Солистка Little Big рассказала о пережитых домогательствах

Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС

Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Наша позиция не зависит от тех заявлений, которые сейчас делаются. Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям – гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Она указала, что в последнее время в адрес российского внешнеполитического ведомства часто поступают просьбы дать оценку высказываниям официальных лиц ЕС, однако это утратило какой-либо смысл. «Не надо в принципе, на мой взгляд, уже обращать внимание на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох из Брюсселя. Если раньше эти шорохи что-то означали, то на сегодняшний момент они являются индикаторами глобального тупика в Евросоюзе в осмыслении как своего положения в мире, так и взаимоотношений с различными регионами нашей планеты», – указала дипломат.

Так, по ее словам, Евросоюзу следует разобраться в своих внешнеполитических приоритетах, а прежде этого – в отношениях между странами объединения, поскольку связанный с пандемией кризис выявил их неорганизованность. «На сегодняшний день это как оркестр непрофессионалов. Мы все время слышим какие-то звуки, которые составляют не музыку, а какофонию. Какой смысл нам на это реагировать? Поэтому пусть внутри себя сами определятся, что они хотят, и дальше встраивают свою политику», – заключила Захарова.

Накануне глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.

В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также обратил внимание, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения». Ранее по итогам переговоров с Боррелем Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами.

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