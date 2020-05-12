Дуров закрыл блокчейн-проект TON

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии проекта создания блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c криптовалютой Gram.

«Сегодня у нас, в Telegram, печальный день. Мы объявляем о прекращении нашего блокчейн-проекта», – написал он в своем Telegram.

Он подчеркнул, что активное участие Telegram в TON завершено, и попросил не доверять сайтам, которые используют его имя, бренд Telegram или аббревиатуру «TON» для продвижения проектов.

В ноябре 2019 года Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызывал Дурова для дачи показаний в рамках рассмотрения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc.

Претензии касались размещения токенов Gram – Telegram и блокчейн-платформа TON продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. Утверждалось, что таким образом компания выручила 1,7 млрд долларов, в том числе 424,5 млн долларов «на рынке США». Власти США сочли, что у Telegram не было необходимого разрешения на осуществление этих операций.

В августе американские СМИ сообщали, что операторы Telegram «в течение ближайших двух месяцев» намерены запустить собственную криптовалюту Gram.