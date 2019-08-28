Появились сведения о сроке запуска криптовалюты мессенджера Telegram

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Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

На МАКСе впервые представят фюзеляж российско-китайского самолета CR929Фото: Zuma/ТАСС
Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35, сенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.  Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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Демарш уральских хирургов оказался симптомом запущенной социальной болезни

Хирурги считаются элитой врачебного сообщества, но даже они жалуются на безденежьеФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
История с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля. Хирурги жалуются на низкую зарплату и хронические перегрузки. Неделю назад Путин поручил правительству подготовить до 1 октября систему модернизации первичного звена здравоохранения, в частности поднять зарплаты медикам. Но успеют ли чиновники не допустить массового ухода хирургов из больниц? Подробности...
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Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге

Новая «цветная революция» в Гонконге опасна, поскольку у нее, помимо заграничных спонсоров, есть реальные причины на местахФото: Tyrone Siu/Reuters
Спустя пять лет после провала «революции зонтиков» в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят – и все чаще заявляют о своем праве применить силу. Но есть риск, что станет только хуже.  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Галактический амфитеатр с порталом в рыбацкий кабак

Илья Переседов, блогер
«Гугл» говорит, сегодня день рождения Сезарии Эворы. Я случайно попал на ее концерт в Питере в 2006 году. До этого я бывал в основном на операх, рок-концертах и прочих шоу. Чего-то подобного я ждал от встречи с Эворой. И обманулся. Подробности...
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Бесславные революционные традиции живут, но не победят

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенность революционной субкультуры – это перекладывание ответственности за революцию и ее неизбежные жертвы на власти. Нет, ребята. В грабеже виновны грабители, в мошенничестве виновны мошенники, в революции виновны революционеры. Подробности...
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Борьба за экологию может выйти человечеству боком

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пластиком – это тоже про богатых и бедных. Страны Запада смогут найти альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном его использовании. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Подробности...
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    Как Россия вызволяла своих граждан

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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
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          • Совершил подвиг

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          • Им просто повезло

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Появились сведения о сроке запуска криптовалюты мессенджера Telegram

              28 августа 2019, 04:58

              Текст: Антон Никитин

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              Американское издание The New York Times утверждает, что операторы мессенджера Telegram «в течение ближайших двух месяцев» планируют выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram («Грам»).

              По сведениям источников издания из числа инвесторов, от 200 млн до 300 млн пользователей приложения мессенджера Telegram смогут использовать транзакции с использованием криптовалюты Gram, передает ТАСС.

              Издание напоминает, что в начале 2018 года операторам мессенджера Telegram удалось привлечь инвестиции в размере 1,7 млрд долларов со стороны представителей крупного капитала, включая венчурные фонды Кремниевой долины.

              В презентационных документах, с которым ознакомилось издание, уточняется, что Gram структурно будет функционировать так же децентрализованно, как биткойн, и легче избегать мер государственного надзора. Управление новой криптовалютой предполагается осуществлять с помощью «децентрализованной сети компьютеров, которые не дадут Telegram контроля над обращением Gram».

              Источники издания обращают внимание, что операторы мессенджера, в отличие от американской компании Facebook, не афишируют своих намерений и действуют скрытно.

              Ранее сообщалось, что Telegram решил отказаться от проведения первичного публичного размещения токенов (ICO). В январе 2018 года создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег от покупки мошеннических токенов Gram.

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