ред.), так называемый «лидер свободного мира» не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», – обратил внимание SilverIce.

    «Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», – отметил Olderandslower.

    «Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», – метафорично констатировал dai2000.

    Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.


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    Во Франции осудили высказывания Байдена о Путине
       22 марта 2021, 09:42
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС,
    CARLOS BARRIA/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине недопустимы, заявил французский сенатор от партии «Республиканцы», бывший министр обороны республики Жерар Лонге.

    «Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государства. Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена. Подобным заявлениям нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса», – подчеркнул Лонге, передает ТАСС.

    Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правящей партии «Республика на марше» Каролин Жанвье также выразила обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией в связи с высказываниями, допущенными хозяином Белого дома. «Я обеспокоена ухудшением американо-российских отношений. Это вызывает у меня сожаление», – сказала она.

    Жанвье, возглавляющая группу дружбы Франции и России в Национальном собрании, призвала Вашингтон и Москву к диалогу. «Диалог между двумя великими державами представляется мне крайне важным», – подчеркнула она.

    Тем временем большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».

    Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.

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    Коментарии (2)
    Путин рассказал о запуске еще одной вакцины от коронавируса в гражданский оборот

    22 марта 2021, 16:19

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин рассказал о том, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.

    «Еще одна вакцина – федерального Научного центра имени Чумакова – «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены», – рассказал Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА «Новости».

    В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».

    Ранее стало известно, что холдинг Ростеха «Нацимбио» («Национальная иммунобиологическая компания») разрабатывает собственную вакцину от коронавируса.  

    Коментарии (12)
    Путин намерен во вторник сделать прививку от коронавируса
       22 марта 2021, 15:49
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.

    «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, заявил, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Пескова, вакцинация российского лидера не будет публичной в отличие от вакцинаций руководителей других государств. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», – сказал пресс-секретарь президента.

    Ранее Путин заявил, что крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным.

    На прошлой неделе Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена, и нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.

    Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.

    Коментарии (87)
    В Кремле заявили о неготовности Байдена разговаривать с Путиным
       22 марта 2021, 13:03
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в понедельник не планируется: не было готовности со стороны Вашингтона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

    В минувший четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».

    Коментарии (52)
    Путин о заявлениях ЕС по «Спутнику V»: Россия никому ничего не навязывает

    22 марта 2021, 16:03

    Текст: Алина Назарова, Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин, комментируя заявления Еврокомиссии о российских вакцинах от коронавируса, заявил, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

    Так он прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона о том, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

    «Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем», – отреагировал Путин. Президент отметил, что в Европе сейчас многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, и лишь 4 марта пришло решение о начале рассмотрения, передает РИА «Новости».

    «В этой связи знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос – чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят», – добавил Путин, подчеркнув, что это их собственный выбор.

    «Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи», – сказал российский лидер.

    Президент также указал, что интерес к российской вакцине «Спутник V» проявляют все больше стран всему миру. «География использования российского «Спутника V» активно растет, даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы. Интерес к нашей вакцине проявляют все больше государств по всему миру», – сказал Путин.

    Он напомнил, что разрешение на применение «Спутника V» на своей территории уже выдали 55 стран.

    Президент также указал, что зарубежные вакцины не дают такой высокой защиты от коронавируса, как российские. «Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны, безопасны. … Никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты», – сказал Путин.

    Глава государства назвал такой результат «безусловным успехом отечественных ученых и специалистов, который признают за рубежом», передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.

    Коментарии (8)
    Путин заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов

    22 марта 2021, 16:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская вакцина «Спутника V» не имеет побочных эффектов, на это указывает анализ применения препарата в Мексике и Аргентине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Правительственные органы в таких странах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения на своей территории, в своих странах нашей вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации, передает РИА «Новости».

    Глава государства обратил внимание на то, что эти исследования являются независимой экспертизой.

    Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

    Коментарии (26)
    Путин назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС в беседе с главой Евросовета

    22 марта 2021, 16:34

    Текст: Ксения Панькова

    Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем дал оценку неудовлетворительному состоянию связей России и ЕС, сложившемуся из-за конфронтационной линии Евросоюза, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-есовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров. С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины «Спутник V», политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы.

    Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия и Евросоюз подошли к провалу в отношениях, поскольку Брюссель не готов к равноправному сотрудничеству с Москвой.

    Напомним, Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих проблем.

    Коментарии (1)
    Путин поручил Минздраву представить к госнаградам создателей вакцин от COVID-19

    22 марта 2021, 17:40

    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко представить к государственным наградам всех причастных к разработке и производству вакцин от коронавируса.

    «Некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам», – сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, передает ТАСС.

    Заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой глава государства дал поручение проработать вопрос о материальном поощрении создателей вакцин. Президент от имени всех граждан России выразил благодарность сотрудникам научных центров, работавшим над разработкой препаратов от коронавируса, отметив смелость и самоотверженность ученых, которым ради получения живого вируса приходилось идти на риск, работая в госпиталях для больных COVID-19. «Я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан поблагодарить всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно ее решили», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал запуске еще одной российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Кроме того, глава государства заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов.

    Коментарии (14)
    В МИД обеспокоились военной деятельностью Британии в Арктике

    22 марта 2021, 12:13

    Текст: Елизавета Булкина

    У России вызывает беспокойство военная деятельность Британии в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИДа по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.

    «Мы исходим из того, что неарктические государства на сегодняшний день не должны привносить с собой элементы конфронтационности, способствовать появлению каких-либо разделительных линий. В этом плане военная деятельность Великобритании в арктических широтах не может не вызывать у нас озабоченность, поскольку Великобритания является не арктическим государством. Когда Великобритания присоединялась к Арктическому совету, она брала на себя соответствующие обязательства, в том числе обязательства по сохранению Арктики в качестве зоны мира и конструктивного взаимодействия и низкой напряженности», – передает его слова РИА «Новости».

    Корчунов подчеркнул, что Москва не приветствует появление военных контингентов неарктических государств. «Такое раскачивание военной ситуации нами не приветствуется... У нас сугубо мирные перспективы», – сказал дипломат.

    Ранее сообщалось, что военно-морские силы Британии будут постоянно находиться за северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России в контроле над новыми торговыми маршрутами, открывающимися из-за таяния льдов в Арктике.

    Коментарии (1)
    МИД: США не поддержали предложение Путина об открытом разговоре с Байденом

    22 марта 2021, 13:30

    Текст: Елизавета Булкина

    Вашингтон не поддержал предложение президента России Владимира Путина провести разговор с американским главой Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем, заявили в МИДе.

    «С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», – говорится в сообщении на сайте министерства.

    В ведомстве подчеркнули, что была упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. «Ответственность за это целиком на США», – добавили в МИДе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская сторона оказалась не готова к проведению разговора Байдена с Путиным.

    В минувший четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».

    Коментарии (4)
    Великобритания назвала Россию «величайшей угрозой»

    22 марта 2021, 21:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Москва является угрозой, модернизация Вооруженных сил России делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком, говорится в опубликованном документе минобороны Британии.

    «Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком», – говорится в 76-страничном документе, получившим название Defence in a competitive age. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Британское министерство считает, что Россия инвестирует средства в подводный боевой флот, а также в глубоководное оборудование, способное повреждать донные кабели связи. Также Лондон отметил создание Россией торпед, способных доставлять боевые заряды к берегам противников.

    «Россия располагает возможностью наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Британию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО. Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», – сообщается в документе.

    Ранее сообщалось, что Британия считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.

    Коментарии (15)
    В Кремле допустили утрату доверия к задержанному пензенскому губернатору
       22 марта 2021, 13:06
    Фото: пресс-служба Басманного суда/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.

    Он уточнил, что Путин в курсе ситуации с Белозерцевым. «Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего», – подтвердил представитель Кремля, передает ТАСС.

    «Пока мы не видели указа президента об утрате доверия. Но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», – добавил Песков.

    Отвечая на вопрос, не запрашивал ли Кремль у правоохранителей данные о Белозерцеве накануне последних выборов, Песков заметил: «Здесь я ничего вам не могу сказать». «Есть соответствующие антикоррупционные подразделения в администрации президента. Они получают данные, они при необходимости устраивают проверочные мероприятия. Но, как вы понимаете, это работа непубличного характера», – пояснил представитель Кремля.

    Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.

    Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.

    В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.

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    Песков уточнил, в какой тайге отдыхали Путин и Шойгу

    22 марта 2021, 13:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу провели выходные в тувинской тайге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува», – сообщил Песков в ответ на вопрос, отдыхал ли Путин в Туве, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба президента опубликовала видео, на котором глава государства, а также министр обороны отдыхают в Сибири.

    Песков рассказывал, как Путин и Шойгу ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки в одном из регионов Сибири.

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    Песков рассказал, когда Путин освоил вездеход

    22 марта 2021, 13:31

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Вездеход он успел освоить давно. Что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда Путин освоил вездеход и есть ли у него соответствующие водительские права, передает РИА «Новости».

    Представителя Кремля также попросили рассказать и о костюмах президента и министра на отдыхе, которые включали в себя валенки и куртки из дубленой кожи. «Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская», – ответил он, подтвердив, что это была одежда отечественного производства.

    В то же время он затруднился ответить на вопрос, удалось ли Путину и Шойгу посетить сибирскую баню. Говоря о накрытом для гостей столе, где помимо чая были, например, соленые огурцы и сало, Песков пояснил: «Они же там обедали все-таки, это как раз часть обеденного стола».

    Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

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    Путин призвал объединить усилия стран в борьбе с пандемией

    22 марта 2021, 17:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    Москва выступает за объединение усилий для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации.

    «Мы понимаем и хотим, чтобы общий успех был достигнут общими усилиями. Более того, считаем, что общий, с точки зрения выработки иммунитета, не только для нашей страны, но и для других стран мира, он достижим только в результате объединения усилий. Поэтому мы всегда выступали за объединение этих усилий. И будем работать, если итальянские партнеры хотят, с удовольствием будем работать и с ними», – заявил глава государства на совещании, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что некоторые из иностранных партнеров «видят какую-то политизацию» борьбы с коронавирусом со стороны России. «Ничего подобного, я уже многократно говорил, не было и нет. Никакой политизации», – подчеркнул Путин.

    Ранее в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем российский лидер дал оценку неудовлетворительному состоянию связей России и ЕС, в ходе диалога стороны затронули вопросы совместной борьбы с пандемией коронавируса, в том числе возможности использования российской вакцины «Спутник V».

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