Бурджанадзе раскритиковали в Тбилиси за призыв к диалогу с Москвой

Призыв экс-председателя парламента Грузии, лидера оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе к диалогу с Россией и с ее президентом Владимиром Путиным раскритикован в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Пафос Нино Бурджанадзе не разделяет грузинская общественность», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Гурам Мачарашвили.

По его словам, «вызывает сожаление подобная позиция лидера грузинской оппозиции, которая говорит, что от Владимира Путина зависит многое в политике Грузии. Впрочем, в целом грузинская оппозиция мечется от прозападных настроений до пророссийских», – сказал парламентарий.

Коллеги по оппозиции также отметились выпадами в адрес Нино Бурджанадзе. Вице-спикер парламента от партии «Граждане» Леван Иоселиани сказал, что «Бурджанадзе периодически впадает в ностальгию».

«Мы знаем ее отношение к Путину и к России. Оно вызывает сожаление», – заявил зампред парламента Грузии.

Грузино-российские отношения необходимо нормализовать, но сделать это может лишь один человек – президент России Владимир Путин, заявила Нино Бурджанадзе в интервью «Эхо Москвы». «Это так, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что в России единственный человек, который может оказать как позитивное, так и негативное влияние на российско-грузинские отношения, это Владимир Путин. Если население Грузии хочет, чтобы российско-грузинская политика действительно изменилась, тогда нужно говорить с тем человеком, кто реально может повлиять на эту политику», – заявила Бурджанадзе.

Она подчеркнула, что как бы трудно ни было, диалог с Россией необходимо вести.

После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, но активно поддерживаются экономические и гуманитарные связи.