Кремль отметил снижение квалификации специалистов по России в англосаксонских СМИ

12 марта 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

У источников англосаксонских СМИ существенно понизились квалификация и понимание реальных процессов в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя статью Financial Times о ситуации в России. «В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают свою работу, они высказывают мнения, но их квалификация сейчас существенно понизилась. И, к нашему сожалению, понизилась, наверное, степень понимания реальных процессов в нашей стране», – сказал Песков. Он также назвал статью в Financial Times упражнениями псевдоспециалистов по России, не имеющих отношения к реальности. «Скажем так, это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью», – сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что Россия готова «терпеливо рассказывать и объяснять желающим то, что у нас происходит», передает РИА «Новости». Таким образом Песков прокомментировал появившуюся в Financial Times статью, где, в частности, говорилось о якобы усилении влияния силового блока на президента России Владимира Путина и о том, что в целом в Кремле якобы считают, что правоохранители слишком жестко реагировали на ситуацию с несогласованными акциями.

11 марта 2021, 16:34 Текст: Алексей Дегтярев

В мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном мерам повышения инвестиционной активности. «На рынке вакцин идет борьба», – заявил глава государства, передает РИА «Новости». Президент отметил, что вакцинирование россиян должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Ранее Госдеп США заявил, что российские спецслужбы якобы ведут информационную войну с западными вакцинами. Газета ВЗГЛЯД писала, почему в мире началась «вакцинная война». Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой войны 11 марта 2021, 14:27

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. «Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. «Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», – отметил Путин. Он добавил, что кризис потребовал экстраординарных действий от многих стран, в результате были приняты рекордные по объемам поддержки экономики меры. «Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер – как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики», – сказал он. Глава государства указал, что России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавируса, у страны теперь есть качественно новые возможности для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры. «Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», — сказал глава государства, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ускорила изменения в экономике и политике, которые формировались еще до нее. Песков уточнил детали послания президента Федеральному собранию 11 марта 2021, 19:21 Текст: Елизавета Булкина

Планируется, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в очном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы готовимся к очному формату», – передает слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, дата оглашения послания еще не определена. «Когда будут сроки – мы их назовем», – уточнил он. На вопрос о том, будет проводится это мероприятие до осенних выборов в Госдуму и будет ли послание обращено в том числе к нынешнему составу нижней палаты парламента, Песков уточнил: «Конечно, к нынешнему».



11 марта 2021, 15:13 Текст: Алина Назарова

11 марта 2021, 01:54 Текст: Антон Антонов

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что обсудил в Осло с главами МИД Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции отношения с Россией и Китаем. Он заявил, что «было приятно встретиться с близкими партнерами из Северной Европы». По его словам, в Осло состоялись «отличные переговоры на различные темы». В частности, обсуждались «Россия, Китай, права человека и проведение 26-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата». Рааб провел отдельные переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, стороны подписали договор о взаимопонимании по сотрудничеству при исследовании полярных регионов. В среду Рааб в Таллине встретился с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы для обсуждения темы отношений с Россией и «широкого спектра вопросов региональной безопасности», передает ТАСС. Напомним, сообщалось, что военно-морские силы Великобритании будут постоянно находиться за северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России в контроле над новыми торговыми маршрутами, открывающимися из-за таяния льдов а Арктике. Путин заявил об отсутствии у власти настроя «прижимать» бизнес нерыночными методами 11 марта 2021, 16:29 Текст: Елизавета Булкина

Власти не намерены прижимать бизнес нерыночными методами, развитие компаний должно идти не в ущерб россиянам, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности. «Нет никакого желания, настроя, чтобы прижимать как-то какими-то нерыночными методами бизнес, который на марше, развивается и показывает замечательные результаты... Вопрос ведь не в этом, вопрос в том, чтобы развитие шло на пользу всего гражданам России и не в ущерб нашим людям», – передает слова главы государства РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что значительное число административных барьеров для бизнеса уже сняты, но предстоит отменить еще около 3,8 тыс. подобных ограничений. Путин призвал бизнесменов инвестировать дома 11 марта 2021, 17:02 Текст: Алексей Дегтярев

11 марта 2021, 17:42 Текст: Вера Басилая

11 марта 2021, 16:47 Текст: Алексей Дегтярев

11 марта 2021, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

11 марта 2021, 20:12 Текст: Андрей Самохин

«За прошлый год добровольческое движение приобрело богатый опыт, стало фактором, который способен влиять на политическую жизнь в России», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор красноярской команды «Молодежка ОНФ» Глеб Химич, комментируя призыв президента Путина к волонтерам активнее участвовать в политике. «Волонтеры идут в политику, поскольку видят: обычные граждане, которым мы помогали и помогаем, поддержат волонтеров на выборах, будут поддерживать и дальше, когда те уже станут политиками. Когда вчерашние добровольцы станут депутатами или управленцами, то они, в свою очередь, через органы власти смогут успешно решать проблемы, которые им не удавалось решить ранее», – считает координатор по молодежным проектам регионального исполкома ОНФ в Красноярском крае, координатор команды «Молодежка ОНФ» в регионе Глеб Химич. «Многие рядовые граждане верят в то, что волонтеры-политики смогут «разрулить» накопившиеся актуальные проблемы в ЖКХ, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах. В разгар пандемии многие добровольцы пытались решать проблемы рядовых россиян на своем уровне, но их работа иногда заходила в тупик, потому что законодатели не могли оперативно принимать соответствующие законы. В свою очередь, чиновники не успевали готовить нужные подзаконные акты, хотя в том же здравоохранении реагировать на события надо было очень быстро. Если волонтерская молодежь изберется в Госдуму, то сильно поспособствует ускорению работы государственного аппарата», – надеется собеседник. «Не исключаю, что наша организация ближе к сентябрю начнет получать предложения баллотироваться в Госдуму от разных партий», – прогнозирует Химич. «Совершенно необязательно, что добровольцы будут баллотироваться только от «Единой России», – считает он. Как отмечает Химич, среди красноярских волонтеров – много молодежи, начиная с 16-17 летнего возраста, и при этом практически все активисты – беспартийные. «У нас сложились хорошие отношения с нашими подшефными. Нам они полностью доверяют, потому, что воспринимают как людей, которые еще не испорчены долгим пребыванием во властных структурах. Среди них распространено мнение, что большинство чиновников слишком сухо, безразлично относится к проблемам простых россиян, которые обращаются к ним с различными просьбами. А вот сами молодые волонтеры, как правило, не позволяют себе такой безразличный подход. Это было особенно заметно в разгар распространения коронавируса, когда многие добровольцы откликались на любые просьбы о помощи, которые к ним поступали, причем работали с риском для своего здоровья», – поделился собеседник. Напомним, в ходе встречи с активистами движения «Мы Вместе» 4 марта президент Владимир Путин одобрил идею об участии волонтеров в политике, которую озвучил один из участников встречи. В этом году пройдут выборы не только в Госдуму, но и в парламенты в 39 субъектах федерации, напомнил глава государства. «Разумеется, я всячески поддерживаю эту идею и переговорю и с руководством «Единой России» и готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров политических для того, чтобы они обратили на это внимание. Предложение отличное», – говорил Путин. В разгар пандемии активисты движения в Пермском крае получало реальную помощь только от «Единой России», вспоминает руководитель штаба Акции взаимопомощи #МыВместе в Пермском крае Анастасия Зацепурина. «Приходили еще активисты из «молодежки» ЛДПР, но ресурсную и организационную помощь мы получали только от единороссов. Других же партий просто не было ни видно, ни слышно», – констатировала Зацепурина. При этом, как и Химич, собеседница уверена, что волонтерская деятельность не должна сливаться с деятельностью лишь одной какой-то партии. «Волонтеры – социально активные ответственные люди, которые знают реальные проблемы населения. Если они за что-то берутся, то доводят до ума, иначе страдает их же репутация в глазах простых людей. В этом смысле волонтеры – хорошие кандидаты для того, чтобы брать на себя принятие решений, полезных для всего общества. А это, по-моему, и есть политика», – сказала Зацепурина. «Многие считают, что политика – это только партии, предвыборная борьба. Нет, прежде всего, это работа на общество, попытка добиться лучшей жизни для сограждан, и помощь им в тяжелых ситуациях, – отмечает Зацепурина. – Я поняла слова Владимира Владимировича так, что добровольцам надо активнее претендовать на участие в работе муниципальных, региональных органов власти, а не только в общественных организациях, которые взаимодействуют с властями. В первую очередь выдвигаться в депутаты, конечно, стоит координаторам волонтерской деятельности, – тем, кто может обобщить проблемы, кто знает пути взаимодействия с разными госструктурами».



В свою очередь, руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов высказал мнение, что уже в рамках предварительного голосования (так называемых праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году примет «широкий спектр общественных объединений». «Во время пандемии большое количество НКО перепрофилировали свою деятельность и направили ее на борьбу с коронавирусом. С помощью всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» удалось вовлечь большое количество организаций в волонтерскую деятельность. Теперь мы видим, что для этих людей есть дополнительные возможности, – заявил Демидов. – Это закономерно, потому что «Единая Россия» первая открыла волонтерские штабы во время пандемии и смогла скоординировать большое количество общественных организаций». Предварительное голосование «Единой России» пройдет в период с 24 по 30 мая.



11 марта 2021, 14:43 Текст: Алина Назарова

11 марта 2021, 14:57 Текст: Алина Назарова

11 марта 2021, 14:36 Текст: Алина Назарова

12 марта 2021, 12:40 Текст: Алина Назарова

Позиция президента Владимира Путина по использованию детей в политической рекламе не изменилась, это нежелательно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Журналист спросил у Пескова, как в Кремле относятся к тому, что в регионах на рекламе в том числе партии «Единая Россия» и ее кандидатов присутствуют дети, передает РИА «Новости». «Здесь ничего в этих словах президента не изменилось. Это действительно такая позиция и остается. Здесь ничего не изменилось. Действительно, президент об этом говорил, да... Да, в целом президент говорил о нежелательности использования детских образов», – сказал Песков.