ФСВТС заявила о потере Украиной авторитета на рынке торговли вооружениями

Кремль заявил об отслеживании ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

В Кремле получают информацию о повышении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, это может привести к провокациями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «у нас есть Министерство обороны и специальные службы, которые имеют возможность оценивать ситуацию вблизи наших границ», администрация президента «не относится к категории этих ведомств, у нас нет возможности оценивать ситуацию», передает РИА «Новости».

«Тем не менее, мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность», – добавил он.

Представитель Кремля указал, что в данном случае большая ответственность ложится на СМИ: «Вы сами упомянули случаи, когда они публиковали сообщения, неверные по сути, которые впоследствии опровергались людьми из самопровозглашенных республик. Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения».

Песков также сообщил, что Москва не получала каких-либо инициатив о встрече в «нормандском формате», контактов президентов России и Украины пока не планируется.

«Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента о его желании как можно скорее собрать «нормандскую четверку». И об этом всегда ведется речь на встречах министров и на встречах помощников президентов», – отметил он, указав, что на данный момент также нет некого дискретного нового плана, который «на столе лежит».

На вопрос, планируются ли телефонные контакты между двумя президентами, Песков также ответил отрицательно: «При необходимости они могут быть достаточно оперативно согласованы. Но в планах таких контактов нет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России.

Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.

По словам информированного источника в Москве, главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах.

Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.