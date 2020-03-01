Кому и зачем стоит попросить прощения

Прощеное воскресенье – особый день Русской церкви. Именно с него православные россияне вступают в период самого строгого и продолжительного поста – Великого. Воскресным вечером совершается служба с особым чином прощения.

Традиция пришла в богослужебный календарь из среды египетского монашества, у которого был обычай уходить из монастыря на 40 дней поста. Нередко монахи не возвращались: кто терялся в пустыни, кто был растерзан зверями. Поэтому они заранее просили прощения друг у друга за нанесенные обиды, конфликты, недопонимания.

В русском языке есть хорошее слово «прощай», когда люди расстаются на длительное время. Обычно на Руси говорили: «ну давай прощаться» и «не поминайте лихом». А ведь эти слова замылились, и мало кто вспоминает, что таким образом наши предки просили друг у друга прощения, чтобы их не вспоминали только в связи с их нехорошими делами. И непременно на прощанье обнимались в знак примирения. И этот архетип надежно вшит в национальный код русских людей на уровне пословиц, поговорок и прочего фольклора.

К сожалению, на коллективном уровне в России это практикуется только в Русской православной церкви, а не повсеместно. Прощеное воскресенье – это квинтэссенция этой старой доброй русской традиции. В этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой совестью. Ведь обида – это одна из главных причин, из-за которой православный христианин не может участвовать в ключевом церковном таинстве – Причастии. А чин Прощения раз в год дает возможность примириться человеку, которому трудно сделать над собой волевое усилие.

В моей жизни в этом смысле был хороший учитель – моя бабушка. Например, когда мы ссорились – она всегда первой стучалась в мою комнату, чтобы попросить прощения. Причем в подавляющем большинстве случаев я был виновником ссоры, но первый шаг всегда делала она. Для меня это было разрывом шаблонов, конфликтом моей внутренней системы. И мне ничего не оставалось, как закусить подушку, словно удила, и мочить ее своими слезами, потому что я не мог понять – почему бабуля со мной это делает, когда очевидно, кто виновник. Сегодня, когда она отошла в мир иной, стараюсь воплотить ее живой пример в своей семье.

Раньше считал чин Прощеного воскресенья чем-то формальным, неким историческим рудиментом. Мне казалось, что люди кланяются тебе, а ты им – как китайские болванчики. Это было до поры до времени, пока в храме не появились люди, с которыми мы были в состоянии необъявленной ментальной войны.

Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч.

Единственное, что омрачает эту добрую традицию – постепенная девальвация Прощеного воскресенья. С развитием технологий некоторые люди перешли от искренних слов к спаму электронными открытками. С самого утра в мессенджеры и соцсети гигабайтами сыплются «прощенки». Так я называю изображения в виде изображений блинов, на которых красной икрой выложены сердечки с поздравлением «С Прощеным воскресеньем!».

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Проблема в том, что это совсем не праздник. Это покаянная служба, главная цель которой – примирение враждующих и подготовка к посту. Причем прощения у прихожан просят не только такие же рядовые верующие, но и епископы, священники и диаконы.

Было бы замечательно, если бы эта традиция пришла бы и в светскую жизнь, но не в виде бесполезных виртуальных открыток, а в формате реальных просьб о прощении в социальных сетях и на видеохостингах – от булочников, испекших подгоревший хлеб, парикмахеров, испортивших прическу, и так далее.

Замечательно было бы увидеть подобные записи и от представителей власти. Чтобы получился глобальный стихийный народный флешмоб вроде «Бессмертного полка». Может тогда мы победим в стране коррупцию, равнодушие – и станем чуточку добрее?