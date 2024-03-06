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Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья
Путин: Кабмину поручено подготовить новую программу расселения аварийного жилья
Правительству России уже поручено подготовить новую федеральную программу расселения аварийного жилья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья.
«При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья, аварийного фонда. Важно не снижать такую динамику. Правительству уже поручено подготовить новую федеральную программу на этот счет. И уверен, что коллеги в субъектах федерации активно будут подключаться к этой работе или продолжать эту работу там, где она уже идет достаточно интенсивно», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил кабинету министров подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.