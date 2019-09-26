В Измайловском кремле произошел пожар

В пожаре в здании на территории Измайловского кремля в Москве спасены 15 человек, сообщили в столичном главке МЧС.

По сообщению спасателей, пожар произошел в административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж на площади восемь квадратных метров. В 3.38 возгорание ликвидировали.

«Пожарные спасли 15 человек, к сожалению, есть пострадавшие – всех спасенных передали медикам для осмотра», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

По предварительным данным, в здании находится хостел «Петр I».

Напомним, в июне в Москве загорелся музейный комплекс Измайловского кремля.

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