Эксперт объяснил скрытый смысл новых санкций США против России

Санкции США против России направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада», считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«При администрации Байдена США и ЕС консолидируются на антироссийской основе. Санкции – это способ проявить идеологическую позицию и синхронность действий с ЕС, что крайне важно для США, для наглядной демонстрации возрождения коллективного Запада, который резко ослаб в период президентства Дональда Трампа, когда США и Евросоюз действовали несинхронно», – рассказал он ТАСС.

Суслов добавил, что администрация Байдена стремится противопоставить свою идеологию странам, с которыми имеет политические расхождения, воссоздавая блоковый подход. Он отметил, что именно в этом Вашингтон видит возможность усилить свои позиции на международной арене: «нужно сплотить демократических союзников США, восстановить коллективный Запад, противопоставленный «миру авторитаризма».

По мнению эксперта, именно усиление роли идеологии во внешней политике станет одной из главных позиций во внешней политики новой администрации. При этом, отметил Суслов, «для самих США введение санкций относительно безболезненно, потому что они в краткосрочной и среднесрочной перспективе от них ничего не теряют», а даже приобретают поддержку ЕС.

«Политическая атмосфера будет становиться еще более конфронтационной. Неизбежно, что США будут вводить новые санкции против РФ, в первую очередь по вопросам внутренней политики Москвы, в открытую будут говорить о поддержке российской оппозиции», – считает эксперт.

Однако, по мнению Суслова, Москва и Вашингтон продолжат сотрудничество в областях, которые представляют взаимный интерес, например, «диалог по стратегической стабильности, борьба с пандемий, взаимодействие по вопросам изменения климата».

Ранее стало известно о том, что США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.

Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.