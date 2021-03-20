Здание Измайловского кремля загорелось в Москве

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Риме решили провести испытания «Спутника V» против штаммов COVID

20 марта, суббота  |  Последнее обновление — 16:57  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Пашинян пошел по ленинскому пути

Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна все-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.  Подробности...
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Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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«Детская дипломатия» сломала судьбы советских детей

Катя Лычева в Соединенных Штатах Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, в 1986 году, советская девочка Катя Лычёва посетила США с «миссией мира». Это был и первый и последний в истории СССР и США приступ «детской дипломатии» с целью борьбы за мир в тот период, когда ядерная война казалось неизбежной. Какие еще детские судьбы оказались втянуты в этот сюжет и почему эта практика оказалась неэффективной? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Европейской демократии больше не существует – это главный результат пандемии

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Как пели гитлеровские штурмовики в своей главной песенке: «Глядят на свастику с надеждой миллионы». Тоска по сильной руке, жажда бездумно подчиняться правителю, стремление снять с себя любую ответственность за то, что происходит в стране. Все как тогда. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
Обсуждение: 109 комментариев

России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Пашиняна дожали

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
  • Да

  • Нет
Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
Вы получали какие-либо пособия от государства?
  • Да, в прошлом

  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Риме решили провести испытания «Спутника V» против штаммов COVID
    Стали известны причины переноса пуска «Союза» В Баварии задумались о производстве «Спутника V» Аксенов отреагировал на санкции Киева Британцы высмеяли множественные падения Байдена на трапе
    Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США Олимпиаду в Токио решили провести без иностранных болельщиков Дачников предупредили о новых штрафах Россиянку два дня избивали в отеле в Турции
    Посол оценил отношение в Германии к воссоединению Крыма с Россией Познер оценил вероятность онлайн-встречи Путина и Байдена Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины Актер сериала «След» задержан в Москве за угрозы инспектору ВАИ

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    Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня

    «сильный ветер»


    Пушков назвал причину падения Байдена на трапе

    Видео

    «мы другие люди»


    Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

    моральная ответственность


    Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

    территориальные потери


    Как поляки насладились крупнейшим унижением России

    центр самолетостроения


    Российский авиапром избавляется от балласта

    утерянное достояние


    Юрий Алексеев: В советский рай Латвию больше не возьмут

    глобальное лидерство


    Геворг Мирзаян: Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

    оборонительный подход


    Тимофей Бордачёв: России нужны не контрсанкции, а санкции

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?

    Здание Измайловского кремля загорелось в Москве

       20 марта 2021, 15:51
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Пожар произошел на территории Измайловского кремля в Москве. По предварительным данным, горит первый этаж деревянного здания, сообщает в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

    «По прибытию ПСП – здание разноуровневое, 1-3 этажное, деревянное. Происходит возгорание на первом этаже», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Площадь пожара в Измайловском кремле в Москве пока составляет 160 кв. метров.

    Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Проводится эвакуация из соседних помещений. На место следуют значительные силы пожарных, передает ТАСС.

    Ранее во время пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве пострадали семь человек.


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    Немецкие СМИ: Новые санкции США по «Северному потоку – 2» поставят крест на планах Байдена
       19 марта 2021, 18:49
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Абдулла Шакиров

    Возможные новые санкции США уже не смогут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2», а скорее только усугубят отношения между Берлином и Вашингтоном, считают в редакции немецкой газеты Handelsblatt.

    Администрация Соединенных Штатов рассматривает введение новых санкций не только против российских судов, но и против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

    Как отмечают немецкие журналисты, ограничения США до сих пор не остановили строительство «Северного потока – 2», а только затянули его. Введение же новых санкций, считает издание, несет опасность, поскольку член совета акционеров компании Nord Stream 2 AG возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а наложение рестрикций против него «немыслимо в рамках трансатлантического партнерства». Кроме того, пишет газета, санкции могут спровоцировать на действия специальный экологический фонд, созданный властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания для защиты интересов участников «Северного потока – 2». Отмечается, что в этом случае фонд сам попадет под санкции США, а это будет означать введение ограничений в отношении властей германской земли. В конечном итоге все это рискует вылиться в большой политический скандал, который может поставить крест на планах президента США Джо Байдена возродить трансатлантическое партнерство, подчеркивает газета.

    США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.

    Коментарии (27)
    Татьяна Васильева ответила оскорблявшему крымчан матом соратнику Навального
       19 марта 2021, 17:41
    Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Актриса Татьяна Васильева отреагировала на нецензурную брань соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова в адрес жителей Крыма. Она заявила, что что ей обидно за крымчан, как за себя.

    Ранее Милов в одном из своих видео заявил, что жители полуострова надоели ему. «Одна из причин, почему я перестал ездить в Крым, куда я ездил отдыхать в 90-х, это потому, что меня … (нецензурный аналог слова «достали») крымчане. (…) Ты приезжаешь отдохнуть, а они начинают рассказывать о том, как их достала Украина, украинская мова и крымские татары. И ты вот это слушаешь и говоришь: «Ребят, заткнитесь! Я не хочу слушать, какие у вас там проблемы с Украиной». Они обижались. Думали, что я их поддержу. А я приехал купаться сюда! Если вы будете так себя вести, то я в Турцию поеду», – приводит слова блогера «Мировое обозрение».

    На провокацию блогера ответила Васильева. «Когда скудоумные вроде Владимира Милова из «особой» либеральной касты матом кроют крымчан, мол «докучают» своими проблемами – не дают купаться москвичам в тишине, становится обидно, как за себя. Это не колония с чужеземцами на плантациях! Это наши соотечественники. Наша семья. И дай Бог всем нам мира, благополучия, мудрости, любви и уважения без хамского апломба и злобы», – написала она в своем Instagram.

    Актриса подчеркнула, что все ее друзья знают, с какой теплотой она относится к Крыму и крымчанам. «Это светлые, необыкновенно добрые люди. Каждый раз в этом убеждаюсь, когда приезжаю туда перевести дух и набраться сил», – отметила Васильева.

    «И кто бы что ни говорил, конечно, мы один народ. С общей историей, традициями и верой», - подчеркнула актриса.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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    Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
       19 марта 2021, 19:44
    Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.

    В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.

    Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.

    Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.

    «Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».

    По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.

    Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.

    Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний  со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.

    Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.

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    Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США
       20 марта 2021, 07:27
    Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Посол России Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США.

    По его словам, «многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона». Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства, отметил, что «глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев». Как отметил посол, они «понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». Антонов увидел в этом «потенциал для нормализации связей» между народами двух стран. Он надеется, что Белый дом «прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.

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    Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
       20 марта 2021, 03:44
    Фото: Nazar Furyk/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.

    В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    В США нашли зависимость между употреблением аспирина и риском смерти от COVID-19
       19 марта 2021, 18:13
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Даже приняв небольшую дозу аспирина, больные коронавирусом смогут снизить вероятность смерти и госпитализации, а также использования аппарата ИВЛ, считают ученые Университета Джорджа Вашингтона в США.

    Специалисты выяснили, что применение аспирина на 44% снижает необходимость ИВЛ, на 43% – вероятность госпитализации в реанимацию, и на 47% – внутрибольничную смертность, передает РИА «Новости».

    «Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами», – рассказал ученый университета Джонатан Чоу.

    Он отметил, что, поскольку аспирин недорогой препарат, открытие позволит снизить смертность в масштабах миллионов. Ученый выразил надежду на то, что теперь и другие исследователи станут изучать влияние аспирина на течение заболевания коронавирусом.

    Ранее британские ученые назвали фактор, вчетверо увеличивающий риск смерти от COVID-19.

    В январе ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения коронавируса.

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    Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров

    19 марта 2021, 22:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время восхождения на самолет.

    «Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: «На улице очень ветрено», – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», – написала Захарова в своем Facebook.

    Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

    Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.

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    Сын Трампа высмеял оправдания Белого дома после падения Байдена
       20 марта 2021, 00:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.

    В Twitter он опубликовал скриншот, свидетельствующий, что скорость ветра составляла примерно 6 м/с. По данным метеослужбы США, такой ветер «поднимает пыль и бумагу» и «шевелит небольшие ветви». «Вот так ветер!» – заявил Дональд Трамп-младший и сыронизировал, что Байден «в отличной форме», передает РИА «Новости».

    Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

    Коментарии (60)
    Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным
       19 марта 2021, 18:40
    Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos
    /Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», – передает слова Байдена РИА «Новости».

    В среду Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.

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    Разработчика «Бурана» обвинили в заказном убийстве

    19 марта 2021, 19:19

    Текст: Абдулла Шакиров

    Разработчику многоразового космического орбитального корабля-ракетоплана «Буран» Александру Кибальченко предъявили обвинение в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве, сообщил его адвокат Александр Карабанов.

    «Разработчик «Бурана» 63-летний профессор, доктор технических наук Александр Кибальченко категорически отвергает обвинение в организации похищения с целью убийства», – передает ТАСС сообщение адвоката.

    По версии следствия, 4 марта на улице Маршала Тухачевского в столице четверо мужчин с помощью электрошокера насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в подмосковный Красногорск и убили. Изначально фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с похищением человека»), позже им дополнительно инкриминировали признак «из корыстных побуждений или по найму», затем «похищение человека». В настоящее время все они находятся в СИЗО. Следствие полагает, что Кибальченко заказал убийство бывшего зятя из-за споров при разводе с его дочерью. Уточняется, что профессор отдал за убийство 50 тыс. долларов.

    В январе Следственный комитет рассказал о случаях заказных убийств за криптовалюту.

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    Британцы высмеяли множественные падения Байдена на трапе
       20 марта 2021, 10:30
    Фото: REUTERS/Carlos Barria
    Текст: Наталья Ануфриева

    Британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.

    Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с Байденом. Публикация вызвала активный отклик читателей, передает РИА «Новости».

    «Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос», – прокомментировал odedszpiro.

    «Ох, дорогая Америка. Что ты наделала» – задался вопросом malph.

    «Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!», – считает MoggfatherfornextPM.

    «Это лишь вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», – добавил Mr white.

    «Камала на мгновение взволновалась», – сыронизировала Kate.

    «Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые «демократы», – присоединился ко мнению BobDob.

    «Дальше будет намного, намного хуже», – отметил rizziero.

    Кроме того, пользователи Сети начали создавать мемы после этого инцидента. Например, на одной из видеозаписей, размещенных в Twitter с хештегом #Bidenfalls («Байден падает» – прим. ВЗГЛЯД), видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф на поле экс-президент США Дональд Трамп.

    Другой пользователь с тем же хештегом разместил картинку, на которой показано, что нынешний американский лидер чуть не упал из-за того, что его предшественник на этом посту специально смазал ступени.

    Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная Трампом под ноги Байдену банановая кожура.

    Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.

    В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

    При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.

    Коментарии (43)
    Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно
       19 марта 2021, 21:10
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», – цитирует Меркель ТАСС.

    По ее словам, такой сценарий развития возможен.

    Она отметила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», – сказала канцлер.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.

    Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

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    Посол оценил отношение в Германии к воссоединению Крыма с Россией
       20 марта 2021, 05:25
    Фото: Макс Ветров/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    В Германии есть «общее понимание» того, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

    По его словам, в Германии понимают, что «возвращение Крыма в родную гавань состоялось», с этим «придется смириться всем нашим даже самым настойчивым недоброжелателям». Кроме того, в Германии видят, что на полуострове после воссоединения произошли позитивные перемены, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

    Однако политика немецких властей, как и «многих западных столиц», по данному вопросу «не меняется», сказал Нечаев. При этом «любые нарушения» со стороны Украины «встречают на Западе если не понимание, то точно не осуждаются». В частности, речь идет о нарушениях «прав человека или свободы СМИ, расправе над инакомыслящими внесудебной, блокаде Крыма энергетической и водной».

    Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь «вернуть» Киеву Крым. По его мнению, на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в ответ заявил, что слова украинского посла маразматичны, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.

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    Зафиксирован первый случай смерти после вакцины BioNTech
       19 марта 2021, 18:22
    Фото: Jonathan Hayward
    Keystone Press Agency
    Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Гонконге пациент скончался после прививки препаратом от коронавируса BioNTech, закупленным в Германии, сообщают СМИ.

    После применения препарата умер 66-летний мужчина, у него был диабет и несколько других хронических заболеваний, передает ТАСС со ссылкой на сообщение радиостанции RTHK.

    Он получил в минувший вторник первую дозу вакцины и после этого от него не поступало жалоб на недомогание.

    Ранее гонконгские эксперты установили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech обеспечивает защиту от британского и бразильского штаммов нового коронавируса, но при этом менее эффективна против южноафриканского.

    Также в Гонконге выявили семь случаев смерти после прививки вакциной китайского производителя Sinovac. При этом правительственные эксперты заявили, что прямой связи между применением этого препарата и смертью пожилых пациентов с хроническими заболеваниями нет.

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    Названы последствия передозировки минеральной водой
       19 марта 2021, 20:18
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Для того, чтобы в организме соблюдался правильный водно-солевой баланс, минеральную воду надо разбавлять чистой питьевой в соотношении 30/70, рассказала газете ВЗГЛЯД нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения (European Association for the Study of Obesity) Ольга Деккер.

    «Минеральная вода содержит много солей. Но нужно понимать, что наш организм в процессе жизнедеятельности тоже вырабатывает соли. Например, печень синтезирует белки, в результате этого процесса обязательно будут «шлаки» – соли, которые потом выводят почки. Если же эти соли не выводятся, то они откладываются в суставах, оседают в тех же почках, получается песочек, который может превратиться в камни», – говорит Деккер.

    Для того, чтобы организм человека функционировал правильно, должен соблюдаться водно-солевой баланс, продолжает нутрициолог. Наш организм получает часть солей из воды, поэтому полностью заменить чистую воду на минералку нельзя. Иначе это приведет к внеклеточным отекам – задержке воды и избытку соли.

    «По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мы можем получать от 5 до 10 граммов соли в сутки. Пять у нас однозначно приходят с едой, потому что даже помидоры или творог содержат соли, минералы. Даже если мы едим печень, печеночный паштет – там тоже есть минералы. И если мы при этом будем только минералку употреблять, то рискуем получить избыток солей. Получается, при недостатке воды организм получит соли по верхней границе норматива», – объясняет специалист.

    Она подчеркивает, что не употреблять соль и считать ее «белой смертью» тоже нельзя. Ибо недостаток соли и переизбыток воды приводят к внутриклеточным отекам из-за ухудшения питания клеток, что, естественно, тоже плохо отразится на здоровье. Кроме того, при недостатке соли в организме человека страдает функция выработки соляной кислоты.

    «Поэтому для здоровья очень важно, чтобы в организме был баланс соли и воды, тогда и отеков не будет. Я бы посоветовала разбавлять минеральную воду чистой: вводить 30 % минералки и 70 % чистой, причем пить ее следует перед приемами пищи без соли. Кроме того, нужно обращать внимание на состав минералки. Все зависит от того, чего человек хочет добиться. Например, для улучшения работы желудочно-кишечного тракта нужно брать магниевую воду», – заключила Деккер.

    В январе Роскачество провело проверку бутилированной воды 206 торговых марок и более чем у четверти из них обнаружило признаки фальсификата. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какую питьевую воду можно считать эталонной и как определить ее качество самостоятельно.

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