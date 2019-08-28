Появились сведения о сроке запуска криптовалюты мессенджера Telegram

Американское издание The New York Times утверждает, что операторы мессенджера Telegram «в течение ближайших двух месяцев» планируют выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram («Грам»).

По сведениям источников издания из числа инвесторов, от 200 млн до 300 млн пользователей приложения мессенджера Telegram смогут использовать транзакции с использованием криптовалюты Gram, передает ТАСС.

Издание напоминает, что в начале 2018 года операторам мессенджера Telegram удалось привлечь инвестиции в размере 1,7 млрд долларов со стороны представителей крупного капитала, включая венчурные фонды Кремниевой долины.

В презентационных документах, с которым ознакомилось издание, уточняется, что Gram структурно будет функционировать так же децентрализованно, как биткойн, и легче избегать мер государственного надзора. Управление новой криптовалютой предполагается осуществлять с помощью «децентрализованной сети компьютеров, которые не дадут Telegram контроля над обращением Gram».

Источники издания обращают внимание, что операторы мессенджера, в отличие от американской компании Facebook, не афишируют своих намерений и действуют скрытно.

Ранее сообщалось, что Telegram решил отказаться от проведения первичного публичного размещения токенов (ICO). В январе 2018 года создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег от покупки мошеннических токенов Gram.

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