В России выявили 9,9 тыс. новых случаев коронавируса Дегтярев подписал постановление о смягчении антиковидных мер в Хабаровском крае 13 марта 2021, 12:22 Текст: Наталья Ануфриева

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил новые послабления мер противоковидной безопасности, теперь в регионе разрешается проведение массовых мероприятий численностью до ста человек, сообщили в пресс-службе краевого правительства. В сообщении на сайте правительства Хабаровского края указывается, что постановление вступило в силу 12 марта. Данный документ «смогут использовать главы администраций муниципалитетов при организации и проведении уличных масленичных гуляний, которые намечены на 14 марта». Дегтярев отметил, что такая смягчающая мера связана с существенным снижением численности заболевшах коронавирусной инфекцией нового типа. По состоянию на утро 13 марта в Хабаровском крае зафиксировано всего 59 случаев COVID-19, передает «Московский Комсомолец». Отмечается, что регион постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Большая часть больниц, переоборудованных в ковидные госпитали уже вернулась к плановому приему посетителей. Накануне началась подготовка к возвращению в привычное русло городской больницы №10. В пик заболеваемости CОVID-19 она стала самым крупным перепрофилированным моногоспиталем в ДФО – были задействованы все четыре корпуса. В данный момент на территории Хабаровского края уже отменен режим самоизоляции для лиц имеющих хронические заболевания и находящихся в группе риска по возрасту. В регионе сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V» 12 марта 2021, 16:00

Фото: GEORGI LICOVSKI/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле. «Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС. Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19». В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он. Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. «На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник. При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения. На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине. Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции. Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID 12 марта 2021, 19:00

Фото: Madis Veltman/Reuters

Текст: Вера Басилая

Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, почти пятая часть всех тестов на COVID в стране ежедневно оказывается положительной, такие данные опубликовала газета The New York Times. По подсчетам издания, уровень заболеваемости в Эстонии в последнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 116. Это самый высокий показатель в мире: долгое время лидировавшая Чехия опустилась на второе место (109), пишет «Балтийская волна». По данным издания за две последние недели, Эстония все еще остается на втором месте (ее уровень составляет 1465, тогда как у Чехии – 1562). В стране ежедневно почти пятая часть всех тестов на COVID оказывается положительной, при такой динамике ясно, что в ближайшее время балтийская республика возглавит все коронавирусные топы. С 11 марта в Эстонии введен на месяц полный карантин. Все школьники перешли на удаленное обучение, закрыты магазины, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны работают только навынос. Лидер входившей в прошлое правительство партии EKRE Мартин Хельме обвиняет в нынешнем кризисе премьер-министра. «Правительство Каи Каллас подорвало успех предыдущего кабмина в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. В результате мы идем к тому, чтобы стать страной с самым высоким уровнем инфицирования в Европе. Сценарий, при котором больницы через несколько недель не смогут принимать пациентов, а люди начнут умирать без лечения, не исключен», – заявил он. По словам депутата правящей Партии реформ и отца премьер-министра Сийма Калласа, стремление правительства сохранить общество открытым было правильным. По мнению министра здоровья и труда Танеля Кийка, карантин уже начал работать и в ближайшие недели поможет развернуть кривую заболеваемости вниз. Между тем, в соседних Латвии и Литве выход из кризиса затянулся. В Латвии, где жесткие карантинные меры действуют с конца декабря, статистика заболеваемости стала заметно улушаться только к середине марта. Ранее в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Между тем, власти Эстонии заявили, что закупать российскую вакцину «Спутник V» не готовы. Как заявили в департаменте лекарственных средств, зарегистрированная в России вакцина против вируса SARS-CoV-2 не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе – соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя. Регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca 12 марта 2021, 17:41

Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Европейский регулятор по лекарственным срдствам (EMA) порекомендовал дополнить список возможных побочных эффектов вакцины компании AstraZeneca острыми аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока. «После оценки безопасности в связи со случаями анафилактической реакции в связи с применением вакцины AstraZeneca комитет по безопасности ЕМА рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов с указанием «неизвестная частотность», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЕМА. Регулятор пояснил, что рекомендация основана на исследовании 41 эпизода возможного развития анафилактического шока среди 5 млн вакцинаций в Британии. В EMA отметили, что связь реакции с вакциной была вероятной как минимум в нескольких из этих случаев. Риск развития анафилактической реакции уже указывался в информации к препарату, но не входил в список возможных побочных эффектов, добавили в EMA. В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата. В EMA заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель. При этом во Всемирной организации здравоохранения все же порекомендовали продолжить странам использовать AstraZeneca, так как поскольку «ее польза превышает негативные данные». Газета ВЗГЛЯД подробно проанализировала ситуацию с этим препаратом. Сербский министр: Информационная кампания против «Спутника V» обречена на провал 12 марта 2021, 20:28

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Информационная кампания против российской вакцины от коронавирусной инфекции не будет успешной, заявил министр, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, руководитель межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович. «Российская вакцина «Спутник V» завоевывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной», – сказал Попович ТАСС. Ранее российские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле сообщили, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». В ходе этой кампании планируется провести инсценировку массовой гибели пациентов после использования препарата. Резкое снижение смертности от коронавируса зафиксировано в Москве 12 марта 2021, 23:50 Текст: Антон Антонов

В феврале число жителей Москвы, для которых коронавирус стал основной причиной смерти, снизилось более чем вдвое по сравнению с январем, сообщает столичный департамент здравоохранения. Департамент проанализировал данные по смертности за январь и февраль 2021 года. В январе в городе зарегистрировано 16347 смертей, что на 199 человек меньше, чем в декабре 2020 года. Однако уже в феврале снижение по отношению к январю составило 3806 человек. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам 2020 года составляет 5434 и 2677 случаев – это объясняется смертностью от коронавируса: в январе он стал основной или сопутствующей причиной смерти для 5588 человек, в феврале – для 3113, сообщается на сайте департамента. При этом в январе коронавирус стал основной причиной смерти для 5038 человек, а в феврале – для 2340 человек. В это число входят даже спорные случаи. Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где коронавируса выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. Напомним, случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которого началось ее распространение в России, был зарегистрирован ровно год назад. В столице, которая все это время лидировала по числу выявленных заболевших, заразились 7,73% жителей, погибли – 0,12%, всего население Москвы составляет 12,7 млн человек. Несмотря на достаточно большое количество переболевших, уровень смертности от COVID-19 в России существенно ниже, чем во многих других странах – 578 летальных исходов на 1 млн человек. Учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca в Словакии 13 марта 2021, 00:57 Текст: Антон Антонов

В Словакии после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя учительница средней школы, сообщают СМИ. Первую дозу вакцины она получила в середине февраля. У женщины начались сильнейшие головные боли, боли в суставах и в месте введения препарата, была высокая температура. Через неделю после прививки ее госпитализировали в тяжелом состоянии, еще через несколько дней она умерла. Ее отец обвинил в случившемся производителей вакцины и потребовал прекратить ее применение. AstraZeneca в Словакии используют для вакцинации преподавателей начальных и средних школ, передает ТАСС. В четверг число европейских стран, приостановивших использование вакцины, созданной англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, достигло десяти. Словакия также получила первые партии российской вакцины «Спутник V», причем это вызвало правительственный кризис. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре по поставкам вакцин 12 марта 2021, 15:17 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцины от нового коронавируса распределяются между странами – членами Евросоюза (ЕС) не пропорционально численности их населения, так как ранее были заключены тайные сделки между отдельными странами и фармацевтическими компаниями, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Курц заявил на пресс-конференции в Вене, что «когда были приняты решения между главами государств и правительств, по всей видимости, одновременно и в противоречие с этим были приняты другие договоренности с фармкомпаниями в другом органе, так называемом координационном совете медицинских чиновников», передает ТАСС. «Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю. Но есть указания, что там могла быть так называемая распродажа, где были заключены дополнительные сделки между странами-членами и фармкомпаниями», – добавил он. Канцлер Австрии также предостерег, что продолжение такой практики только увеличит разницу между странами Евросоюза в объемах получения вакцинации. В частности, из-за такого подхода Болгария и Латвия могут столкнуться с их недостаточным количеством. «Совершенно очевидно, что некоторые страны получили слишком мало, а другие – отчетливо больше», – сказал Курц. Он подчеркнул, что «это надо предотвратить», так как происходящее «не соответствует духу ЕС, политической цели совместной закупки вакцин и противоречит договоренности глав государств и правительств от 21 января». «Срочно нужна полная прозрачность относительно этих договоренностей координационного совета с фармкомпаниями. Надо выяснить, кто подписывал такие договоры, почему произошло отклонение от цели равного распределения в Европе», – призвал австрийский канцлер. Ранее США заподозрили в удержании миллионов доз вакцины AstraZeneca. Между тем стало известно, что аномалии AstraZeneca срывают европейскую вакцинацию. Газета ВЗГЛЯД подробно проанализировала ситуацию. Бразилия подписала соглашение о поставке «Спутника V» 12 марта 2021, 22:21 Текст: Вера Басилая

Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат, сообщает минздрав латиноамериканской страны. «Минздрав 12 марта подписал контракт», – говорится в сообщении ведомства в Twitter. Уточняется, что закупку вакцины «Спутник V» проведет бразильская лаборатория União Química, передает РИА «Новости». Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле-июне, кроме того, фармкомпания заявила, что готова производить в Бразилии российскую вакцину. «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. 4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией 12 марта 2021, 22:01 Текст: Абдулла Шакиров

Вакцины от коронавируса будут утрачивать 5-10% эффективности после каждой сильной мутации COVID-19, рассказал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире телеканал «Россия 24». «Вирус будет мутировать, и чем дальше, тем сильнее избегать нашего иммунитета, но это не произойдет сразу. То есть вакцины будут терять 5-10% эффективности с каждой такой значимой мутацией», – передает слова ученого ТАСС. По словам Лукашева, сейчас вакцины от коронавируса пока еще достаточно эффективны против «британского» штамма COVID-19, и пока он не распространился, стоит привиться. Напомним, в России сегодня зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» («Гам-ковид-вак»), «Эпиваккорона» (эпитопная вакцина против коронавируса) и «Ковивак». Об эффективности вакцины «Спутник V» против «британского» штамма рассказывал глава Минздрава Михаил Мурашко. Ранее президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Президент Армении получил осложнения на фоне коронавируса 12 марта 2021, 18:34 Текст: Абдулла Шакиров

У президента Армении Армена Саркисяна возникли осложнения после заболевания коронавирусом, в настоящее время он отправлен на обследование, сообщили в его администрации. «Из-за коронавируса у президента возникли осложнения, в данный момент он проходит обследование в медицинском центре «Астхик», – передает ТАСС сообщение аппарата армянского президента. При этом в администрации Саркисяна отметили, что он почувствовал легкое недомогание и вряд ли будет госпитализирован. О заболевании президента Армении стало известно на прошлой неделе, он инфицировался после посещения на новогодних праздниках Лондона. Саркисян планировал 13 марта провести политические консультации с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы найти выход из политического кризиса в республике. Премьер пока не ответил на просьбу президента. Также на прошлой неделе Саркисян запросил очередную встречу с оппозиционерами. Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». ВОЗ рекомендовала странам ЕС продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca 12 марта 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Несмотря на решения ряда европейских стран приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса британско-шведского производителя AstraZeneca, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжить использовать вакцину, поскольку ее польза превышает негативные данные, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. «Позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза [вакцины] продолжает превышать риски, и вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал, и в настоящий момент оценивают сообщения об AstraZeneca, и как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим», – передает ее слова РИА «Новости». Представитель ВОЗ отметила, что Дания, Исландия и Норвегия приняли решение приостановить использование препарата AstraZeneca в качестве предосторожности. Она подчеркнула, что речь идет только об отдельной партии вакцины, направленной в эти страны. Харрис добавила, что эксперты сейчас тщательно изучают причину и следствие появления случаев тромбоза. Пока непонятно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с данной вакциной. В мире по состоянию на 9 марта было распределено уже 268 млн доз вакцин. По данным ВОЗ, ни одна из стран пока не сообщила о связанных с вакцинами смертях. В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата. В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель. Конго приостановила начало вакцинации препаратом AstraZeneca 12 марта 2021, 21:55 Текст: Вера Басилая

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) приостановили подготовку к началу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca после отказа семи стран от этой вакцины, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителей Минздрава ДРК. Сообщается, что решение принято на основе информации о том, что несколько стран Европы ранее приостановили использование данной вакцины. Местный новостной портал «Актюалитэ» передает, что в пятницу в Киншасе состоялись консультации членов правительства ДРК и специалистов, которые изучают причины, по которым семь европейских стран приостановили использование вакцины после появления данных об образовании тромбов у привившихся, передает портал. По его данным, о результатах этих дискуссий будет доложено президенту страны Феликсу Чисекеди для принятия окончательного решения, передает ТАСС. Массовая вакцинация от коронавируса должна начаться в ДРК 15 марта. Страна получила 4 марта в рамках международной программы COVAX («Ковакс») 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca. На текущий день в ДРК выявлено 26 738 инфицированных коронавирусом, умерли 712 человек. В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата. В EMA заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель. При этом во Всемирной организации здравоохранения все же порекомендовали продолжить странам использовать AstraZeneca, так как поскольку «ее польза превышает негативные данные». Газета ВЗГЛЯД подробно проанализировала ситуацию с этим препаратом. Прививку от COVID-19 отказались делать почти треть американцев 12 марта 2021, 16:17 Текст: Абдулла Шакиров

Не менее 30% жителей США не стали бы делать прививку от коронавируса, если бы им предложили, следует из опроса радиостанции NPR, программы PBS NewsHour и социологической фирмы Marist. От вакцинации отказались бы 30% американцев, 45% согласны сделать прививку, 22% населения Соединенных Штатов уже вакцинировались, передает РИА «Новости». Отмечается, что наиболее высокий уровень отказа от прививки наблюдается у мужчин, поддерживающих республиканцев – 49%. Опрос проводился с 3 по 8 марта, в нем приняли участие 1 тыс. 227 человека. Ранее из 1,3 млн военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в США заболели 29,3 млн человек, было зафикисровано 530 тыс. летальных случаев. Азербайджан зарегистрировал вакцину «Спутник V» 12 марта 2021, 15:32 Текст: Елизавета Булкина

Министерство здравоохранения Азербайджана зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V» для применения в стране. «Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики утвердило для использования вакцину «Спутник V», произведенную в Российской Федерации», – передает сообщение ТАСС. Накануне сообщалось, что Азербайджан осуществит импорт партии российской вакцины «Спутник V» в течение 180 дней, распоряжение о закупке подписал в четверг премьер-министр страны Али Асадов. Напомним, РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В ходе исследований планируется оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca. Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев. На Филиппинах выявили новый вариант коронавируса 13 марта 2021, 09:58 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Филиппин подтвердили обнаружение нового варианта коронавируса в республике. Штамм получил название P.3, всего на данный момент выявлено 98 таких случаев. Филиппинское министерство здравоохранения сообщает, что варианты P.3 и P.1 имеют одно происхождение – B.1.1.28. Не доказано, что этот штамм является более заразным или может вызывать проблемы с эффективностью вакцины, передает ТАСС. Объявление о P.3 прозвучало почти через месяц после того, как министерство здравоохранения подтвердило, что две мутации – E484K и N501Y – были обнаружены в образцах, полученных в регионе Центральные Висайи. Первоначально P.3 был обнаружен в 85 случаях инфицирования коронавирусом. Позже были выявлены еще 13 заразившихся. Отмечается, что пока новый штамм «не определен как вариант, вызывающий озабоченность, поскольку доступных данных недостаточно, чтобы сделать вывод, будет ли он иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения». Несмотря на то, что P.3 был впервые обнаружен на Филиппинах, в Минздраве заявили журналистам, что ВОЗ «не рекомендует использовать места [выявления случаев] для обозначения вариантов», потому его не следует называть филиппинским штаммом. «Так называемые британские и южноафриканские варианты были маркированы так, поскольку они впервые были зарегистрированы в этих странах. Вариант P.3 должен быть более точно описан не как филиппинский вариант, а как вариант, о котором впервые было сообщено на Филиппинах», – уточнили в ведомстве. Перед объявлением правительства член технической консультативной группы министерства здравоохранения доктор Эдсель Сальвана сделал публикацию в Facebook, где сообщил, что филиппинский вариант уже получил название P.3. Позже сообщение было отредактировано, из него была убрана фраза «филиппинский вариант». Ранее ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией.