Силуанов обсудил с победителем «Лидеров России» благоустройство Волгограда 2 марта 2021, 10:59 Текст: Алина Назарова

Министр финансов, наставник конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Антон Силуанов обсудил с победителем конкурса Русланом Морозовым проект благоустройства центра Волгограда. Силуанов провел встречу с победителем конкурса «Лидеры России 2020», генеральным директором Волгоградского композитного завода, председателем Волгоградской региональной общественной организации руководителей «Совет директоров», депутатом Волгоградской городской думы Русланом Морозовым. Он представил проект реконструкции центра Волгограда с точки зрения увеличения туристических потоков и повышения доходности городского бюджета за счет привлечения к этому различных инвестиционных проектов, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «Общение в рамках программы «Наставничество» позволяет посмотреть на привычные вопросы совершенно под другим углом. Руслан четко формулировал свои ожидания от нашего взаимодействия, представил хорошо проработанные идеи. В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы – это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан», – отметил Силуанов. Совместно с мэрией Волгограда Морозов проанализировал все перспективные городские территории, а также изучил общественное мнение. В результате был определен участок, нуждающийся в капительном благоустройстве. «Я рассказал наставнику о своем видении. И этот план понравился Антону Германовичу. Основная задача проекта – запустить лучшую на сегодня практику благоустройства небольших территорий, которую можно будет масштабировать по всей стране. Как правило, регионам на эти цели выделяются капитальные федеральные гранты. Однако после проведения благоустройства территорий чаще всего их обеспечение и развитие в дальнейшем оказывается проблемой, так как ложится на малые бюджеты моногородов либо муниципальных районов. Соответственно, территория рано или поздно увядает. И наша главная цель – выработать такой механизм, при котором преображенная территория могла бы сама себя содержать, аккумулировать средства для модернизации, ремонта (в случае его необходимости), а в перспективе – выйти на самоокупаемость», – пояснил Морозов. Благоустраивать, в частности, планируется Комсомольский сад, Городской детский парк и Сурский сквер, которые находятся в запустении. «В советские времена здесь был парк отдыха с аттракционами, красивыми прогулочными дорожками и другими развлечениями. Но сегодня вблизи данного участка нет какой-либо благоустроенной досуговой зоны. Недалеко расположен Цирк, детско-юношеский центр, где в кружках занимается более 5 тыс. детей, рядом реконструируется будущий Кукольный театр, чуть выше стадион «Динамо», Новый экспериментальный театр – то есть получается территория, необходимая горожанам любого возраста. И она должна отвечать современным требованиям. В рамках единой парковой концепции предполагается создание прогулочного променада, который может трансформироваться в ярморочную зону. При этом новые дорожки будут прокладываться по сформировавшимся маршрутам, чтобы избежать вырубки деревьев. В Горсаду разместятся детская зона с площадками, спортивный кластер с тренажерной зоной, площадкой для проведения йоги и тихий парк с фонтанами и прудами. Отдельное внимание планируем уделить зоне фудкортов, а также устройству аванплощади, детской зоны и открытой сцены для проведения творческих мероприятий», – рассказал Морозов. Благоустройство территорий за счет размещения объектов общепита, аттракционов, торговых площадей, создаст более 100 новых рабочих мест, позволит получить дополнительные доходы в бюджет Волгограда и направить их на содержание преобразованного участка. На встрече в рамках программы «Наставничество» Морозов обсудил с Силуановым механизм реализации проекта, а также варианты его финансирования. «Антон Германович помог подключить специалистов ВЭБ.РФ к созданию дорожной карты проекта – обоснованию экономической привлекательности такого универсального продукта. Он имеет большое социальное значение: реализовав его, мы получим лучшую практику, которую могут взять на вооружение власти регионов с точки зрения окупаемости проектов по благоустройству», – добавил Морозов. Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука возглавила партийный рейтинг на Украине 1 марта 2021, 15:35

Фото: Дмитрий Феоктистов/фотохост-агентство ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) лидирует в рейтинге политических сил, сейчас поддержать ее готовы 23,5% жителей, следует из данных опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований. Второе место в рейтинге занимает возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» – за нее готовы проголосовать 19,2%, третье – партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» – 16,3%, передает ТАСС. В пятерку рейтинга попали партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Партия Шария, которую поддерживают 9,4% и 5% украинцев соответственно. Как отметил директор института Андрей Дягиль, ОПЗЖ особенно популярна на юго-востоке Украины. Также, по его мнению, будет набирать рейтинг и Партия Шария, поскольку в отношении ее лидера Анатолия Шария сейчас ведется уголовное преследование. Что касается рейтинга политиков, то здесь по-прежнему лидирует Владимир Зеленский, за которого прямо сейчас готовы проголосовать 18,7% жителей. Далее следует Порошенко – 17,1%, и председатель ОПЗЖ Юрий Бойко – 10,2%. «Если бы выборы проводились в ближайшее время, то во второй тур попали бы Зеленский и Порошенко. У них небольшой разрыв», – сказал Дягиль. Уточняется, что опрос проводился с 25 по 28 февраля 2021 года, были опрошены 3 тыс. респондентов методом телефонного интервью во всех областях Украины. Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко. В начале февраля почти половина украинцев высказалась за досрочные выборы президента. Российские хоккеисты на ЧМ-2021 решили выступать под флагом ФХР или ОКР 1 марта 2021, 12:21

Фото: Spp-Jp/Zuma/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские хоккеисты на чемпионате мира в 2021 году будут представлять либо Федерацию хоккея России (ФХР), либо Олимпийский комитет России (ОКР), сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов. «Для начала о чемпионате мира. Все будет хорошо. Все заверения получены, решения приняты, наши спортсмены примут участие. Они будут представлять либо свою федерацию, либо Олимпийский комитет России. Как вы знаете, знак ОКР тоже имеет в себе триколор. Так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений по поводу того, какую сборную они представляют, ни у кого не будет», – передает РИА «Новости» слова Курбатова. Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия. В России допустили уход из Совета Европы на фоне разногласий с Западом 1 марта 2021, 19:25

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Москва должна быть готова покинуть Совет Европы (СЕ), если будет запущена трехсторонняя процедура реагирования на нарушение устава в отношении России, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой. «Первое: мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе: мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», – передает слова Толстого РИА «Новости». Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь предложил в случае конфликта «не горячиться, а действовать поэтапно». По его мнению, Россия могла бы приостановить свое членство в Парламентской ассамблее: такой шаг, считает сенатор, не будет иметь серьезных последствий. Он также сказал, что «оставил бы за скобками» членство России в СЕ, отметив, что это «слишком сильное решение». Ранее в Совфеде обвинили СЕ в нежелании защищать права русскоязычных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. В январе ассамблея окончательно закрепила в своем регламенте возможность использовать трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ассамблеи. После запуска механизма должна состояться встреча председателей ПАСЕ и Комитета министров с генсеком СЕ, затем в течение четырех недель в страну, против которой начато разбирательство, будет направлена миссия высокого уровня для обсуждения разногласий. Если компромисс найти не удастся, то в следующие восемь недель генсек СЕ должен будет разработать план действий, на реализацию которого отводится девять месяцев после его принятия Комитетом министров. В случае если все три стороны решат, что государство-участник не урегулировало вызывающие обеспокоенность вопросы, Комитет министров должен будет принять решение в рамках статьи 8 устава СЕ: если речь будет идти о приостановке представительства этой страны, то она сможет вернуться к работе, подтвердив, что все нарушения устава устранены, если же ее было решено исключить из организации, то тогда руководству страны придется заново подавать заявку на вступление в СЕ. Стоит отметить, что Россия отказалась от этой поправки в регламенте СЕ. Представитель российский делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция «не в полной мере соответствует тому, что было достигнуто (на встрече министров стран – членов СЕ в мае 2019 года) в Хельсинки». Также парламентарий сообщил об отзыве поправок, которые Москва подготовила для доработки этого документа. В США признали провал истребителей F-35 1 марта 2021, 14:44

Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Madelyn Brown

Текст: Алина Назарова

Военно-воздушные силы США смирились с провалом при создании F-35, которым в течение целого десятилетия пытались заменить главный американский истребитель F-16, пишут американские СМИ. Из материала следует, что на фоне растущей конкуренции конструкцию F-35 существенно усложнили, что замедлило разработку, увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководителям ВВС пришлось принять тот факт, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35. И военные уже допускают, что им придется запустить новую программу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes. «Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась», – говорится в статье. При этом, как предполагают авторы материала, даже если американские ВВС все же предпримут такую попытку, есть большая вероятность, что сценарий повторится, и новый истребитель не придет на смену F-16, а окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным, как F-35. Ранее сообщалось, что если Китай остановит поставки своих редкоземельных металлов за океан, то ВПК США долго не сможет оправиться от такого удара. В частности, пострадает производство истребителей F-35. Агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщало, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. Захарова ответила на протест Киева из-за инцидента у генконсульства Украины в Петербурге 1 марта 2021, 13:05

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Реакция Киева на ситуацию с нападением на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, оснований для протеста в адрес российских властей нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права», – говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД. Она отметила, что представительство российского дипведомства в Санкт-Петербурге «оказало генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу». И.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД России в Санкт-Петербурге отметил, что украинская сторона не усматривает в случившемся политической подоплеки. «Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге – ноту украинского генконсульства. Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц. Представитель МИД Украины объявил об этом протесте в Twitter», – отметила Захарова. По ее словам, подобная реакция Киева вызывает недоумение. «Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего», – подчеркнула она. В Москве напомнили Киеву о его «собственном хроническом бездействии» всякий раз, когда у посольства и генконсульств России на Украине «бесчинствуют националистически настроенные молодчики». «До сих пор не расследованы многочисленные случаи нападения на российскую дипмиссию в Киеве, избиения руководителя Российского центра науки и культуры, поджогов автомобилей, порчи имущества российских дипломатов. Никто из участников этих деяний так и не был установлен и привлечен к ответственности», – отметила она. «Рекомендуем коллегам в МИД Украины лучше навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности и оскорблений достоинства наших дипломатических и консульских сотрудников», – резюмировала Захарова. Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. После нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского. Спустя несколько дней министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за инцидента и потребовало провести всестороннее расследование. Стало известно о секретных поездках первого космонавта Гагарина 1 марта 2021, 15:01

Фото: Черединцев Валентин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов рассказал о секретных поездках Юрия Гагарина. «При мне личным водителем Юрия Алексеевича был Борис Бабкин, но иногда я возил Гагарина. Выезды были служебными: в ЦК, в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия» – прим. ВЗГЛЯД.). Мы не рассказывали о таких поездках, это была секретная информация. Но когда ехали по трассе, сотрудники Госавтоинспекции отдавали честь. Они знали, что это за машина и кто в ней может находиться», – приводятся о слова Миннизянова на сайте Центра подготовки космонавтов. На вопрос, не боялся ли первый космонавт ДТП или покушений, он ответил, что, как военный, всегда был начеку. Отмечается, что Гагарин и сам водил машину. В музее Центра хранится его водительское удостоверение, документ находился в бумажнике космонавта в момент его гибели. Кроме того, после полета правительство подарило Гагарину личную машину – черную «Волгу М-21» второй серии. Позже у космонавта появилась служебная машина этой же модели, но уже третьей серии. В 2021 году исполняется 60 лет полету Юрия Гагарина в космос. Ранее космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экс-президента Франции Саркози приговорили к тюремному сроку 1 марта 2021, 16:12

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен судом Парижа к трем годам лишения свободы, два из которых условно. Он стал первым экс-президентом республики, получившим реальный срок, передает РИА «Новости». Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, обвинялся в коррупции и торговле влиянием. По версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь бывшему высокопоставленному сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. У следствия было несколько тысяч записей перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему. Прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Процесс по «делу о прослушке» завершился 11 декабря 2020 года. Российские ЗРК показали высокую эффективность при отражении авиаударов Израиля по Сирии 1 марта 2021, 16:43 Текст: Абдулла Шакиров

Зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2» подтвердили свою эффективность, отразив в воскресенье авиаудары, нанесенные израильскими ВСС по пригороду Дамаска, сообщил военный источник. Самолеты F-16 выпустили из района Голанских высот 12 управляемых ракет по международному аэропорту Дамаска и населенному пункту Гузлание. Они были успешно перехвачены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских расчетов противовоздушной обороны. Личный состав и военная техника потерь не понесли, передает РИА «Новости». «Средствами дежурных сил сирийской противовоздушной обороны «Панцирь-С» и «Бук-М2» запущенные ракеты, не достигнув цели, были уничтожены, подтвердив высокую эффективность российских зенитно-ракетных комплексов», – сказал источник. В 2019 году российские ЗРК «Панцирь» и «Бук» при отражении авиаудара ВВС Израиля по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет. Губерниев обозвал отца финского лыжника за слова о «скальпе русских» 2 марта 2021, 02:26

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова Теро Мяки, отца финского лыжника Йони Мяки, о том, что на чемпионате мира в Оберстдорфе «с русских сняли скальп». Отметим также, что финские журналисты назвали российского лыжника Глеба Ретивых русской черепахой. Губерниев заявил, что «люди хайпуют» и «торжествуют в моменте». Он напомнил, что «Глеб – бронзовый призер». Как подчеркнул комментатор, «сегодня они у него выиграли, а завтра он у них», пишет «Спорт-Экспресс». «Не читал статьи финских журналистов, но могу сказать, что отец Йони Мяки – м***к», – сказал Губерниев, добавив, что «все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается». Он полагает, что «для спортсмена» подобные нападки – «лучшая мотивация», это «прекрасный повод показать себя на Олимпиаде». Напомним, российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых получили бронзовые медали. Победили норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, второе место заняли финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки. В ходе командного спринта Большунов ушел в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Клебо в четыре секунды, однако Ретивых проиграл не только норвежцу, но и Мяки. Теро Мяки заявил, что «с русских сняли скальп». Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России 1 марта 2021, 19:47

Фото: JUSTIN LANE/ЕРА/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Более трех четвертей американцев в данный момент негативно относятся к России, об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup. О негативном отношении сообщили 77% респондентов, из них относятся очень негативно – 36%, а в целом негативно – 41%. При этом очень благоприятное отношение к России испытывают 5% американцев, а 17% относятся в целом благоприятно. 1% опрошенных воздержался от ответа, сообщает РИА «Новости». С 1989 года, когда был проведен первый аналогичный опрос Gallup, эти показатели стали рекордными. Например, в прошлом году к России неблагоприятно относились 72% американцев, что на 5% меньше показателей этого года. Благоприятно к России в 2020 году относились 28%. В число «лидеров» рейтинга стран среди жителей США вошли Канада (92% относятся положительно, 6% – отрицательно), а также Великобритания, Франция, Япония и Германия, в отношении которых положительно высказались от 91% до 84% американцев. Хуже всего американцы относятся к КНДР, к ней положительно относятся всего 11% опрошенных. От 85% до 79% американцев заявили об очень неблагожелательном или в целом неблагожелательном отношении к Ирану, Ираку и Афганистану. Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек. Статистическая погрешность оценивается приблизительно в 4%. Ранее стало известно, что более 40% жителей Земли считают, что к 2030 году Россия станет сверхдержавой, также сверхдержавами, по мнению людей, могут быть Китай и США. Пашинян заявил о дезинформации по поводу «Искандеров» 1 марта 2021, 13:51

Фото: Omer Messinger/Reuters

Текст: Алина Назарова

Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров», заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян. По ее словам, что в ходе недавнего телефонного разговора премьер-министр Армении и президент России Владимир Путин обсудили заявление Никола Пашиняна об использовании Арменией ракетной системы «Искандер». «В результате обобщения имеющихся фактов и данных премьер-министр пришел к выводу, что ему не доложили о ситуации должным образом», – заявила пресс-секретарь, передает «Медиамакс». По ее словам, «заявление премьер-министра Армении не имеет ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества». «Не вызывает сомнений и тот факт, что российское оружие – одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в области военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги для его дальнейшего углубления», – сказала Геворгян, передает «Арменпресс». На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны. Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер» Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба. Россия пообещала ответ на санкции ЕС из-за Навального 1 марта 2021, 15:05

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва отреагирует на новые персональные санкции Брюсселя из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Дипломат заявил, что одобрение санкций Евросоюза по делу Навального не стало для Москвы сюрпризом. При этом в МИД подчеркнули, что такие действия разрушают двусторонние отношения. «Реакция будет с нашей стороны», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Грушко также заявил, что санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального – это тупиковый и неправовой путь. «Для нас это не сюрприз, мы уже комментировали неоднократно. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран», – сказал Грушко, передает РИА «Новости». Ранее в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами 1 марта 2021, 22:25

Фото: Zuma/ЮО/ТАСС

Текст: Антон Антонов

США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Нет», – ответила она на вопрос о том, согласятся ли власти США предоставить вакцину Мексике в случае соответствующего запроса. Как заявила Псаки, президент США Джо Байден «ясно давал понять, что его цель – добиться, чтобы каждый американец получил прививку». Только после того, как США «достигнут этой цели», Вашингтон готов будет «с радостью обсудить дальнейшие шаги», передает РИА «Новости». Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах. Всемирная организация здравоохранения указывала, что для победы над коронавирусом необходимо победить его «повсеместно». В ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». Мировая экономика может понести убытки в 9 трлн долларов из-за отсутствия равного доступа к вакцинам. Глава «Нафтогаза» поделился планами на случай «вторжения» России 2 марта 2021, 07:34

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал о планах компании «в случае нарастания российской агрессии и оккупации большей территории Украины». «Мы должны сделать все возможное, чтобы эта агрессии не нарастала. НАК «Нафтогаз» для этого борется против достройки газопровода «Северный поток–2». Сейчас эта борьба, по моему мнению, относительно успешная, наши шансы довольно неплохие, особенно при содействии Соединенных Штатов. Пока идет транзит российского газа по территории Украины, стоимость агрессии для России достаточно высока. Это значительно уменьшает вероятность полномасштабного вторжения. Если же оно произойдет, следует понимать, что большинство наших активов вывезти невозможно. Особенно если мы говорим о месторождениях нефти или газа на востоке Украины или в Полтавской области – есть угроза потерять большие газоносные площади. Конечно, у нас есть план мобилизации и план действий по перемещению людей и оборудования вглубь страны, но это секретная информация», – передает tyzhden.ua слова Коболева. Он также озвучил план действий на случай, если «Северный поток–2» будет достроен и транзит российского газа снизится до 15–20 млрд кубометров в год. «Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и будем получать их по справедливой цене. Да, мы рискуем потерять доходы от транзита и компонент безопасности, но в то же время у нас не будет дефицита топлива. На газовом рынке мы относительно защищены. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Белоруссии. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», – сказал Коболев. Он также оценил возможность покупки газа в России. «Такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, поскольку будет посягательством на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», – сказал глава «Нафтогаза». Ранее Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Врио белгородского губернатора не смог записаться к себе на прием 1 марта 2021, 22:09 Текст: Елена Мирошниченко

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести эксперимент и записаться к себе на прием, сделать это у него не получилось. «Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников... Не хотят работать. Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием. Вещь недопустимая. Это должно происходить автоматически, человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский», – цитирует Гладкова РИА «Новости». Также во время оперативного совещания с членами правительства региона врио губернатора добавил, что уже три месяца его попытки добиться организации записи на прием в правительство остаются безуспешными. «В настоящее время проводится проверка для установления и устранения в дальнейшем причин, из-за которых могла возникнуть подобная ситуация. Основная цель – не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области», – рассказал Гладков. Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, губернатором Мурманской области Андреем Чибисом провели первый эфир в социальной сети ClubHouse.