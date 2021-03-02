Оппозиция в Ереване перекрыла проспект у здания суда

В столице Армении около сотни сторонников «Движения за спасение родины» перекрыли проспект у здания суда общей юрисдикции Еревана, где проходит заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.

«Народ, армия, победа! Ты не можешь судить наших генералов, Никол!» – скандируют протестующие, передает ТАСС.

Напомним, Оганяну 4 марта прошлого года было предъявлено обвинение по статье УК «растрата имущества в особо крупных размерах.

Следствие установило, что в 2010 году Минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО «Дзора ГЭС», дав добро на отчуждение компании имущества на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 млрд 646 млн 400 тыс. драмов, в результате чего государству было нанесен ущерб на 1 млрд 46 млн 400 тыс. драмов (примерно 2 млн долларов США).

В мае 2019 года уголовное дело в отношении Оганяна было прекращено. Тогда же прекратили дело против экс-президента Роберта Кочаряна, экс-вице-премьера Армена Геворкяна, и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Однако в июне Апелляционный суд в Армении постановил вернуть Кочаряна под стражу и возобновить дело. Он находится под арестом.

В Армении в конце февраля разгорелся новый политический кризис после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.

В Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.

Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».

Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку главы правительства Никола Пашиняна.