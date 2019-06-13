Измайловский кремль загорелся в Москве

В Москве горит музейный комплекс Измайловского кремля, сообщили в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что пожар начался на первом этаже, но сейчас «переходит на второй».

Пожар происходит в ООО «Вернисаж», передает РИА «Новости».

Пожарные уже прибыли на место и ведут борьбу с огнем.

Площадь возгорания составляет 50 кв. м.

В 23.15 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Измайловский кремль – это музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998–2007 годах на территории усадьбы Измайлово.