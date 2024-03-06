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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

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    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

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    6 марта 2024, 19:12 • Новости дня

    Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья

    Путин: Кабмину поручено подготовить новую программу расселения аварийного жилья

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительству России уже поручено подготовить новую федеральную программу расселения аварийного жилья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья.

    «При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья, аварийного фонда. Важно не снижать такую динамику. Правительству уже поручено подготовить новую федеральную программу на этот счет. И уверен, что коллеги в субъектах федерации активно будут подключаться к этой работе или продолжать эту работу там, где она уже идет достаточно интенсивно», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил кабинету министров подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.

    5 марта 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса

    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса и вспомнил анекдот про колбасу

    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса, рассказал президент Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    «Мы стали четвертой страной в мире по производству мяса. Тоже невероятно. Мы все помним анекдоты советского периода: длинная, зеленая, колбасой пахнет – что такое? Электричка из Москвы, потому что все везут колбасу. В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. Вот это все ушло в прошлое, сейчас ситуация кардинально поменялась», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее президент заявил, что доходы России от экспорта агропромышленной продукции выросли в 30 раз.

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    5 марта 2024, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил рост продаж российского мороженого в Китае

    Путин заявил о росте продаж российского мороженого в Китае после угощения им Си Цзиньпина

    Путин объяснил рост продаж российского мороженого в Китае
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье рассказал о том, как угощал мороженым председателя КНР Си Цзиньпина, и после этого продажи российского мороженого в Китае выросли.

    «Я своего друга председателя [КНР] Си Цзиньпина угощал нашим мороженым. Там, по-моему, возросли даже продажи нашего мороженого», – вспомнил Путин, когда коммерческий директор «Иль мио мороженко» Ирина Гармаева рассказывала об интересе в КНР к продукции, передает ТАСС.

    Присутствовавшие в зале подтвердили, что мороженое является одним из ключевых позиций российского продовольственного экспорта в Китай. Таможенное управление КНР отмечало, что импорт мороженого из РФ растет год к году и в 2023 году составил 1,9 млн долларов (против 620,9 тыс. долларов в 2022 году).

    Ранее Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса.

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    6 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путина назвали победителем в торговой войне Польши и Украины

    Politico: Путин стал победителем в торговой войне Польши и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Торговая война двух союзников, Польши и Украины, оказалась на руку президенту Владимиру Путину, который «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», пишут западные СМИ.

    В публикации газеты Politico говорится, что не Россия спровоцировала этот конфликт. Киев, как отмечается в статье, упрекает Польшу в блокировании поставок украинского зерна. При этом Варшава, как обращают внимание на Украине, беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро, передает РИА «Новости» текст публикации.

    Авторы статьи напомнили, что, в отличие от энергоносителей, российское продовольствие под западные санкции не попадает, а некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, остаются его крупными покупателями. Ситуация на границе между Польшей и Украиной вбила клин между странами, заключает Politico.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны начинает работу над введением эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Москва заявила, что эти планы являются «извращением» и призваны отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.

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    5 марта 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков

    Tекст: Вера Басилая

    В России под «едой будущего» подразумевается хлеб и выпечка, а не насекомые, как за рубежом, заявил президент России Владимир Путин, открывая по видеосвязи завод глубокой переработки масличных культур в Белгородской области.

    «Смотрю, сзади у вас такое табло – «Еда будущего». У нас где-то партнеры за рубежом, когда говорят про еду будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков», – пошутил президент, передает ТАСС.

    «А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства, хлебобулочных изделий. Так, я правильно понимаю?» – поинтересовался Путин. Ему ответили утвердительно.

    Напомним, в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    5 марта 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин потребовал не допускать проблем с топливом для аграриев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин потребовал от правительства своевременно принять решение по ценам на дизельное топливо для обеспечения потребностей аграриев в нынешнем году.

    «Это министерство должно мне сказать, какие меры необходимо предпринять по топливу для аграриев, можете не сомневаться: я поддержу любое решение – и мои коллеги из нефтяного, энергетического сектора это знают – любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ», – заявил Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье, передает ТАСС.

    Путин призвал принять сбалансированное решение, которое «не должно убивать курицу, которая несет золотые яйца, – одним из таких секторов является и энергетика».

    «В прошлом году действительно сложилась какая-то дурацкая ситуация, когда приходилось ездить [за топливом] из одного региона в другой, чушь какая-то. Но якобы это было связано с тем, что вовремя какие-то регионы что-то не сделали с их поставщиками. Надеюсь, в этом году этого не будет», – сказал президент, поручив министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву держать вопрос на контроле.

    Ранее Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России.

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    5 марта 2024, 22:12 • Новости дня
    Путин обсудил с главой Ставрополья поддержку бойцов СВО

    Путин и глава Ставропольского края Владимиров обсудили поддержку бойцов СВО и их семей

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках поездки в Ставропольский край российский президент Владимир Путин обсудил с главой региона Владимиром Владимировым поддержку бойцов специальной военной операции на Украине и их семей.

    Владимиров проинформировал Путина о ходе восстановительных работ на подшефных территориях Донбасса. В ходе встречи также обсуждались социально-экономические показатели развития региона, нацпроекты, весенние полевые работы, ремонт дорог, реконструкция школ, передает ТАСС.

    Напомним, Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудил вопросы развития сельского хозяйства.

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    5 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Путин указал на рост экспорта продукции российского АПК в 30 раз
    Путин указал на рост экспорта продукции российского АПК в 30 раз
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доходы России от экспорта агропромышленной продукции выросли в 30 раз, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    Путин отметил, что в 2023 году доходы от экспорта – 43,5 млрд долларов, а увеличение составило 30 раз. «Не в какие-то проценты, а в 30 раз увеличились доходы от экспорта», – сказал президент.

    По его мнению, такие результаты «еще совсем недавно казались абсолютно нереалистичными». «Сказали бы в 2000 году, что 43,5 млрд доходов от экспорта будет, никто бы не поверил, это фантастика, казалось, какая-то. Нет, это сегодня такие реалии», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила 43,5 млрд долларов.

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    6 марта 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо создать условия для того, чтобы максимально возможное число россиян могли отдыхать на российских курортах по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию юга страны и Приазовья. Он также призвал сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

    Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.

    «Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.

    Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.

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    5 марта 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин заявил о попытках сдерживания России во всех сферах роста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию сдерживают по всем направлениям, в которых она растет, – сразу придумывают инструменты для этого, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    Один из участников встречи отметил, что на сегодняшний день «конкуренты вставляют палки» в российский аграрный экспорт, передает ТАСС.

    «Вы сказали о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в области сельского хозяйства. Посмотрите, где толком мы начинаем расти – там сразу придумывают какие-то инструменты сдерживания», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса заявил, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов.

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    5 марта 2024, 19:39 • Новости дня
    Путин: Россия допускала рост цен после контрсанкций в АПК

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России понимало, что контрсанкции в сельском хозяйстве, введенные после воссоединения Крыма с России, вызовут рост цен, но мера дала толчок развитию агроотрасли, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями АПК на Ставрополье.

    «Мы сознательно пошли на то, что цены подрастут. Но, вливая государственные ресурсы в отрасль, рассчитывали на то, <…> что все это даст эффект. И это произошло. То, чего мы хотели, то, к чему стремились, – все это состоялось», – заявил президент, говоря о введенных Россией контрсанкциях в 2015 году, передает ТАСС.

    «У России с самого начала был ряд преимуществ. Это люди, кадры, это талантливое предпринимательское сообщество, это земля, водные ресурсы, это растущие возможности новейших технологий, их использование», – отметил Путин.

    Ранее Путин заявил об отсутствии у России зависимости от импорта продуктов.

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    5 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Путин спрогнозировал объем экспорта зерна

    Путин: Экспорт зерна в 2023-2024 сельхозгоду может составить до 65 млн тонн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экспорт российского зерна в 2023-2024 сельхозгоду может составить до 65 млн тонн, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    «У нас зерна экспортировали, по-моему, в прошлом сезоне в 2022-2023 году где-то 50–53 млн тонн, а здесь будет в 2023-2024 году до 65 млн тонн», – уточнил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с Путиным заявил, что экспорт российского зерна по итогам 2024 года может составить до 70 млн тонн.

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    5 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости наладить жизнь в новых регионах России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сейчас очень важно наладить нормальную жизнь в Донбассе и Новороссии, а это трудно сделать без развития аграрного сектора, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    «Очень важно сейчас на этих территориях наладить нормальную жизнь. Она не может быть не связана с трудовой деятельностью. А аграрный сектор на этих территориях – один из ключевых», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей их возрождением.

    В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных денег на поддержку сельского хозяйства и других отраслей Донбасса и Новороссии.

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    5 марта 2024, 20:30 • Новости дня
    Путин поручил проработать госгарантии по кредитам для аграриев Донбасса

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о госгарантиях по кредитам для агропредприятий в Донбассе и Новороссии.

    Об этом он сказал на встрече главы государства с представителями АПК Ставрополья. Аграрии из Донбасса и Новороссии пожаловались президенту на трудности с кредитованием из-за того, что у них пока не наработана кредитная история и есть сложности с залогом, передает ТАСС.

    «Я прошу Дмитрия Николаевича (Патрушева, главу Минсельхоза) подумать: пожалуйста, проработайте с Минфином и с ЦБ. Я тоже подключусь… Другого ничего не придумаем, кроме госгарантий. Чего мы придумаем, если нет залогов и кредитной истории», – сказал Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    6 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжает активно сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой агентства Рафаэлем Гросси.

    «Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире», – цитирует его ТАСС.

    Путин также указал, что «мы не только эксплуатируем, но и активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах».

    Напомним, Гросси прибыл в Сочи 5 марта, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.

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    6 марта 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин выразил готовность обсудить любые вопросы с Гросси
    Путин выразил готовность обсудить любые вопросы с Гросси
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.

    «Безусловно, [мы] готовы к обсуждению любых вопросов, которые вы считаете актуальными. Знаю, что у вас в повестке дня, [в повестке] сегодняшней встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные», – обратился Путин к Гросси, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, готовы к тому, чтобы их обсуждать и делать все для того, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике», – добавил глава государства.

    Напомним, глава МАГАТЭ Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров Ручей» в Сочи, где пройдет его встреча с Путиным.

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