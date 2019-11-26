Дурова вызвали в суд США по делу о криптовалюте мессенджера Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал российского предпринимателя Павла Дурова для дачи показаний в рамках рассмотрения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., свидетельствуют материалы в электронной базе суда.

Из документов следует, что Дуров, являющийся создателем мессенджера Telegram, даст показания 7 или 8 января 2020 года, передает ТАСС.

В ходатайстве также уточняется, что 16 декабря показания по делу даст Илья Перекопский, а 10 декабря текущего года – Шьям Парех. В обоих случаях это произойдет в Лондоне.

Претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компаниям Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. касаются размещения токенов Gram. По сведениям регулятора, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом 1,7 млрд долларов, в частности, 424,5 млн долларов «на рынке США». Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление этих операций.

Напомним, в августе американские СМИ сообщали, что операторы Telegram «в течение ближайших двух месяцев» намерены запустить собственную криптовалюту Gram («Грам»).

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