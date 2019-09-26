Постояльцы хостела в Измайловском кремле Москвы пострадали при пожаре

Во время пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве пострадали семь человек.

«В результате пожара на первом этаже здания, по предварительным данным, пострадали семь человек», – сообщил представитель экстренных служб, передает РИА «Новости».

Отмечается, что при тушении пожара из хостела были спасены 15 человек. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что ведомство начало проверку о соблюдении пожарной безопасности после пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве.

«В связи с пожаром, произошедшем в хостеле на территории Измайловского Кремля, прокуратура Восточного административного округа организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг», – сказала Нефедова.

Ранее сообщалось, что в здании на территории Измайловского кремля произошел пожар, в 3.38 возгорание было ликвидировано.