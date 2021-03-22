Россия оценила значение Договора о добрососедстве и дружбе с Китаем

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с КНР «успешно прошел проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято выполняются», благодаря документу отношения между странами вышли на «беспрецедентный уровень», заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

«28 февраля 2022 года исполнится 20 лет вступления в силу этого договора. 16 июля 2001 года он был подписан, а 28 февраля 2002 года он уже был ратифицирован. Мы исходим из того, что, когда в феврале 2022 года наступит двадцатилетие вступления в силу Договора, он, в соответствии со статьей 25, будет автоматически продлен на очередной пятилетний период», – приводит слова российского министра иностранных дел ТАСС.

Как подчеркнул Лавров, динамичное развитие российско-китайских отношений за последние 20 лет свидетельствует о том, что «договор успешно прошел проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято выполняются». «Напомню, обязательства заключаются в том, чтобы передавать дружбу между нашими народами новым поколениям. Это уникальная правовая формула, которую я не видел больше нигде, кроме как в отношениях между Россией и Китаем», – заметил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что стороны обязались уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также констатировали отсутствие территориальных претензий и «решимость превратить границу между Российской Федерацией и КНР в границу вечного мира и дружбы». «Это тоже очень необычная формулировка для официальных документов. Это говорит о том, что характер отношений действительно обладает уникальным качеством», – сказал министр.

«Данная модель взаимодействия между Россией и Китаем абсолютно свободна от каких-либо идеологических ограничителей. Она носит самоценный характер, не подвержена каким-либо конъюнктурным факторам и при этом не направлена против какой-либо третьей страны. Лидеры наших стран неоднократно это подчеркивали», – заметил Лавров.

«Учитывая, что в этом году 16 июля будет отмечаться двадцатилетие договора, мы подготовим специальный документ – совместное заявление лидеров, посвященное этому юбилею. В нем будет отраженно дополнительное качество, приданное нашим отношениям за истекшие 20 лет», – сообщил российский министр.

По словам Лаврова, российско-китайские отношения вышли на «беспрецедентный уровень» в значительной степени благодаря этому договору, который был подписан [президентом России Владимиром] Путиным и тогдашним председателем КНР Цзян Цзэминем в 2001 году. Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что связи между Россией и Китаем характеризуются руководителями и гражданами обеих стран «как лучшие за всю историю двусторонних отношений». «Думаю, это абсолютно заслуженная, справедливая характеристика», – отметил министр.

«Документ, безусловно, исторический. Он заложил политический и юридический фундамент для формирования между нашими странами отношений нового типа – всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отношений, вступающих в новую эпоху», – подчеркнул министр.

Лавров обратил внимание, что Россия рассматривает новую эпоху отношений с Китаем в контексте «широкой ситуации, складывающейся на международной арене». «Она претерпевает очень глубокую трансформацию, укрепляются новые центры экономического роста, финансового могущества и политического влияния», – отметил Лавров.

Как указал глава внешнеполитического ведомства, Москва и Пекин будут продолжать выстраивать свою внешнюю политику «созидательно, конструктивно, гибко, всегда проявляя готовность к компромиссам, но исключительно на основе взаимоуважения и поиска баланса интересов». КНР, по словам Лаврова, является стратегическим партнером и настоящим единомышленником России, а сотрудничество стран на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку.

Напомним, 1 марта Минобороны КНР охарактеризовало российско-китайские отношения в военной сфере как партнерство по всестороннему стратегическому взаимодействию. В начале января министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет конца, верхнего предела и запретных зон.

В ноябре 2020 года в Пекине заявили о готовности Китая «бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку». В октябре президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином.

В сентябре 2020 года глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой заявил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.