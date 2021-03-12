Президент Армении получил осложнения на фоне коронавируса

У президента Армении Армена Саркисяна возникли осложнения после заболевания коронавирусом, в настоящее время он отправлен на обследование, сообщили в его администрации.

«Из-за коронавируса у президента возникли осложнения, в данный момент он проходит обследование в медицинском центре «Астхик», – передает ТАСС сообщение аппарата армянского президента.

При этом в администрации Саркисяна отметили, что он почувствовал легкое недомогание и вряд ли будет госпитализирован. О заболевании президента Армении стало известно на прошлой неделе, он инфицировался после посещения на новогодних праздниках Лондона.

Саркисян планировал 13 марта провести политические консультации с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы найти выход из политического кризиса в республике. Премьер пока не ответил на просьбу президента. Также на прошлой неделе Саркисян запросил очередную встречу с оппозиционерами.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».