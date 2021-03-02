В России оценили вероятность украинского сценария в энергетике

Возможность серьезных аварий в энергосистеме России, которые привели бы к масштабным отключениям, как на Украине, маловероятна, заявил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

«Мне представляется ситуация возникновения в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к серьезным масштабным отключениям маловероятной», – цитирует РИА «Новости» Сасима.

По его словам, с точки зрения надежности российская энергосистема выглядит более весомо, кроме того, Россия может помогать коллегам в их сложной ситуации с помощью экспорта электроэнергии. «У нас уже развитие единых рынков идет, на котором мы, наверное, могли бы быть успешны», – добавил он.

Также Сасим отметил, что система договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которая была введена, как механизм гарантий инвесторам сохранения и доходности их вложений при строительстве электростанций не только позволила создать в России серьезные энергомощности, но и стала одним из немногих примеров в энергетике, когда инвесторов «не обманули».

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме.

Из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.

Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.