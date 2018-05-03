Telegram отказался от публичного размещения токенов

Мессенджер Telegram решил отказаться от проведения первичного публичного размещения токенов (ICO), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным WSJ, причиной для данного решения послужило то, что компания собрала достаточно средств в ходе двух закрытых раундов предпродаж (pre-sale) токенов. Сообщается, что за два закрытых раунда в феврале и марте мессенджер привлек 1,7 млрд долларов от мене чем 200 инвесторов (по 850 млн долларов в рамках каждого раунда), передает РИА «Новости».

По другой информации, причиной для отказа от проведения публичного ICO Telegram могла стать изменившаяся обстановка в нормативно-правовой сфере.

В марте сообщалось, что принадлежащая Павлу Дурову Telegram Open Network в рамках закрытых раундов ICO отказывает в участии инвесторам, попавшим под международные санкции.

Перед этим Дуров предостерег подписчиков от покупки мошеннических токенов Gram – предположительно, название будущей криптовалюты блокчейн-платформы Telegram Open Network.