В ДТП под Екатеринбургом погибли двое детей и трое взрослых Тело девочки со следами укусов собаки нашли в Москве 14 марта 2021, 20:41 Текст: Абдулла Шакиров

В Москве начали проверку после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками укусов американского стаффордширского терьера, сообщила столичная прокуратура. «Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер. На теле девочки обнаружены телесные повреждения...от укуса собаки», – говорится на сайте ведомства. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, отмечается в сообщении. В начале января собаки загрызли ребенка в Подмосковье. Спустя неделю домашняя собака загрызла ребенка в Кемеровской области.

В Польше раскрыли обман Запада и Украины при покупке российского газа 14 марта 2021, 03:57

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал, как западным поставщикам и их партнерам на Украине удавалось годами «прекрасно зарабатывать» на простых украинцах при помощи «накручивания счетчика» и схем «виртуального реверса» поставок природного газа из России. Автор статьи, опубликованной в Mysl Polska, напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна «перестала платить по счетам». При этом украинские власти сочли это «политическим шантажом» и начали «с гордостью считать дни без российского газа», передает РИА «Новости». «Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», – пояснил Щенсняк. Он уточнил, что для этого стал использоваться механизм «накручивания счетчика» – небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам. «От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. [Около] 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», – заметил публицист, подчеркнув, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «прекрасно зарабатывать на простой схеме». Напомним, в январе руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. Ранее в том же месяце сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко призвал власти Украины подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Солистка Little Big рассказала о пережитых домогательствах 14 марта 2021, 06:34

Фото: ДЖАРАХОВ/youtube.com

Текст: Антон Никитин

Солистка группы Little Big Софья Таюрская в беседе с YouTube-каналом «Джарахов» рассказала рассказала о пережитых домогательствах в спа-салоне. По словам певицы, она в купальнике пришла на массаж, который ей делал «огромный, толстый, большой дяденька». Во время процедуры мужчина начал залезать Таюрской под нижнее белье, снял с нее лифчик, трогал ее за интимные места и сам прикасался к ней гениталиями, РИА «Новости». «И в этот момент меня парализовало. Я просто лежу парализованная. <…> Я лежу и думаю: когда это все закончится, когда это все закончится. Я не могла вскочить, встать, ударить его, убежать. <…> Ты ничего не можешь сделать, у тебя в голове просто ужас, страх, тебе настолько страшно, что ты не можешь вообще ни слова сказать», – поделилась Таюрская. При этом, по словам артистки, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму. Напомним, в начале марта экс-участницу группы Little Big нашли мертвой в Петербурге. Британские СМИ: Президентство Байдена станет театром жестокости 14 марта 2021, 12:42

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Заместитель главного редактора издания The Spectator Доминик Грей обвинил демократов США в выдвижении на роль главы государства «неподходящего кандидата», указывая на странное поведение президента США Джо Байдена во время его немногочисленных выступлений. «Это президентство превращается в театр жестокости. Оно может окончиться только одним. Рано или поздно, Байдена поймают в свете прожектора. Демократы, продвигавшие непригодного кандидата на высшую в Америке должность, и медиа, его прикрывавшие, будут разоблачены в качестве предателей американского народа. Доверие народа к демократическим институтам снизиться еще больше. И мы станем частью публичного унижения Байдена», – считает Грей. Об этом сообщает британская газета Express. Грей напомнил, что во время своего выступления в феврале в Техасе Байден будто потерял концентрацию и ориентацию в пространстве и задал вопрос: «Что я здесь делаю?». Немного позже, в начале марта, глава США во время очередного выступления не смог вспомнить название министерства обороны, а также имя его главы – Ллойда Остина. Грей также указал на то, что Байден так и не дал ни одной пресс-конференции после своей инаугурации, а также не произнес традиционной речи в Конгрессе в феврале. «У всего этого есть только одно возможное объяснение – команда Байдена не доверяет ему в выполнении даже самых простых обязанностей президента», – написал Грей. Ранее эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД, в каком случае Байден досрочно лишится поста президента. По его словам, ухудшение самочувствия вряд ли заставит Байдена уйти с поста раньше срока. Он слишком долго к этому стремился. Теперь если он и покинет Белый дом, то, скорее всего, лишь в случае смерти. Во время предвыборной гонки в США профессор медицины Кевин О'Коннор, который наблюдает Байдена с 2009 года, опубликовал отчет о состоянии здоровья Байдена. Медик назвал его «здоровым, активным 77-летним мужчиной». По мнению врача, Байден «достаточно здоров» для работы президентом США. Определена примерная стоимость первой в Крыму опреснительной установки 14 марта 2021, 00:58 Текст: Антон Никитин

Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около 3 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили», – приводит слова Аксенова РИА «Новости». При этом глава Крыма заметил, что технические параметры установки и производитель не названы из-за санкционного режима. Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года. Эксперт предрек обвал доллара в конце апреля 14 марта 2021, 09:04 Текст: Ксения Панькова

К концу апреля курс доллара ждет обвал почти до 70-71 рубля. Стоимость евро в этом же месяце не превысит 85,45 рубля, считает финансовый аналитик Андрей Кузнецов. По его словам, рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов. Он указал, что в пользу российской валюты сыграют дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, сообщает «Вечерняя Москва». Согласно прогнозу аналитика, в середине апреля курс доллара улучшит свои позиции и достигнет 75–76. Однако уже к концу месяца американскую валюту ждет обвал почти до 70-71 рубля. Падение аналитик предрек и евро. Также рубль, по его словам, покажет новые рекорды по отношению к евро. В апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля. По мнению Кузнецова, если бы не западные санкции, которые давят на российскую валюту, доллар вполне мог бы стоить 67 рублей, а евро – 78 рублей. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия может получить в этом году сверхдоходы благодаря подросшей в цене нефти. Захарова: Запад ускорил начало регулирования интернета 14 марта 2021, 15:44

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны своими поступками сами инициировали процесс регулирования интернет-пространства. «Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. Ранее Захарова заявила, что необходимо вводить меры, регулирующие действия интернет-гигантов. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ. Евросоюз признал ошибки при заказе вакцин 14 марта 2021, 07:33

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов. «Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки», – приводит слова Тиммерманса ТАСС. Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно». По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия. Накануне пять стран Евросоюза – Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия – призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю подписали канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса 14 марта 2021, 12:04

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Журналист Лоран Эрбле опубликовал в журнале Le Figaro статью, в которой предрек Европейскому союзу Frexit – выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit. По словам автора, ситуация с коронавирусом показала, насколько просела европейская промышленность и экономика. Журналист в своей статье фактически обвиняет в этом руководство ЕС. Эрбле уверен, что именно руководство Евросоюза препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам, являющимся членами ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости». Специалист отметил, что США выделили почти 5 трлн долларов для помощи национальной экономике, в Европе же финансирование составило около 300 млрд евро. Он также напомнил, что в сложившихся обстоятельствах ЕС призывает страны сократить расходы на медицину и снизить зарплаты медикам, чтобы повысить их конкурентоспособность. «ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины», – пишет автор. По мнению Эрбле, Brexit создал прецедент и показал, что это может быть выгоднее пребывания в Евросоюзе. По его словам, борьба Британии с коронавирусом оказалась куда более эффективней, чем стратегия ЕС. По мнению журналиста, сторонники идеи о выходе Франции из Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции, так как «ЕС – это лишь дополнительная бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит нашим интересам». Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов. Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. Эксперт объяснил страх Британии перед «танковой дуэлью» с Россией 14 марта 2021, 13:12

Фото: Brian Robert Marshall/wikipedia.org

Текст: Алексей Нечаев

«Пока все крупные державы участвуют в гонке вооружений, Британия действительно оказалась на задворках этого процесса и не может представить новых видов оружия», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал признание Лондоном негодности британской бронетехники к войне с Россией. «Сейчас военный бюджет Британии должен подрасти с 55 до 80 млрд долларов. Если правительство примет решение об увеличении бюджета, то военные постараются «забить» все статьи расходов. Это касается модернизации танков Challenger 2, создания новых видов морского оружия или закупок уже существующих образцов у американцев, а также совершенствования систем противоракетной обороны. Поэтому сейчас в британских СМИ все чаще появляются материалы, где говорится о растущем превосходстве «страшного» российского оружия и призывы предпринимать ответные действия, включая повышение расходов на оборону», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. «Кроме того, британская армия в последние годы действительно испытывает множество трудностей. Они не могут вести полноценные операции за рубежом. У них есть проблемы во флоте, у них есть проблемы с личным составом. В частности, многие бригады и воинские подразделения укомплектованы не полностью. Например, валлийские и шотландские бригады укомплектованы лишь на 30-40%», – отмечает эксперт. «Все это удручает британцев. Пока крупные державы участвуют в гонке вооружений, Британия оказалась на задворках этого процесса и не может представить новых видов оружия. Те же танки Challenger 2 они перестали выпускать примерно 11 лет назад. А за эти годы противотанковые виды оружия ушли далеко вперед в своем развитии», – добавил собеседник. «Ранее, например, во время активной фазы войны в Ираке британцы на свои танки вешали динамическую броню, из-за чего их машины становились самыми тяжелыми в мире. Из-за этого им приходилось отдельно доставлять машины на поле боя, чтобы танки могли хоть как-то вести боевые действия. Теперь, судя по всему, британские генералы достучались до премьер-министра и все вместе они постараются избежать военного позора для британской короны», – заключил Леонков. Ранее комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией. «Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – приводит текст документа РИА «Новости». Таким образом «артиллерийская дуэль» между современной британской и российской дивизией могла бы закончится одним путем – и не обязательно в пользу британской армии», отмечается в докладе. По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия», отмечается в отчете. «С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», – говорится в докладе. Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк «Армата» и создание в России улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 «противостоять этой новой угрозе». Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО. Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Писательницу Улицкую обвинили в плагиате 14 марта 2021, 17:36

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Известная писательница Людмила Улицкая использовала чужой сценарий в своей книге, не указав авторства, заявила писательница Наталья Рапопорт. Речь идет об истории о вспышке легочной чумы, прочитанной Рапопорт в рукописях своего отца, которую она хотела перенести в сценарий, для чего начала работать с Улицкой. Как рассказала в своем Facebook Рапопорт, в рукописях патологоанатома Якова Рапопорта была описана вспышка чумы 1939 года в Москве. По ее словам, чтобы не допустить эпидемии, власти решили спешно изолировать всех, контактировавших с источником распространения, поручив это НКВД. Изоляция была замаскирована под аресты, чтобы не вызвать подозрения в наличии страшной болезни в городе. Одним из «арестованных» оказался доктор Россельс. Оказавшись в больнице, он позвонил своей жене, успокоив ее словами «это не то страшное, о чем мы с тобой думали – это просто чума», дав тем самым понять, что он не арестован и не будет репрессирован. Писательница вспоминает, что эта история настолько сильно поразила ее, что она решила написать сценарий, назвав его «Это только чума». Поскольку опыта в написании сценариев у Рапопорт было мало, она обратилась к своему другу, порекомендовавшему ей Улицкую, посещавшую тогда семинары сценаристов. Во время совместной работы с Улицкой Рапопорт отправили в заграничную командировку, по возвращении из которой она узнала, что ее сценарий уже разрабатывается вместе с режиссером Андреем Разумовским, однако без упоминания ее фамилии. «Это был мой первый в жизни сердечный приступ и первое предательство человека, которого я числила в друзьях. Улицкая предложила мне две тысячи рублей «отступного», чтобы выкупить сценарий. Я сочла это оскорбительным не только для меня, но и для папы», – написала Рапопорт. Как сообщает писательница, по ее просьбе сценарий сняли с производства. Недавно же она обнаружила, что он вновь опубликован Улицкой в своей книге без упоминания авторства Рапопорт, при этом годом создания сценария указан 1978-й, тогда как, по словам писательницы, он был написан в 1987 году. Рапопорт подчеркивает, что Улицкая не скрывает, что узнала о тех событиях от дочери патологоанатома. «Вся остальная история создания сценария в ее изложении – сплошной вымысел», – подытожила Рапопорт. Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС 14 марта 2021, 03:31

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «Наша позиция не зависит от тех заявлений, которые сейчас делаются. Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям – гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», – приводит слова Захаровой ТАСС. Она указала, что в последнее время в адрес российского внешнеполитического ведомства часто поступают просьбы дать оценку высказываниям официальных лиц ЕС, однако это утратило какой-либо смысл. «Не надо в принципе, на мой взгляд, уже обращать внимание на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох из Брюсселя. Если раньше эти шорохи что-то означали, то на сегодняшний момент они являются индикаторами глобального тупика в Евросоюзе в осмыслении как своего положения в мире, так и взаимоотношений с различными регионами нашей планеты», – указала дипломат. Так, по ее словам, Евросоюзу следует разобраться в своих внешнеполитических приоритетах, а прежде этого – в отношениях между странами объединения, поскольку связанный с пандемией кризис выявил их неорганизованность. «На сегодняшний день это как оркестр непрофессионалов. Мы все время слышим какие-то звуки, которые составляют не музыку, а какофонию. Какой смысл нам на это реагировать? Поэтому пусть внутри себя сами определятся, что они хотят, и дальше встраивают свою политику», – заключила Захарова. Накануне глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также обратил внимание, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения». Ранее по итогам переговоров с Боррелем Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова заявила о бессильной злобе Запада из-за российских вакцин 13 марта 2021, 23:36

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Критические заявления западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «Очевидно уже, [что] много месяцев идет кампания против нашей вакцины. Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать [организовать] производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена. Она не завершена», – приводит слова Захаровой ТАСС. Кроме того, дипломат отметила стремление западных стран в условиях существующих у них связанных с пандемией проблем каким-то образом формировать у своего населения «неприятие всего того, что делает Россия». Захарова также указала на механизм провокаций, который в последние годы отрабатывает Запад, в том числе в отношении России. «Если они дважды в течение трех лет исполнили номер под названием провокации с использованием так называемого химического оружия в отношении нашей страны. А в отношении Сирии сколько раз это было? Естественно, никаких доказательств [нет], наоборот, [есть] доказательства обратного, что это провокации, что эти провокации были намеренно спланированы. Мы прекрасно понимаем, что это в их арсенале. Этот инструмент, этот механизм, я имею в виду провокативный, с использованием различных методологий может быть применен в отношении чего хотите. Они отрабатывают этот механизм в последние годы», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. «Все, что они [страны Запада] говорят, заявляют и делают – от бессильной злобы. Все, о чем говорят наши западные партнеры, непосредственным образом связано с дискуссией [о вакцинации в России], крыть нечем, нечем отвечать», – подчеркнула Захарова. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сожалением отметила, что на Западе имели место «провалы» в противостоянии пандемии. «Почему провалы? Да потому, что все политизировано, потому что вокруг всего выстраивается жуткая канитель из какой-то политической интриги», – добавила Захарова. «В этих самых цивилизованных странах министров заставляют уйти [в отставку], главам правительств угрожают всем, чем угодно, отставкой, руководителям государств – импичментом за то, что они посмели поставить вопрос о том, а нельзя ли подумать над закупкой, например, российской вакцины. Да в этот момент нужно думать, как людей спасать, как людей лечить, как людей вытаскивать из этой жуткой ямы», – сказала дипломат, отметив, что в ходе подобных политических интриг происходит навязывание идеологии, которая носит разрушительный характер. Накануне стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V». Днем ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на идущую в мире борьбу между производителями вакцин против коронавирусной инфекции. Напомним, к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британскую бронетехнику признали устаревшей для войны с Россией 14 марта 2021, 05:58

Фото: Andrew Parsons/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией. «Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – приводит текст документа РИА «Новости». По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия», отмечается в отчете. «С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», – говорится в докладе. Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк «Армата» и создание в России улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 «противостоять этой новой угрозе». Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО. Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной». Напомним, в пятницу в Эстонии заявили о проведении в Балтийском море совместных учений с участием военно-морских сил (ВМС) Великобритании, Латвии и Литвы. Кроме того, в среду стало известно о решении Британии направить корабли ВМС в Арктику для противостояния «стратегическому преимуществу России в контроле над новыми торговыми маршрутами, открывающимися из-за таяния льдов а Арктике». Лондон собрался объявить Россию «самой большой угрозой» 14 марта 2021, 18:13

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Великобритания в ближайшее время объявит Россию «самой большой угрозой» стране, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит во вторник. Россия будет названа «самой большой угрозой» из-за того, что страна якобы «часто агрессивно вторгается» в водное и воздушное пространство Британии. Также Москве приписали готовность использовать «убийства диссидентов на британской земле», передает РИА «Новости». В документе также идет речь о Китае, который назван «конкурентом». Уточняется, что в обзоре изложены планы по увеличению расходов на наступательный потенциал Британии в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину. «Главная угроза Британии исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай – это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери», – рассказал источник издания. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в интернет утекли данные о том, что МИД Великобритании через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. В Госдуме предложили выступать на Олимпиаде под гимн СССР 14 марта 2021, 13:08

Фото: пресс-служба Госдумы/Агентство «Москва»

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил использовать гимн СССР на Олимпийских играх в Токио и Пекине вместо композиции «Катюша», которую отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS). По его словам, любые попытки заменить гимн другим музыкальным произведением не будут иметь успех. «С другой стороны, нам же запретили использовать только гимн, а не любое музыкальное произведение, связанное с Россией. Это более вольное толкование решения CAS», – цитирует депутата «Чемпионат.com». Лебедев предложил поиронизировать над CAS и предложить гимн Советского Союза. «По букве закона, нам запрещен гимн Российской Федерации, а гимн СССР – нет. Пусть они тогда допишут к своему решению, что нам вообще запрещена любая музыка. А то приняли решение и начинается: «Вот это тоже нельзя. Это тоже. Это тоже», – добавил он. Ранее российский запрос на использование композиции «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и в Пекине был отклонен Спортивным арбитражным судом (CAS). В CAS отметили, что в России «Катюша» считается «патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». Указывается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет, а не Россия». Напомним, CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года, также запрещено использование национального гимна, а представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. При этом CAS смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства, сократив срок наказания в два раза.