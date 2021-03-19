Миронов: Экипаж К-19 спас человечество от Третьей мировой войны

Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов почтил память героев-подводников с советской атомной подлодки К-19 и заявил, что они спасли мир от возможной Третьей мировой войны.

Председатель партии «Справедливая Россия» поучаствовал в траурном митинге на Кузьминском кладбище Москвы в День моряка – подводника. Он также возложил цветы к Памятнику героям-подводникам атомной подводной лодки К-19, сообщается на сайте партии.

Выступая у памятника героям-подводникам, погибшим при ликвидации аварии на АПЛ, Сергей Миронов сказал, что ядерный взрыв мог быть расценен не как авария, а как провокация или даже ядерный удар.

«Члены экипажа ценой своей жизни спасли человечество от Третьей мировой войны. Дело в том, что трагедия произошла в северной части Атлантики, недалеко от базы НАТО в Норвегии. И если бы случился ядерный взрыв – никто бы не разбирался, что это такое, а возможно, просто был бы ответный удар, нанесенный уже по Советскому Союзу», – подчеркнул он, добавив, что на долю членов экипажа выпало много трагических событий, но они с честью и с мужеством, как и подобает русским советским морякам, выходили из сложных ситуаций.

Ветеран первого экипажа АПЛ К-19, член партии «Справедливая Россия – За Правду» Виктор Стрелец поприветствовал собравшихся, поздравил всех с праздником и отметил, что быть подводником – огромная честь, несмотря на серьезный риск. По его словам, обратно домой не вернулись экипажи 96 российских подводных лодок.

В мероприятии также приняли участие другие участники похода АПЛ К-19, представители Клуба адмиралов, ветераны флота.

В июле 1961 года советская субмарина, впервые оснащенная атомным оружием, находилась в автономном плавании в Баренцевом море. Рано утром 4 июля в реакторном отсеке АПЛ случилась авария, вышел из строя атомный реактор. Ситуация была критической: советская субмарина в это время оказалась у берегов Норвегии, возле одной из военных баз НАТО. Взрыв реактора удалось предотвратить ценой жизни девяти моряков.