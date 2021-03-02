Инвесторы TON потребовали от Дурова компенсации на сумму почти 100 млн долларов

Инвесторы фонда Da Vinci Capital уведомили основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc. Они требуют возместить ущерб за неудавшийся проект.

Юристы фонда Da Vinci Capital в конце февраля отправили Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON уведомление о намерении подать иск. Инвесторы требуют компенсировать ущерб в размере около 100 млн долларов за неудавшийся проект, сообщил источник, близкий к фонду, передает Forbes.

Между тем другие источники издания подтвердили, что Telegram получил такое письмо, однако сумма требований в нем составляет 20 млн долларов. Forbes не располагает информацией, является ли это письмо единственным.

Если в течение двух недель в компенсации будет отказано, то инвесторы подадут судебный иск в Лондоне, поскольку отправленное письмо является так называемым последним предупреждением.

В мае 2020 года Дуров объявил о закрытии проекта создания блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c криптовалютой Gram. Власти США считают, что у Telegram не было разрешения на осуществления операций с токенами.

Американский суд вынес вердикт по иску к Telegram, обязав компанию вернуть покупателям криптовалюты Gram 1,22 млрд долларов и выплатить 18,5 млн долларов компенсации. Позже Дуров сообщил, что инвесторам вернули свыше 1,2 млрд долларов.