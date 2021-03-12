Автор фильма «Крым. Путь на Родину» призвал оштрафовать YouTube Хинштейн сравнил мировых IT-гигантов в России с безбилетниками в метро Эксперт разъяснил, как соцсети должны модерировать свой контент в разных странах 12 марта 2021, 19:24 Текст: Олеся Белобородова

Если администрация TikTok хочет, чтобы эта платформа развивалась, то она должна начать модерировать свой контент с учетом национальных особенностей каждой страны. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил IT-эксперт Денис Заварзин, комментируя решение властей Пакистана заблокировать сервис TikTok. «Пакистан – не единственное государство, которое предпринимает подобные жесткие меры. Власти Италии недавно также заблокировали серию аккаунтов в TikTok, когда не смогли идентифицировать возраст детей-пользователей. А Пакистан – консервативная глубоко религиозная страна, так что меры Исламабада верны и вполне адекватны», – сказал член Общественной палаты РФ, директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин. Эксперт считает правильной реакцию TikTok на решение Исламабада: компания в ответ уже пообещала увеличить число местных модераторов. «Такой ответ на решение суда означает, что онлайн-сервис выбрал путь диалога с государством. Ведь каждая страна – это рынок для TikTok, – пояснил Заварзин. – Если онлайн-платформа заинтересована в своем развитии на территории разных стран, то она должна изучать их законы, и затем модерировать контент, который там распространяется, учитывая при этом национальные особенности этих государств». Собеседник отметил, что в России представители TikTok тоже решили пойти навстречу требованиям властей, в частности Роскомнадзора, который ранее потребовал от сервиса удалить запрещенный контент. В четверг стало известно, что правительство Пакистана заблокирует популярную социальную сеть TikTok. «Суд попросил пакистанское телекоммуникационное управление заблокировать доступ к TikTok», – сообщил представитель телекоммуникационного регулятора страны Хуррам Мехран газете Dawn, добавив, что ведомство выполнит этот вердикт. Как напоминают РИА «Новости», ранее Высокий суд города Пешавар запретил приложение, придя к выводу, что оно распространяет непристойный контент. Руководство соцсети надеется, что судебный запрет скоро будет отменен и TikTok продолжит работу в Исламской республике. «В Пакистане мы создали нашу команду модерации на местном языке, и у нас есть механизмы для оповещения и удаления контента, нарушающего наши руководящие принципы сообщества, – цитирует представителя сервиса «Коммерсантъ». – Мы с нетерпением ждем возможности продолжить обслуживать миллионы пользователей и создателей контента TikTok в Пакистане, которые нашли дом для творчества и веселья». Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, принадлежащий пекинской компании «ByteDance», был одним из наиболее скачиваемых приложений в Пакистане после WhatsApp и Facebook. Пакистанские власти в октябре уже блокировали этот сервис, причем по той же причине, что и теперь. Однако запрет продлился всего 10 дней: доступ возобновили после того, как руководство TikTok пообещало наладить модерацию контента и удалять материалы, противоречащие законам страны.

Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России 10 марта 2021, 10:23

Фото: Jeff Chiu/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. «С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», – говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) распространение информации соцсетью Twitter внесено в перечень угроз. «В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Google решил ввести налог для не американских блогеров YouTube 11 марта 2021, 09:23

Фото: Lucy Nicholson/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы. «От компании Google требуется начать вычитать в США налоги с авторов за пределами страны уже в июне 2021 года, что может повлиять на ваши доходы. Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube», – передает РИА «Новости» текст обращения компании к авторам видеороликов. Уточняется, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США, и если он предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка будет составлять от нуля до 30% от дохода, относящегося к США, и будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение со Штатами. Google также поясняет, что согласно главе 3 Налогового кодекса США, Google несет ответственность за сбор налоговой информации от иностранных видеоблогеров, получающих доход, и за удержание налогов в определенных случаях. Напомним, в среду сообщалось, что иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации 10 марта 2021, 18:30 Текст: Ксения Панькова

Компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете. В частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией», – говорится в сообщении. Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения (ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ). 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей (штраф оплачен). Дальнейший мониторинг, как отметило ведомство, выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. В ноябре прошлого года Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. В декабре суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации. Ростелеком восстановил работу интернета после сбоя 10 марта 2021, 15:23

Фото: Александр Авилов/

Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Компания «Ростелеком» восстановила работу сети и доступ к ряду государственных и других сайтов после сбоя в среду днем. «В 14.45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», – сказали в компании, передает ТАСС. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. После этого в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы с интернетом у «Ростелекома» произошли из-за сбоя его оборудования, у остальных операторов замедление работы соцсети Twitter проходит штатно. В Кремле прокомментировали решение о замедлении работы Twitter в России 10 марта 2021, 12:55

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Власти обоснованно принимают меры, обязывающие иностранные сайты выполнять российские законы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя действия Роскомнадзора по замедлению и возможной блокировке отдельных иностранных соцсетей. «Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет. Но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, – конечно, это вполне обоснованно», – заметил представитель Кремля, передает ТАСС. Он отметил, что у россиян «должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам», однако надзорная функция заключается в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории страны, передает РИА «Новости». Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 10:12 Текст: Елизавета Булкина

Видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», – указано в предупреждении на обложке фильма, опубликованного на YouTube-канале «Россия 24». Также для ролика установлено ограничение по возрасту. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК журналист Кондрашов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией происходит увеличение количества просмотров ролика. Фильм, по его словам, смотрят и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – передает его слова РИА «Новости». Кондрашов напомнил об аналогичной ситуации с фильмом «Беслан» Александра Рогаткина. Первый замглавы ВГТРК отметил, что фильм полностью повторяет ранее опубликованные шестью телекомпаниями кадры. При этом компании в основном были западные и имели противоположную российской точку зрения на произошедшие в Беслане события. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор. Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами», – заявил Кондрашов. «Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались восемь месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны», – говорится в описании к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Российский Youtube-блогер оценил планы Google ввести налог за просмотры из США 11 марта 2021, 14:14

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Если компания Google этим летом решит взимать с не американских YouTube-блогеров налог на доход с рекламы, то российские подвергнутся двойному налогообложению, сказал газете ВЗГЛЯД российский видеоблогер с 10 млн подписчиков на YouTube Дмитрий Масленников. Тем не менее, по его мнению, российские контент-мейкеры не сильно пострадают из-за нововведений. Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, намерена уже летом взимать налог с получающих доход с рекламы видеоблогеров, которые находятся за пределами США. Как сообщается, налоговая ставка может достигнуть до 30% от дохода, полученного от просмотра контента с территории США. «Я не знаю, насколько это реально, потому что в Сети, как мне кажется, подобные вещи возникают каждый год. В любом случае мне интересен вопрос, каким образом у нас будет происходить двойное налогообложение, потому что все блогеры, особенно крупные, работают официально через ИП (индивидуальный предприниматель), либо через компании и платят налоги в соответствии с законами Российской Федерации», – говорит Масленников. Более того, он выразил уверенность, что такая система, по его мнению, не имеет никакого смысла в России, даже если всех блогеров перевести с ИП. Дело в том, что основной доход они получают не с монетизации YouTube, а с рекламных контрактов с другими контрагентами. К тому же крупная компания, по мнению собеседника, скорее всего никогда не станет работать с блогером, который не узаконил свою экономическую деятельность. Он также поделился, что если все-таки ничего не урегулируют и оставят «двойное налогообложение», то он обязательно будет платить. «Вообще, процент смотрящих русских блогеров из Соединенных Штатов крайне мал. И если все же взимать налоги будут исключительно исходя из количества просмотров из США, то мы вообще не пострадаем никаким образом, потому что для нас это будет очень маленький процент», – считает ютубер. Тем не менее он предупреждает, что еще углубленно не разбирался в данном вопросе, рассказывая, что все блогеры так или иначе работают через партнерские программы по монетизации, а не напрямую с YouTube. Соответственно, эти компании являются посредником, именно они взаимодействуют с Google напрямую по различным вопросам и получают с этого определенную комиссию с дохода контент-мейкера. «Эти компании обычно нас всегда предупреждают о подобных нововведениях, несостыковках или проблемах. В данном случае пока партнерские программы молчат. Когда они разберутся в очень сложном и плотном взаимодействием с Google, тогда будем решать. А пока мы можем дышать спокойно и платить налоги в соответствии с российским законодательством», – заключил Масленников. Ранее в Министерстве цифрового развития сообщили, что рассматривается предложение облагать налогами «за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге» такие иностранные платформы, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 14:23

Фото: «Крым. Путь на Родину»/ВГТРК

Текст: Алина Назарова

Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия. «На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС. Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. Захарова напомнила Twitter о блокировке аккаунта Трампа 11 марта 2021, 01:58

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на обеспокоенность компании Twitter «попытками ограничить общественную дискуссию» в России напомнила о блокировке соцсетью аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа. «Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал [бывшего] президента США [Дональда Трампа], или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдает компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается», – отметила Захарова на своей странице в соцсети Facebook. В среду ряд СМИ, в том числе The Wall Street Journal и Associated Press, опубликовали заявление Twitter, в котором компания выразила озабоченность «попытками ограничить общественную дискуссию» в свете замедления работы одноименной соцсети в России, передает ТАСС. Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за игнорирования компанией требований об удалении запрещенного контента. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Член Общественной палаты Никита Данюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Twitter целенаправленно пытается вмешиваться в дела суверенных государств. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за какие «заслуги» Роскомнадзор уронил акции Twitter. Иностранные соцсети могут обложить налогом за рекламу у российских блогеров 10 марта 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Такое предложение Минцифры изложило в плане развития отрасли информационных технологий в России. Для этого предлагается принять федеральный закон, его проект планируется подготовить к середине текущего года. Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане. Исполнителями проекта назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС. На просьбу прокомментировать инициативу в ведомствах не ответили, пишут «Ведомости» По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети. «Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла», – сказал директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. По его словам, оценить, сколько недополучает бюджет, сложно, но это «миллиарды рублей ежегодно». Роскомнадзор объяснил сбоем в работе дата-центра в Страсбурге проблемы с доступом к Google 10 марта 2021, 21:16 Текст: Ксения Панькова

Проблемы с доступом к серверам YouTube, Google и других, отмеченные в России, были связаны с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», – приводит ТАСС сообщение. Авария в этом дата-центре, по данным Роскомнадзора, «не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории России». В полдень среды в России были выявлены сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной думы и Совета Федерации. Позже сайты восстановили работу. В Минцифры поясняли, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома», а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора. В среду СМИ сообщали, что в Страсбурге загорелся облачный хостинг компании OVHcloud, что привело к сбоям в Сети по всей Франции. Стоимость акций Twitter упала после решения о замедлении сети в России 10 марта 2021, 20:00 Текст: Ксения Панькова

Акции сервиса микроблогов Twitter снижаются в цене более чем на 2,5% на бирже в США после распоряжения Роскомнадзора о частичном замедлении работы сети на территории России, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.23 мск стоимость акций Twitter на нью-йоркской бирже снижалась на 2,78%, до 65,64 доллара за ценную бумагу. При этом американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавлял примерно 0,4%, передает РИА «Новости». В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать Twitter 10 марта 2021, 21:34 Текст: Ксения Панькова

Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента, сообщили в Роскомнадзоре, отметив, что администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством. «Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо с информацией о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса», – приводит РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора. В письме, по данным ведомства, также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации, доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена. При этом, как подчеркнули в Роскомнадзоре, задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, однако она возможна. «Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла», – сказали в ведомстве, добавив, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента. В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Роскомнадзор разъяснил условия снятия ограничений с Twitter 10 марта 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Ограничения в отношении социальной сети Twitter будут действовать до удаления всей запрещенной информации, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. «Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter – вплоть до момента его полного удаления», – сказал Субботин. Он подчеркнул, что Роскомнадзор располагает всеми основаниями для полной блокировки Twitter, но надеется на конструктивную позицию компании, передает ТАСС. Субботин также уточнил, что замедление трафика Twitter касается фото- и видеоконтента и не относится к текстовой информации. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями. По его словам, при выборе механизма воздействия на компанию Twitter, Роскомнадзор исходил из цели минимизации неудобств для пользователей социальной сети. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Эксперт: Иностранные соцсети должны платить налоги с доходов популярных блогеров 10 марта 2021, 19:25 Текст: Андрей Резчиков

Обязать иностранные соцсети платить НДФЛ за блогеров, которые получают доход со своих площадок – это единственная возможность получать этот налог с рынка «инфлюенсеров», сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Минцифры. «Предложение ввести налог для иностранных соцсетей за рекламу у блогеров – вполне разумное. Но нужно будет проработать инструменты и то, как все это будут подсчитывать. Но в целом на сегодняшний день это единственная возможность получать налоги с рынка «инфлюенсеров» – популярных блогеров», – уверен исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков. В среду стало известно о предложении Минцифры (Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций) обязать иностранные интернет-платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге. Проект соответствующего закона планируется подготовить к середине текущего года – об этом говорится в плане развития отрасли информационных технологий в России. По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году российские видеоблогеры заработали около 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в соцсетях. По экспертным оценкам, бюджет ежегодно не досчитывается миллиардов рублей. Отечественные блогеры в основной массе – налоговые резиденты РФ, то есть платят они в российский бюджет, в том числе – 13-процентный налог на доходы физических лиц (НДФЛ), отметил Смоляков. Но в данном случае речь идет о том, чтобы обязать сами интернет-платформы – Instagram, YouTube и т.д. перечислять налоги с тех денег, которые «которые выплачиваются инфлюенсерам», подчеркнул эксперт. «Есть деньги, которые блогеры получают за интеграцию рекламы в контент. С этого дохода выплачиваются налоги, если реклама оформляется по договору, «в белую». А есть деньги, которые площадки платят инфлюенсерам за просмотры, за размещение своей рекламы и тому подобного», – пояснил собеседник. Смоляков уверен, что необходимо добиваться от IT-гигантов открытия официальных представительств в России для облегчения взаимодействия с регуляторами. «Все к этому идет. На сегодняшний день в России есть и успешно работают официальные представительства Google, Facebook, YouTube. Другой вопрос, как сейчас реализуется схема по оплате рекламы для российских пользователей. Налоги за эту рекламу должны платиться в России. Это логично. Многие страны, в том числе европейские, идут по тому же самому пути», – подытожил исполнительный директор АКАР. Как ранее отметил директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский, проблема платежей, которые поступают блогерам через соцсети состоит в том, что «банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла». Разработка законопроекта, призванного упорядочить налогообложение блогеров, поручена Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе.