Священнослужитель сказал, как правильно подготовиться к Великому посту

Для того, чтобы подготовиться к Великому посту, нужно в первую очередь позаботиться о своем духовном состоянии и делать добрые дела, рассказал газете ВЗГЛЯД декан исторического факультета Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета отец Андрей Постернак.

В 2021 году Великий пост начнется на следующий день после Масленицы, 15 марта, и продлится 48 дней. Закончится он 1 мая, а второго числа православные верующие будут отмечать Пасху.

«Великий пост – один из древнейших постов в православной церкви, который установлен перед празднованием Пасхи. Собственно, это время является подготовкой к этому самому великому празднику всех христиан. Поэтому Великий пост существует во всех церквях, не только в православной», – рассказывает Постернак.

Он рассказывает, что в церкви подготовка к Великому посту началась за три недели до его начала. На протяжении всего этого времени принято вспоминать особые памятные события, связанные с притчами, добродетелями, к чему человек должен стараться стремиться.

«Это, например, добродетель покаяния (покаяние в своих грехах), добродетель смирения (когда человек старается не гордиться). Это время, когда человек думает о Страшном суде и понимает, что жизнь коротка, что нужно делать добрые дела при земной жизни пока еще есть время. То есть для того, чтобы подготовиться к Великому посту, нужно в первую очередь позаботиться о своем духовном состоянии и делать добрые дела», – советует священнослужитель.

В последний день перед постом по традиции наступает Прощеное воскресенье, которое также является особым днем для Русской церкви. Как правило, в этот день вечером совершается служба с особым чином прощения. Подробнее о Прощеном воскресенье рассказал председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко.

Великий пост – это время, которое определяется в 40 дней, к которым добавляется еще неделя (Страстная неделя), в которую принято вспоминать страдания Спасителя перед Пасхой, продолжает собеседник. Он подчеркивает, что этот пост является одним из самых строгих, во время него следует воздерживаться от животной пищи: мясной, молочной и даже рыбы, хотя ее все-таки разрешено вкушать дважды. Кроме того, во все эти семь недель рекомендовано избегать каких-либо развлечений, поскольку они отвлекают человека от строгой и благочестивой жизни.

«Во время поста следует стараться не совершать дурных поступков, помогать ближним, делать добрые дела. Конечно, очень важно регулярно ходить в храм, особенно в первую и последнюю неделю Великого поста, потому что там проводятся особенные богослужения. Ну и, конечно, все стараются участвовать в церковных таинствах (Исповедь, Причастие), которые приближают человека к Богу», ­– заключил Постернак.