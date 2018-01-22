Дуров предостерег от покупки мошеннических токенов Gram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег подписчиков от покупки мошеннических токенов Gram – предположительно, название будущей криптовалюты блокчейн-платформы Telegram Open Network.

«Если вы видели или получали предложения о «покупке Grams», сообщите нам об этом на канале «Antiscam» (анти-мошенничество)», – написал Дуров в воскресенье в своем Twitter.

На прошлой неделе «Ведомости» сообщали, что мессенджер Telegram собирается привлечь на предварительном ICO 850 млн долларов.

При этом книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России. Минимальное вложение от инвесторов, которое Telegram готов рассмотреть, составляет 20 млн долларов, а якорным инвесторам Telegram предлагает вкладывать не менее 50 млн долларов.

При этом официального сообщения от самого Павла Дурова относительно планов по созданию криптовалюты и внедрению ее в работу мессенджера еще не было.