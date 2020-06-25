Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям 1,22 млрд долларов

Американский суд вынес вердикт по иску к Telegram, обязав компанию вернуть покупателям криптовалюты Gram 1,22 млрд долларов и выплатить 18,5 млн долларов компенсации.

«Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение 1 млрд 224 млн долларов», – передает ТАСС вердикт американского суда.

Указывается, что около 1,19 млрд долларов из суммы выплатят в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами, также Telegram в течение 30 дней должен выплатить компенсацию в размере 18,5 млн долларов.

По решению суда Telegram в течение трех лет должен уведомлять американские власти о выпуске криптовалюты. При этом компания не обязана признавать вину.

В мае адвокаты компании Telegram Group Inc. отозвали апелляцию на постановление суда о запрете продажи цифровых токенов Gram.

Перед этим основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии проекта создания блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c криптовалютой Gram.

В ноябре 2019 года Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызывал Дурова для дачи показаний в рамках иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc.

США считают, что у Telegram не было разрешения на осуществления операций с токенами.