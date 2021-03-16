На «дальневосточном гектаре» решили создать базу тиктокеров

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в Якутии планируют создать базу для блогеров социальной сети TikTok в рамках реализации программы «дальневосточный гектар».

Он отметил, что гектар – это достаточный участок земли для того, чтобы там сделать какой-то небольшой проект, где несколько десятков людей могут удачно проводить время. В Якутии, по его словам, в декабре предлагали создать базу тиктокеров, передает РИА «Новости».

«Я не знаю, что это такое, но знаю, что это популярная сейчас штука. Видимо, различные социальные сети и интернет-проекты также могут на гектарах реализовать, особенно на гектарах в таких необычных местах», – сказал Чекунков.

Более 40% людей, как отметил министр, занимаются на дальневосточных гектарах сельским хозяйством, 38% получателей строят собственные дома. «Многие люди подошли креативно, создают там пространства для коллективных активностей: это и школа карате на Курильских островах, есть центр иппотерапии – очень хорошая штука, где лошадки помогают деткам», – сказал Чекунков.

Он сообщил, что для тех получателей «дальневосточных гектаров», которые организовали поселения, будет сделана инфраструктура. По его словам, в национальной программе развития Дальнего Востока на это запланировано более 7 млрд рублей после 2025 года.

«Основной процесс начнется через несколько лет, он заложен на второй этап национальной программы, начиная с 2025 года. В качестве эксперимента мы уже над одним таким поселением в Хабаровском крае работаем, чтобы провести туда дорогу и чтобы у жителей появилось новое поселение на карте страны», – добавил глава Минвостокразвития.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал оперативно исполнить его поручение о расширении программы «дальневосточного гектара», чтобы предприниматели, которые успешно освоили первый участок, смогли получить второй гектар.

Программа «Дальневосточный гектар» позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По состоянию на сентябрь 2020 года, земельные участки в ДФО взяли почти 84 тыс. человек.