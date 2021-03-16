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Эксперт: США воспринимают прививки «Спутником V» как победу врага
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«Война идеологий между Россией и США идет по всем фронтам. В этой борьбе жизни людей для американцев отходят на второй план», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Можегов, комментируя попытки США убедить Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«США трактуют продвижение российской вакцины как проникновение чуждой идеи на свою территорию. Для них это демонстрация успеха страны-противника. Поэтому в борьбе с этим жизни людей отходят для них на второй план», – отметил публицист, политолог-американист Владимир Можегов.
Соединенные Штаты убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Согласно докладу, Минздрав США использовал дипломатические отношения для противодействия усилиям ряда стран – в том числе России – которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе в ущерб безопасности США. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Сейчас идет холодная война, война идеологий, в которую мы вступили с приходом к власти в США администрации Джозефа Байдена. Вместе с ним в США вернулась глобальная власть, которая прямо обозначает своими главными врагами всякие национальные государства, особенно те, которые не вписываются в их глобальный сценарий. Россия – одна из них», – отметил Можегов.
Собеседник подчеркнул, противостояние идет по всем фронтам, в том числе по линии вакцины от коронавируса. «Она символизирует успехи нашей страны и ее возможности влиять не только на здоровье людей, но и на позитивное отношение к России – ведь мы создали самую сильную вакцину в мире», – сказал Можегов.
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. По состоянию на начало марта применение препарата одобрили 45 государств. Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
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Привившийся индийской вакциной главный санитарный врач Украины заболел COVID
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID–19.
«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.
Как показывает анализ данных клинических исследований, по его словам, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. «У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», – добавил он.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V»
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США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).
Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение Минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как подчеркнули создатели вакцины, американский Минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутника V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней».
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
В Минздраве заявили о запуске коронавирусом процессов старения
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Течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
«Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один – это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», – сказала Ткачева, передает РИА «Новости».
По ее словам, помимо основных симптомов коронавирусной инфекции – лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре.
Ранее ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя пришли к выводу, что поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканской чумы свиней в Китае в 2018–2019 годах.
Франция и Италия вслед за ФРГ объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca
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Власти Франции и Италии вслед за Германией временно приостанавливают использование препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что применение препарата приостановлено в стране до вторника.
«Европейский регулятор EMA [Европейское агентство лекарственных средств] завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», – передает слова французского лидера РИА «Новости».
«Aifa [Итальянское агентство по лекарственным средствам] решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA [Европейского агентства по лекарственным препаратам]. Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами», – сообщил итальянский регулятор.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила также Германия.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Суд в США обязал россиянку Осипову попытаться вернуть детей из России
Разрешение россиянке Богдане Осиповой временно не добиваться приезда ее детей из России в США отменено, свидетельствуют документы апелляционного суда десятого округа США.
По мнению суда, Осипова «не смогла доказать, что имеет право на отсрочку решения суда до завершения рассмотрения апелляции». Ей отказано в соответствующем ходатайстве. Кроме того, суд отменил «временную отсрочку от 16 февраля», передает ТАСС.
В феврале суд разрешил Осиповой временно не выполнять условия ее освобождения из тюрьмы в США, согласно которым россиянка должна «предпринять добросовестные попытки» вернуть детей в США в течение 45 дней. Срок истек 22 февраля. Защита Осиповой указывала, что в случае невыполнения требований ей может грозить повторное заключение. Сама россиянка заявила, что выполнить названные условия не может.
Осипова в 2014 году уехала из США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году она вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Она была приговорена к семи годам тюрьмы – ее обвиняли не только в похищении ребенка, но и в вымогательстве (она требовала от отца детей денег на их воспитание). Позднее обвинения в вымогательстве сняли.
В Словакии еще одна партия правящей коалиции потребовала отставки премьера
Лидер входящей в правящую коалицию партии «Свобода и солидарность» (СиС) и вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что премьер страны Игор Матович должен уйти в отставку, поскольку он разделяет общество и ему не хватает коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством.
«Слово «хаос» наилучшим образом характеризует первый год работы правительства премьера Игоря Матовича, он разделяет общество и должен уйти в отставку. У него не хватает менеджерских, личных и коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством. Договоренности, достигнутые с Матовичем, не действуют», – цитирует РИА «Новости» Сулика.
Он также предложил, чтобы ни один из лидеров партий правящей коалиции не входил в состав кабмина. На посту премьера он готов видеть главу минфина Эдуарда Гегера.
В случае, если предложения партии СиС не будут приняты, она готова покинуть коалицию. В то же время лидер партии СиС выступил против проведения досрочных выборов.
Суслик попросил об аудиенции у президента республики Зузаны Чапутовой, чтобы лично проинформировать ее о создавшейся ситуации.
В воскресенье, практически то же самое заявила другой вице-премьер и лидер партии «За людей» Вероника Ремишова, которая при этом считает, что в отставку должен отправиться и Сулик.
Партии СиС и «За людей» ныне угрожают выходом из правящей коалиции, если Матович останется во главе кабинета.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране.
«Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявлял премьер.
После этого глава минздрава Марек Крайчи заявил о намерении уйти в отставку, чтобы прекратить скандал. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, которую потребовали лидеры правых партий из-за одобрения российской вакцины «Спутник V».
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В Эстонии призвали к началу переговоров с Россией о поставках вакцины
Власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса, заявил мэр Таллина Михаил Кылварт.
Он напомнил, что вакцины дают лишь временную защиту, поэтому дополнительные крупные поставки могут потребоваться Эстонии уже ближайшей осенью, передает РИА «Новости».
«У нас много заявлялось, что вакцины – не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры, в том числе с Россией. Есть и другие варианты, есть Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, как это делают другие страны. Иначе может получиться так, что, когда возникнет необходимость, мы окажемся далеко в конце очереди», – сказал Кылварт телеканалу ETV+.
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
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Врач рассказал, как восстановить память и внимание переболевшим коронавирусом
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Для того, чтобы как можно быстрее восстановить концентрацию и внимание, которые падают у переболевших коронавирусной инфекцией, следует принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, а также бывать на свежем воздухе и соблюдать режим дня, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Полностью избежать падения концентрации и внимания больному коронавирусом невозможно, поскольку это одно из проявлений болезни. Коронавирусная инфекция поражает не только легкие, но и нервную систему, нарушает кровоток, кровоснабжение коры головного мозга, воздействует на передачу нервного импульса, частично разрушает белки, которые требуется для полноценной работы нервной системы, вызывает синдром хронической усталости, утомляемости, изменяет психическое состояние, вследствие чего возникают различные психозы, агрессивность. То есть вирус имеет неврологические последствия», – рассказывает Тимаков.
Избавиться от данных симптомов можно только своевременным началом лечения болезни, уверен врач. Соответственно, это нужно для того, чтобы у вируса осталось как можно меньше времени и возможности поразить организм. Кроме того, после перенесенной коронавирусной инфекции должен следовать восстановительный период.
«Переболевшим нужно принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, например те, которые улучшают кровоток и восстанавливают работу нервной системы. И основная роль в процессе восстановления – это выдержка и самоорганизация: обязательно должен быть свежий воздух, физические нагрузки, режим дня, питание. Без всего этого восстановительный период проходит очень тяжело», – заключил инфекционист.
В начале марта ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что 45 % переболевших коронавирусной инфекцией страдали таким краткосрочными когнитивными расстройствами как нарушение внимания. Кроме того, пациенты жаловались на проблемы с концентрацией (44 %).
В Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca умер медик
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Один из медиков, ранее госпитализированный после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, скончался, сообщил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.
«В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер», – цитирует ТАСС Мадсена.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Ученые обнаружили «украинский» штамм коронавируса
Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинские ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области Украины.
«То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область – прим. ВЗГЛЯД), – это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», – сказал Рубан украинскому изданию «Вести».
Среди «неприятных» признаков вируса он отметил агрессивность, быстрое распространение и «молодость». По его словам, так называемый украинский штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад, и они уже проинформировали о нем ВОЗ.
Между тем, РИА «Новости» в своем Telegram сообщили, что глава госпродпотребслужбы Киева теперь опроверг разошедшуюся новость о появлении «украинского штамма» коронавируса. По данным издания, Рубан заявил, что «СМИ напутали».
В понедельник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID-19.
Ранее ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией.
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Названы две группы сверхраспространителей коронавируса
Ученые Массачусетского технологического института и Гарварда пришли к выводу, что люди с излишним весом и пожилые люди могут быть сверхраспространителями коронавируса. К такому выводу ученые пришли после изучения частиц выдыхаемого воздуха у разных людей.
Ученые напомнили, что COVID-19 передается каплями, которые образуются на поверхности слизистой дыхательных путей инфицированных коронавирусом. Эксперты отметили, что количество выдыхаемого аэрозоля, в котором содержатся частицы коронавируса, у разных людей может различаться в сотни раз, пишет «Царьград».
В результате исследований ученые пришли к выводу, что наибольшее количество респираторных капель с инфекцией выделяют пожилые люди и люди с избыточным весом. Однако, по мнению других специалистов, сводить все факты только к весу и росту было бы неправильным.
Ранее эксперты пришли к выводу, что течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения.
Патрушев привез во Вьетнам «Спутник V»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев привез во Вьетнам партию вакцины от коронавируса «Спутник V», которую Москва передала безвозмездно, сообщила пресс-служба Cовбеза.
По данным пресс-службы, Патрушев прибыл в Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности, передает РИА «Новости».
В пресс-службе отметили, что по решению президента России Владимира Путина самолетом Ил-96, на котором прилетел Патрушев, доставлена партия вакцины «Спутник V» – она передана Вьетнаму безвозмездно.
Тем временем рабочая часть программы визита Патрушева во Вьетнам началась утром во вторник с церемонии возложения венков к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и Памятнику павшим героям.
После этого состоялась официальная церемония встречи российской делегации в министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, где Патрушева и главу ведомства То Лама приветствовал почетный караул.
Как сообщили в пресс-службе СБ России, программой пребывания Патрушева в Ханое запланированы консультации с представителями профильных министерств и ведомств Вьетнама.
Напомним, в августе министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса.
Регулятор ЕС заступился за вакцину AstraZeneca
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Преимущества вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивают риск побочных эффектов, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
EMA указало, что коронавирус привел к «глобальному кризису с разрушительными последствиями для системы здравоохранения, общества и экономики». В такой ситуации вакцины «помогают защищать от заражения людей, в том числе работников служб здравоохранения и наиболее уязвимых слоев населения, в частности пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями».
В связи с этим EMA считает, что «преимущества от вакцины AstraZeneca с точки зрения предотвращения распространения коронавируса и связанных с этим рисков госпитализаций и смертельных исходов, перевешивают риски побочных эффектов». Однако «расследование инцидентов продолжается», передает ТАСС.
На днях EMA признало риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. Уже целый ряд стран приостановил вакцинацию AstraZeneca. Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения проведет срочное совещание по безопасности вакцины. Однако пока ВОЗ рекомендовала странам ЕС продолжить вакцинацию препаратом.
Украина отказалась приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca
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Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач республики Виктор Ляшко.
«Украина полностью ведет контроль за неблагоприятными событиями после иммунизации, которые у нас сейчас выявляются, за серьезными и несерьезными. И сегодня оснований для принятия таких решений нет. Европейский регулятор выступил с позицией, что оснований для приостановки использования вакцины нет. Украина продолжает вакцинироваться», – цитирует замминистра «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
По словам Ляшко, в инструкции к вакцине указано, что иммунитет после первой прививки формируется на 21-й день и сохраняется в течение 90 дней, за которые нужно сделать вторую прививку. Он сообщил, что заболел на 13-й день после вакцинирования, но сейчас чувствует себя нормально. «Любая вакцина, которая используется от коронавируса, тестировалась на тяжесть течения болезни, она не должна иметь негативных последствий», – отметил Ляшко.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Болгария назвала правила для посещения страны в туристический сезон
Министерство туризма страны представило меры по профилактике распространения коронавируса в летний туристический сезон, который откроется 1 мая, об этом рассказала министр туризма республики Марияна Николова.
Для туристов, которые планируют поехать летом в Болгарию, предусматривается согласованный с Еврокомиссией вариант «зеленого коридора», который дает возможность вьехать в страну тем, кто уже переболел ковидом и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.
«На морских пляжах туристы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, а расстояние между зонтами от солнца должно быть не менее 8 метров», – говорится в распоряжении, подписанном Николовой. Об этом сообщает ТАСС. Также министр добавила, что что для въезда в страну необходимо иметь справку о вакцине или наличии антител и отрицательный ПЦР-тест, пишет в своем Telegram-канале «Оперштаб Москвы».
Уточняется, что подобные меры будут введены для «обеспечения гарантий здоровья и безопасности туристов и подтверждение статуса страны как безопасного туристического направления». При этом мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от развития санитарно-эпидемической ситуации. Так, будут введены единые правила размещения туристов в отелях Болгарии, оказания им услуг в сфере развлечений, регулируется работа ресторанов и кафе, вопросы транспортных перевозок.
Сотрудникам, которые работают с туристами, рекомендована приоритетная вакцинация. Всего в туристической сфере в Болгарии занято около 150 тыс. человек, из которых около 80 тыс. уже заявили желание сделать прививку.
Ранее Болгария, а также Австрия, Чехия, Словения и Латвия призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины.