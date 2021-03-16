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Минздрав Украины обвинил Порошенко в проблемах при борьбе с COVID-19
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Проблемы Украины, возникшие при борьбе с коронавирусом, вызваны политикой, которую проводил предыдущий президент страны Петр Порошенко, заявил глава украинского минздрава Максим Степанов.
Степанов, высказываясь «относительно президентства Порошенко», заявил, что является «человеком, который пожинает последствия его президентства в системе здравоохранения». Так, из-за действий предыдущих властей Украина столкнулась с рядом проблем, когда начался кризис с коронавирусом, сказал министр.
«200 тестов в день – это (были) возможности всей страны. Полностью уничижена санитарно-эпидемическая станция. 3 400 условных коек с кислородом на всю страну», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ICTV.
Обращаясь к партии Порошенко «Европейская солидарность», Степанов заявил, что «не пришлось бы возить» кислородные концентраторы «по всей стране», если бы предыдущие власти «работали». Он осудил Порошенко за критику вакцины Covishield, поскольку слова экс-президента привели к росту людей, которые скептически относятся к вакцинации.
Напомним, Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями. Порошенко рассказал, что в Прикарпатье сложилась «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей». Там он спросил, почему люди «отказываются вакцинироваться». «Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии – потому что г***о привезли», – рассказал Порошенко.
Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым
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В качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», – написал Рабинович на своей странице в соцсети Facebook.
По словам украинского парламентария, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение», а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.
В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
В Польше раскрыли обман Запада и Украины при покупке российского газа
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Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал, как западным поставщикам и их партнерам на Украине удавалось годами «прекрасно зарабатывать» на простых украинцах при помощи «накручивания счетчика» и схем «виртуального реверса» поставок природного газа из России.
Автор статьи, опубликованной в Mysl Polska, напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна «перестала платить по счетам». При этом украинские власти сочли это «политическим шантажом» и начали «с гордостью считать дни без российского газа», передает РИА «Новости».
«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», – пояснил Щенсняк. Он уточнил, что для этого стал использоваться механизм «накручивания счетчика» – небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.
«От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. [Около] 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», – заметил публицист, подчеркнув, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «прекрасно зарабатывать на простой схеме».
Напомним, в январе руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. Ранее в том же месяце сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко призвал власти Украины подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
Зеленский открыл посольства Украины в Киеве
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать в Киеве так называемые дистанционные посольства страны. Как поясняется, посольства будут физически находиться на территории Украины и обеспечивать присутствие страны в другом государстве дистанционно.
Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нововведения о заграничных дипломатических учреждениях позволят Киеву «оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков», сообщает «Страна.ua».
По его словам, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве. «Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически будет находиться на Украине и обеспечивать присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», – считает Кулеба.
Он добавил, что такой формат дистанционного представительства успешно функционирует во многих зарубежных странах, в том числе и в Евросоюзе, и Украина начинает «воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия».
В то же время тех дипломатов, которые изъявят желание остаться за рубежом, переведут на компактный формат работы «1 посол + 2 дипломата».
«Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия – больше возможностей для украинского государства, украинского бизнеса и граждан», – подытожил министр.
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Привившийся индийской вакциной главный санитарный врач Украины заболел COVID
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID–19.
«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.
Как показывает анализ данных клинических исследований, по его словам, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. «У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», – добавил он.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Партия Зеленского пообещала стать «секси» и «смарт»
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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция президента Украины Владимира Зеленского должна стать не только «секси», но и «смарт».
«В прошлом году я полушутя сказал, что «слуги народа» должны быть «секси», то есть политически привлекательной партией. Сейчас переходим к следующему этапу – «смарт-партии». У вас у всех есть смартфоны, универсальные устройства с телефоном, компьютером, текстовым редактором, камерой внутри. Также наша партия будет становиться универсальной, сможет работать во многих плоскостях и направлениях», – приводит пресс-служба партии слова Корниенко.
Корниенко на съезде партии рассказал, что «смарт-партия» направлена на то, чтобы строить «смарт-страну». «То есть разумную страну, где не воруют, где нет коррупции, где политики и бизнесмены ответственны перед законом, где царит мир», – добавил он.
Партия «Слуга народа» (прежнее название – «Партия решительных перемен») официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером – депутат Верховной рады Александр Корниенко.
Ранее Зеленский заявил о сложных условиях работы его партии «Слуга народа», отметив, что ряды политической силы постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей».
Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине. Кроме того, в отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений. В итоге партию лишили госфинансирования.
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Яценюк указал на причины ухудшения отношений США и Украины
Отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США, считает бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк.
По мнению Яценюка, администрация президента США Джо Байдена знает, что может предоставить Киеву, но вместе с тем хочет услышать от Украины определенные заявления, касающиеся бизнесмена Игоря Коломойского, передает «Федеральное агентство новостей».
Экс-премьер считает, что Вашингтон, введя санкции в отношении Коломойского, дал тем самым Киеву сигнал вести более прозрачную и честную политику.
Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с Коломойским.
Пушков отреагировал на заявление Киева об эскалации в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале полномасштабного военного конфликта в Донбассе.
«Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий. «США ничем не способны помочь решению конфликта – они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров», – заключил Пушков.
Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка. В тот же день глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В четверг в ЛНР обвинили Киев в подготовке к эскалации конфликта в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины. Тем временем представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.
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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка
Украинские силовики в субботу утром из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В СЦКК сообщили, что был зафиксирован «обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева) – Донецк, «Вольво – Центр», выпущено пять гранат из подствольного гранатомета», передает РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта.
При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
В Госдуме оценили слова Кравчука про «развертывание конфликта» в Донбассе
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании широкомасштабного конфликта в регионе, заявил, что все к этому идет.
Ранее Кравчук заявил, что не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.
«Масштабно мыслит пан Кравчук, даже внутриукраинский гражданский конфликт требует зачислить в список мировых проблем. Все что угодно, скоро сигнал в космос пошлют о помощи, лишь бы не исполнять Минские соглашения. Ну а насчет масштабного конфликта, то, судя по всему, все к этому идет», – цитирует РИА «Новости» Бальбека.
Депутат также отметил, что США зарекомендовали себя как агрессор. Кроме того, Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому «разговаривать с ними никто не станет».
«Так что в любом случае Донбасс – это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир», – подчеркнул Бальбек.
Ранее Кравчук сообщил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости.
Напомним, в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
Редактор оттаскала за волосы журналистку в суде украинского Днепра
В суде украинского Днепра (Днепропетровска) редактор издания «Лица» Елена Гарагуц напала на журналистку телеканала ДнипроTV Яну Богословскую, сообщают СМИ.
Богословская брала у Гарагуц комментарий о деятельности издания. Depo.ua сообщает, что «редактор начала таскать журналистку за волосы и их быстро развела судебная охрана». Отмечается, что «когда началась драка между женщинами, оператор телеканала занял удобную позицию для съемки». Полиция сообщила, что открыто уголовное производство по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
В ДНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
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Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 14 единиц, передает ТАСС.
Под огнем украинских силовиков оказались район «Вольво-центра» на севере Донецка и село Ленинское на юге ДНР. При обстрелах применялись гранатометы. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры, по данным представительства ДНР в СЦКК, не зафиксировано.
Об обстреле со стороны ВСУ также сообщили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
«С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы. Он уточнил, что обстрел по поселку Молодежное велся из гранатомета с позиций 92-й бригады ВС Украины.
«Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнил представитель пресс-службы.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка.
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
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Washington Post назвала причины отсрочки первого звонка Байдена Зеленскому
Президент США Джозеф Байден с момента своего избрания до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, поскольку ждет, пока тот начнет борьбу с повальной коррупцией в стране для сохранения «хрупкой независимости от России», считают американские СМИ.
Зеленский, обещавший бороться с коррупцией и олигархами, затормозил судебные дела в их отношении, что заставило Международный валютный фонд приостановить выплаты Украине по кредиту на 5 млрд долларов. Теперь же украинскому лидеру нужно доказать Байдену свою приверженность политике администрации американского президента, борющегося «верховенство закона и экономические реформы», пишет The Washington Post.
Действия Зеленского, сообщает издание, также «беспокоит сторонников Киева в Соединенных Штатах, которые остаются самым важным союзником Украины. «Военная помощь США помогла сдержать дальнейшую агрессию против Украины со стороны России, которая вторглась и аннексировала Крым и до сих пор контролирует часть восточной Украины», – отмечается в сообщении.
При этом газета пишет, что Зеленский недавно принял меры против «одного влиятельного пророссийского олигарха», запретив телевизионные каналы, которые он контролировал. Однако президент должен доказать большую приверженность борьбе с коррупцией и настоять на судебной реформе, восстановив независимость центрального банка и исключив «любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро», говорится в публикации. Кроме того, пишет газета, Зеленский должен «недвусмысленно порвать с господином Коломойским и поддержать уголовное дело против него». «Пережив президента США, пытавшегося его коррумпировать, Зеленский теперь имеет возможность наладить партнерские отношения с Байденом, которые могут решительно продвинуть попытку Украины вырваться из состава России и присоединиться к демократическому Западу. Он должен ухватиться за это», – добавило издание.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен усилить поддержку Украины в сфере безопасности, экономики, а также укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией.
В Киеве не исключили развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил за привлечение к переговорам по Донбассу США, поскольку не исключает развертывания широкомасштабного конфликта.
«Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе (переговорам по Донбассу – ред.). Потому что конфликт на Донбассе – это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Киев, по его словам, ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости. Он добавил, что Россия может выступить против такого решения, но будет «должна дать соответствующие аргументы».
Ранее в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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Украину призвали не политизировать деятельность Китая в Крыму
Китай призвал Украину не политизировать отношения китайских бизнес-структур с Крымом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться», – цитирует РИА «Новости» Чжао Лицзянь.
Министр отметил, что позиция Китая по Крыму остается последовательной. Он также выразил надежду, что стороны, участвующие в спорах вокруг полуострова, разумно урегулируют данный вопрос.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что в качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.
В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Украина отказалась приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca
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Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач республики Виктор Ляшко.
«Украина полностью ведет контроль за неблагоприятными событиями после иммунизации, которые у нас сейчас выявляются, за серьезными и несерьезными. И сегодня оснований для принятия таких решений нет. Европейский регулятор выступил с позицией, что оснований для приостановки использования вакцины нет. Украина продолжает вакцинироваться», – цитирует замминистра «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
По словам Ляшко, в инструкции к вакцине указано, что иммунитет после первой прививки формируется на 21-й день и сохраняется в течение 90 дней, за которые нужно сделать вторую прививку. Он сообщил, что заболел на 13-й день после вакцинирования, но сейчас чувствует себя нормально. «Любая вакцина, которая используется от коронавируса, тестировалась на тяжесть течения болезни, она не должна иметь негативных последствий», – отметил Ляшко.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.