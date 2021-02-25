Экс-президент Армении Кочарян призвал Пашиняна к отставке

Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку главы правительства Никола Пашиняна.

«Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», – приводит Sputnik Армения слова Кочаряна, который предлагает встать рядом с вооруженными силами, рядом с армянской армией.

Между тем Служба национальной безопасности Армении призвала соотечественников воздерживаться от противоправных действий в связи с акциями сторонников и противников премьера Никола Пашиняна. «СНБ призывает воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и предупреждает, что отреагирует на любые подобные шаги. Призываем граждан не поддаваться на провокационные действия, сохранять правопорядок и бдительность. Органы государственного управления полноценно выполняют свои функции», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

В спецслужбе предупредили, что возможные подобные действия могут угрожать безопасности Армении и любой такой шаг можно рассматривать как направленный на ослабление государства. «Служба национальной безопасности в рамках своих полномочий продолжит проводить исходящие из ситуации необходимые мероприятия для защиты суверенитета и безопасности, территориальной целостности Армении», – говорится в сообщении.

В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».