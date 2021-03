Власти Свердловской области анонсировали строительство восьми новых больниц Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп ввели в эксплуатацию на Байкале Минздрав разрешил исследование первого в России биомедицинского клеточного продукта 13 марта 2021, 08:28 Текст: Наталья Ануфриева

Минздрав России разрешил проведение клинических исследований первого в стране биомедицинского клеточного продукта, который должен помочь в восстановлении хряща коленного сустава сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Мурашко сообщил, что Минздрав «выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными», передает ТАСС. «Он (продукт) способен заменить поврежденную ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования. Это первый биомедицинский клеточный продукт в России, поданный на государственную регистрацию в соответствии с одноименным федеральным законом», – сказал он. Министр уточнил, что разрешение выдано на основании результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России. «Уверен, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти», – добавил он. В соответствии с федеральным законом «О биомедицинских клеточных продуктах», они представляют собой отдельный класс препаратов для медицинского применения, не относящийся к традиционным лекарственным средствам. Кроме того, отличается порядок и виды экспертиз, проводимых для биомедицинских клеточных продуктов в рамках государственной регистрации: на первом этапе проводится экспертиза качества и экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинических исследований, на втором этапе, по результатам проведенных клинических исследований, – экспертиза эффективности и экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения продукта.

Российские ученые создали технологию превращения шума в электричество 11 марта 2021, 09:54

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева разработали микроэлектростанцию для преобразования шума энергетических установок в электричество, сообщает пресс-служба университета. В перспективе такие устройства можно будет устанавливать в выхлопных системах мощных двигательных установок железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров, передает «Интерфакс». Уточняется, что смысл идеи – использование энергии звуковых волн, которые распространяются в выхлопных системах различных энергетических установок – двигателей и компрессоров. Так, вместо поглощения ученые предполагают ее преобразование в дополнительную энергию. В настоящее время собран прототип установки, на котором проводятся экспериментальные исследования. «Прототип представляет собой волновод - полипропиленовую трубу длиной около трех метров, внутри которой находится пульсационная турбина с электрогенератором. К одному из концов трубы присоединен источник шума – сабвуфер мощностью порядка 80 Вт от обычной бытовой акустической системы. Внутри трубы также размещены различные датчики, к волноводу присоединен осциллограф», – цитирует пресс-служба старшего преподавателя кафедры теплотехники Самарского университета Артема Шиманова. «Поступающие в трубу звуковые колебания раскручивают турбину. Ученые измеряют давление в различных точках волновода и смотрят, как выстраиваются звуковые волны в зависимости от месторасположения турбины в трубе. Задача – найти оптимальную точку с наибольшей степенью утилизации звука и выработки электроэнергии», – поясняет Шиманов. Первые эксперименты показали, что звук мощностью примерно 20 Вт раскручивает турбину до 13 тыс. оборотов в минуту, что дает около 2 Вт электроэнергии. По данным пресс-службы, разработка может сделать двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей, а также снизит нагрузку на выхлопную систему двигателя, что позволит уменьшить размеры и вес двигателей. Так, двигатель от тепловоза или морского судна при уменьшении выхлопной системы на 10% даст снижение общего веса на десятки килограммов. «Сейчас мы ставим во время экспериментов турбину непосредственно в трубу и при этом как бы немного перекрываем выходной поток предполагаемой выхлопной системы. На реальной выхлопной системе можно будет сделать перпендикулярную врезку в трубу и разместить турбину в этом перпендикулярном отводе. То есть, выхлопные газы будут свободно выходить, а акустическая волна будет заставлять турбину крутиться. В процессе работы пульсационная турбина частично поглощает энергию звуковой волны и уменьшает пиковое давление, что приводит к снижению уровня шума, который, как известно, вредит здоровью человека и повреждает технику», – говорит Шиманов. Исследования планируется завершить в 2022 году, после чего будет изготовлен демонстрационный образец установки с волноводом из металла и начнется работа по внедрению этой разработки на практике. Ранее самарские студенты начали разработку ракеты нового поколения. Согласно целям национального проекта «Наука» Россия должна войти в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Это позволит узнать больше о научных достижениях в нашей стране и сделать работу ученого более привлекательной для молодежи. Глава немецкой комиссии по вакцинации похвалил «Спутник V» 10 марта 2021, 11:22 Текст: Наталья Ануфриева

Председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс дал положительную оценку российской вакцине «Спутник V». Мертенс заявил газете Rheinische Post, что «это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС». Он также указал, что «у российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин», и «Спутник V» разработан умело», передает Deutsche Welle. Вместе с тем председатель организации, разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения Германии, отметил, что «Спутник V», как и препарат шведско-британского концерна AstraZeneca, является векторной вакциной, базирующейся на аденовирусе. «Но, в отличие от AstraZeneca, в нем используются два различных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень разумно, поскольку тем самым можно предотвратить потенциальное снижение эффективности из-за иммунной реакции на векторы», – указал Мертенс. На данный момент в ЕС допущены три вакцины от коронавируса – препараты BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. 11 марта EMA, предположительно, одобрит также вакцину американского концерна Johnson & Johnson. Вместе с тем в ЕС обвиняют Россию в якобы использовании вакцины от COVID для «ведения пропаганды». Об этом, например, заявил накануне председатель Евросовета Шарль Мишель, указав, что «Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях». Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его государств. ВОЗ отреагировала на отказ стран от вакцины AstraZeneca 12 марта 2021, 09:11 Текст: Наталья Ануфриева

Эксперты ВОЗ изучают сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза, заявил представитель организации. Представитель ВОЗ заявил, что как только у ведомства «появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», передает РИА «Новости». Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Затем на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата. В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель. В данный момент на рынке ЕС авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (два контракта до 460 млн доз), AstraZeneca (до 400 млн доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 млн доз с опцией допзакупки еще 200 млн). Напомним, в феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. В Минздраве Украины заявили об «антивакцинальной» кампании в стране, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Российские ученые опровергли замедление Гольфстрима 10 марта 2021, 15:25 Текст: Алексей Дегтярев

Выводы немецких климатологов о замедлении Гольфстрима не соответствуют действительности, они не подтверждаются инструментальными высокоточными измерениями, проводившимися 50 лет в том числе российскими учеными, заявил директор Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) Алексей Соков. «Это только один взгляд на проблему – немецкого океанолога. Наши исследования, прямые, причем, измерения, показывают, что это совершенно не так. За период инструментальных измерений – это с 1950-х до 2000-х годов нет тренда изменения интенсивности Гольфстрима, есть колебания, примерно 12-15-летние, но эти колебания вокруг тренда», – цитирует директора института ТАСС. По его словам, инструментальные высокоточные измерения гидрологической структуры в Северной Атлантике начались в конце 50-х годов XX века, после были программы 70-х и 90-х годов. «В рамках этих программ были проведены высокоточные измерения всех параметров Мирового океана, в частности, в Северной Атлантике в районе системы Гольфстрима. То есть, нельзя вырвать одну статью из контекста, которая, прежде всего, связана с исследованием на основании палеоданных и моделирования, надо анализировать весь комплекс статей, другие мнения учитывать», – указал Соков. 25 февраля пресс-служба Потсдамского института изучения климата (PIK) сообщила, что, по данным европейских климатологов, Гольфстрим и другие компоненты "конвейера течений" в Северной Атлантике вышли на минимум активности, который не наблюдался на протяжении как минимум тысячи лет. Их ослабление может привести к похолоданию климата в Европе и Америке. Профессор Потсдамского университета (Германия) Штефан Рамшторф сообщил также, что круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины XIX века, но с тех пор начал слабеть. Ранее европейские ученые заявили, что течение Гольфстрима стало слабее, чем когда-либо за последние 1000 лет. Госдума одобрила законопроект о производстве лекарств в аптеках 10 марта 2021, 15:44 Текст: Алина Назарова

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который поможет возродить практику изготовления лекарств из субстанций в производственных цехах аптек. Изменения вносятся в закон «Об обращении лекарственных средств». Проектом предлагается разрешить аптечным организациям, ветеринарным аптечным организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, при производстве лекарственных препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций, а также исключить запрет на изготовление указанными лицам лекарственных препаратов, зарегистрированных в России, передает РИА «Новости». Идею законопроекта поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. «Это абсолютно правильное решение. В последние годы в России был практически сведен на минимум сектор производственных аптек, где присутствовали рецептурно-производственные отделы (РПО)», – рассказал Огуль. По его данным, еще пять лет назад в стране, по данным Росздравнадзора, оставалась 1221 аптека, способная производить фармпрепараты по рецептам врачей – 3,6% от общего числа аптек. «Их услуги пользовались спросом у пожилых людей, а также родителей, приобретающих препараты с малыми дозировками для детей», – сказал парламентарий. Он считает, что отказываться от производства лекарств в аптеках нельзя. «Например, в некоторых странах каждая аптека обязана иметь РПО, что позволяет лечащему врачу создавать более точные рецептуры с расчетом дозировок и сочетаний под потребности конкретного пациента», – заметил он. Принятие поправок, уверен Огуль, позволит аптечным организациям вновь начать изготавливать лекарственные средства из препаратов, лицензированных на территории России. Названа главная причина старения клеток мозга 10 марта 2021, 14:46

Главной причиной старения мозга и развития нейродегенеративных заболеваний является потеря миелина, который образует оболочку нервных волокон, сообщили исследователи в журнале Aging Cell. Миелин работает как защитная оболочка вокруг нервных волокон – аксонов, обеспечивающих связь между клетками мозга, нарушение такой оболочки негативно сказывается на эффективности и быстродействии нейронных процессов, снижает когнитивные функции и приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний, таких, как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале. Исследователи из Британии, Германии и Италии установили, что управляющие восстановлением миелина клетки с возрастом становятся менее эффективны, они определили ген, ухудшение экспрессии которого снижает с возрастом способность клеток заменять миелин. Вырабатывающие миелин клетки мозга носят название олигодендроциты, они на протяжении всей жизни должны заменяться стволовыми клетками, но с возрастом этот процесс становится все медленней. Авторы исследования сравнили геномы молодых и старых мышей, и выяснили, какие процессы нарушаются с возрастом. «Мы определили ген GPR17, связанный с этими специфическими предшественниками, как наиболее уязвимый при старении мозга, и то, что потеря GPR17 связана со сниженной способностью этих предшественников активно работать, чтобы заменить потерянный миелин», – пояснила один из авторов материала, доктор Андреа Ривера из Института анатомии человека Университета Падуи. По словам исследователей, эта работа поможет в поиске путей «омоложения» клеток, предшествующих олигодендроцитам, чтобы восстановить утраченное белое вещество. Ранее исследователи из Университета Квинсленда и Немецкого центра установили, что употребление яблок влияет на развитие памяти у человека, высокая концентрация фитонутриентов в этих фруктах стимулируют процесс образования новых нейронов. Ученые вычислили смертность от британского штамма коронавируса 10 марта 2021, 22:12 Текст: Алексей Дегтярев

Британский штамм COVID-19 повышает риск летального исхода болезни в среднем на 64%, заявили авторы исследования, опубликованного в журнале British Medical Journal. В группе из 54 тыс. 906 пациентов, инфицированных британским штаммом, скончались 227 пациентов, в выборке из того же числа пациентов, инфицированных другими вариантами, умерли 141 человек, сообщили исследователи, передает РИА «Новости». «Увеличившееся отношение рисков между 1,32 и 2,04 по сравнению другими вариантами в процентном соотношении означает, что риск смерти увеличивается на 32-104%, с наиболее вероятным коэффициентом риска 1,64 (64%)», – добавили ученые. В абсолютном выражении риск смерти увеличивается с 2,5 до 4,1 летального исхода на 1000 случаев, указали они. При этом исследователи отметили, что на эти результаты могла повлиять «ошибка выборки». Ранее глава германского Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что британский штамм коронавируса опаснее для граждан всех возрастов, но вакцины эффективны против него. Ученые заявили о рекордном увеличении случаев рождения близнецов за всю историю 12 марта 2021, 15:12

В мире на сегодняшний день рождается больше близнецов, чем за всю историю, следует из данных масштабного международного исследования профессора Оксфордского университета Кристиана Мондена, которое опубликовано в журнале Human Reproduction. Так, с 1980-х годов число близнецов, приходящихся на каждую тысячу новорожденных, выросло с 9 до 12. Из каждых 42 детей на планете один является близнецом, а в год в мире насчитывается в среднем 1,6 млн случаев, когда рождается больше одного ребенка за раз, передает «Ридус». В ходе исследования была собрана информация по случаям рождения близнецов в 2010-2015 годах из 165 стран, в которых проживает 99% населения планеты. Также исследователи опирались на статистику рождения близнецов с 1980 по 1985 годы по 112 странам мира. Выяснилось, что прирост числа близнецов на планете обеспечили в основном Европа (60%), Северная Америка (71%) и Азия (32%). Такие данные объясняются тем, что в мире начали применять новые методы родовспоможения, лечения бесплодия и ЭКО. При гормональной терапии у женщины может созревать сразу несколько яйцеклеток, а при ЭКО в матку на всякий случай переносят сразу два или более эмбриона. В 2018 году в Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы. Правительство поддержало проект о регулировании сбора бивней мамонта 11 марта 2021, 09:20 Текст: Наталья Ануфриева

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект, направленный на совершенствование регулирования сбора палеонтологических останков, таких как бивни мамонта. «Правительство России поддерживает законопроект при условии доработки его до первого чтения с учетом указанных замечаний», – передает ТАСС содержание документа. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Алексеем Гордеевым. Предлагается установить самостоятельный вид пользования недрами, но при этом отнести к участкам недр местного значения места, используемые для сбора бивней и других палеонтологических останков. Кроме того, в отношении сбора палеонтологических останков предлагается ввести регулярный платеж за пользование недрами, а также осуществлять реализацию продуктов такого сбора исключительно на организованных торгах. В правительстве подчеркнули, что эти нормы «выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах и требуют соотнесения с законодательством России об организованных торгах». Также там обратили внимание авторов законопроекта на то, что в финансово-экономическом обосновании к документу должна содержаться оценка расходов бюджетов субъектов России на исполнение новых полномочий, а также источников их финансирования, и оценка доходов консолидированного бюджета от введения платы за пользование недрами при сборе палеонтологических останков. Ранее в шахте в Кузбассе впервые за 50 лет нашли бивни мамонта. Руководитель «Волонтеров – медиков» назначен исполнительным директором Российского красного креста 11 марта 2021, 16:49 Текст: Елизавета Булкина

Исполнительным директором Российского красного креста (РКК) назначен руководитель движения «Волонтеры – медики» Павел Савчук. Павла Савчука избрали в ходе заочного голосования, за его кандидатуру проголосовали все 10 голосовавших членов президиума РКК. «Утвердить кандидатуру Савчука Павла Олеговича на должность исполнительного директора РКК. (…) Решение принято единогласно», – говорится в протоколе по итогам заочного голосования президиума организации. «Убежден, что РКК может вернуть себе прежнюю славу и позицию одной из ключевых организаций в некоммерческом секторе. Пандемия коронавируса выявила жизнеспособность многих региональных отделений РКК: некоторые из них активно работали и помогали социально незащищенным категориям населения, участвовали в акции «Мы вместе», – сказал новый исполнительный директор организации. Назначение Савчука поддержал хирург и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. «Кандидатуру Павла Олеговича полностью поддерживаю. Знаю его по работе в ОНФ. Уровновешанный, профессиональный и позитивно-конструктивный. «Мы вместе» это во многом его идея и воплощение», – отметил он. Кения зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» 10 марта 2021, 14:02 Текст: Наталья Ануфриева

Кения стала десятой страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). В фонде сообщили, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Кении. Регистрация была осуществлена «в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», передает РИА «Новости». «Вакцина «Спутник V» одобрена уже в 10 странах Африки благодаря регистрации в Кении. В целом, российская вакцина зарегистрирована в 47 государствах по всему миру, и мы ожидаем, что их число продолжит расти в ближайшие недели. «Спутник V» – вакцина для всего человечества и один из главных препаратов для борьбы с пандемией», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств. Азербайджан зарегистрировал вакцину «Спутник V» 12 марта 2021, 15:32 Текст: Елизавета Булкина

Министерство здравоохранения Азербайджана зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V» для применения в стране. «Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики утвердило для использования вакцину «Спутник V», произведенную в Российской Федерации», – передает сообщение ТАСС. Накануне сообщалось, что Азербайджан осуществит импорт партии российской вакцины «Спутник V» в течение 180 дней, распоряжение о закупке подписал в четверг премьер-министр страны Али Асадов. Напомним, РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В ходе исследований планируется оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca. Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев. В России придумали систему онлайн-наблюдения за движением земной коры со спутников 12 марта 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Технологию непрерывного цифрового мониторинга деформаций земной поверхности на основе спутниковой системы ГЛОНАСС разработали Росреестр, Роскартография и Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. «С ее помощью можно осуществлять непрерывный цифровой мониторинг движения земной коры и четко отслеживать, а также прогнозировать возможные изменения», – передает РИА «Новости» сообщение Росреестра. Реализация проекта позволит отслеживать скорость ежегодного движения тектонических плит, на которых находится территория России. Недостаточный мониторинг движения земной поверхности может привести к серьезным искажениям в ходе кадастровых и проектно-изыскательских работ, особенно на высокоскоростных магистралях и других сооружениях большой протяженности. Также создание системы непрерывного геодезического мониторинга важно для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с тектоническими явлениями, говорится в сообщении. Для мониторинга используются геодезическая сеть из наземных станций и навигационные данные системы ГЛОНАСС. Напомним, в 2016 году сибирские ученые создали прибор для прогнозирования землетрясений. Мишустин утвердил правила субсидирования фонда «Круг добра» 11 марта 2021, 09:07 Текст: Алина Назарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» на 2021 год. «Фонд будет обеспечивать таких детей медицинской помощью (при необходимости за рубежом), лекарствами и средствами реабилитации. На это и будет предоставлен грант. Основанием послужит соглашение, которое министерство здравоохранения должно заключить с фондом», – говорится в сообщении на сайте правительства. Фонд финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год. В феврале «Кругу добра» был направлен первый транш в размере 10 млрд рублей, всего в 2021 году организация получит 60 млрд рублей. Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда «Круг добра». Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России. Попова предупредила о возникновении новых опасных инфекций 12 марта 2021, 08:45 Текст: Наталья Ануфриева

Риски возникновения новых опасных вирусов будут возрастать по мере того, как меняется мир вокруг, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова указала, что «новые инфекции были и есть», и «наверняка и еще будут», человек сильно поменял мир вокруг себя, мы «быстро мигрируем, так быстро осваиваем новые территории, вырубая леса и, так сказать, обнажая новые вирусы, лишая их привычной жизни, уклада и заставляя их действовать в новом направлении, иногда направляя эти вирусы прямо на человека», передает ТАСС. «Новый технологический уклад, новые возможности синтетической биологии, когда вирус можно собрать практически в гараже, все это говорит о том, что риски есть и они будут увеличиваться», – добавила эксперт. Попова подчеркнула, что важно научиться защищаться от новых вирусов, не допускать их распространения: «Вот это наша главная задача, и сегодня у нас (появились) новые знания, как это сделать». Она также добавила, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку: «Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда». Ранее Роспотребнадзор оценил влияние «британского» штамма коронавируса на эпидпроцесс.