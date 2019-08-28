Появились сведения о сроке запуска криптовалюты мессенджера Telegram

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28 августа, среда | Последнее обновление — 06:33 | vz.ru
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Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле
Галактический амфитеатр с порталом в рыбацкий кабак
Илья Переседов, блогер
«Гугл» говорит, сегодня день рождения Сезарии Эворы. Я случайно попал на ее концерт в Питере в 2006 году. До этого я бывал в основном на операх, рок-концертах и прочих шоу. Чего-то подобного я ждал от встречи с Эворой. И обманулся. Подробности...
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Бесславные революционные традиции живут, но не победят
Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенность революционной субкультуры – это перекладывание ответственности за революцию и ее неизбежные жертвы на власти. Нет, ребята. В грабеже виновны грабители, в мошенничестве виновны мошенники, в революции виновны революционеры. Подробности...
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Борьба за экологию может выйти человечеству боком
Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пластиком – это тоже про богатых и бедных. Страны Запада смогут найти альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном его использовании. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Подробности...
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В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом
Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздникаПодробности...
В России отметили День флага
В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в КрымуПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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