Кому и зачем стоит попросить прощения

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1 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:49  |  vz.ru
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Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

Турецкая армия на территории Сирии действует по принципу захвата земель, а не защиты от террористовФото: Yasin Akgul - Depo Photos/Global Look Press
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонных беседах с Владимиром Путиным убеждал российского коллегу оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. Также он объявил об открытии для сирийских беженцев границ с Евросоюзом. США же требуют от России прекратить задействовать авиацию в Сирии. Насколько обоснованы подобные просьбы США и Турции к России и какого ответа ждать от Москвы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кому и зачем стоит попросить прощения

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...

В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь России, различий нет вообще. Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
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          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
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              Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?


              Святослав Шевченко

              Кому и зачем стоит попросить прощения

              Святослав Шевченко
              Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              		 1 марта 2020, 14:15

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              Прощеное воскресенье – особый день Русской церкви. Именно с него православные россияне вступают в период самого строгого и продолжительного поста – Великого. Воскресным вечером совершается служба с особым чином прощения.

              Традиция пришла в богослужебный календарь из среды египетского монашества, у которого был обычай уходить из монастыря на 40 дней поста. Нередко монахи не возвращались: кто терялся в пустыни, кто был растерзан зверями. Поэтому они заранее просили прощения друг у друга за нанесенные обиды, конфликты, недопонимания.

              В русском языке есть хорошее слово «прощай», когда люди расстаются на длительное время. Обычно на Руси говорили: «ну давай прощаться» и «не поминайте лихом». А ведь эти слова замылились, и мало кто вспоминает, что таким образом наши предки просили друг у друга прощения, чтобы их не вспоминали только в связи с их нехорошими делами. И непременно на прощанье обнимались в знак примирения. И этот архетип надежно вшит в национальный код русских людей на уровне пословиц, поговорок и прочего фольклора.

              К сожалению, на коллективном уровне в России это практикуется только в Русской православной церкви, а не повсеместно. Прощеное воскресенье – это квинтэссенция этой старой доброй русской традиции. В этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой совестью. Ведь обида – это одна из главных причин, из-за которой православный христианин не может участвовать в ключевом церковном таинстве – Причастии. А чин Прощения раз в год дает возможность примириться человеку, которому трудно сделать над собой волевое усилие.

              В моей жизни в этом смысле был хороший учитель – моя бабушка. Например, когда мы ссорились – она всегда первой стучалась в мою комнату, чтобы попросить прощения. Причем в подавляющем большинстве случаев я был виновником ссоры, но первый шаг всегда делала она. Для меня это было разрывом шаблонов, конфликтом моей внутренней системы. И мне ничего не оставалось, как закусить подушку, словно удила, и мочить ее своими слезами, потому что я не мог понять – почему бабуля со мной это делает, когда очевидно, кто виновник. Сегодня, когда она отошла в мир иной, стараюсь воплотить ее живой пример в своей семье.

              Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

              Раньше считал чин Прощеного воскресенья чем-то формальным, неким историческим рудиментом. Мне казалось, что люди кланяются тебе, а ты им – как китайские болванчики. Это было до поры до времени, пока в храме не появились люди, с которыми мы были в состоянии необъявленной ментальной войны.

              Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч.

              Единственное, что омрачает эту добрую традицию – постепенная девальвация Прощеного воскресенья. С развитием технологий некоторые люди перешли от искренних слов к спаму электронными открытками. С самого утра в мессенджеры и соцсети гигабайтами сыплются «прощенки». Так я называю изображения в виде изображений блинов, на которых красной икрой выложены сердечки с поздравлением «С Прощеным воскресеньем!».

              Проблема в том, что это совсем не праздник. Это покаянная служба, главная цель которой – примирение враждующих и подготовка к посту. Причем прощения у прихожан просят не только такие же рядовые верующие, но и епископы, священники и диаконы.

              Было бы замечательно, если бы эта традиция пришла бы и в светскую жизнь, но не в виде бесполезных виртуальных открыток, а в формате реальных просьб о прощении в социальных сетях и на видеохостингах – от булочников, испекших подгоревший хлеб, парикмахеров, испортивших прическу, и так далее.

              Замечательно было бы увидеть подобные записи и от представителей власти. Чтобы получился глобальный стихийный народный флешмоб вроде «Бессмертного полка». Может тогда мы победим в стране коррупцию, равнодушие – и станем чуточку добрее?


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