Поляки сыронизировали по поводу причины высылки российского консула

Читатели польского портала Interia с иронией отреагировали на заявление о том, что причиной высылки российского дипломата из Познани стало якобы нарушение ограничений по коронавирусу.

В ответ на это один из читателей отметил, что если бы это был не российский, а американский консул, то он наверняка бы остался, передает РИА «Новости».

Другой пользователь призвал Польшу пересмотреть текущий политический курс. «Скоро Польша станет страной, окруженной врагами, и поляки сами в этом виноваты. Пора одуматься, пока не поздно», – написал он.

«Ранее утверждалось, что безопасности Польши угрожает одна разведывательная рота, переброшенная в Калининградскую область, а сейчас, оказывается, достаточно одного консула», – заключил другой читатель.

Ранее консула России в Познани выслали из Польши. Изначально сообщалось, что это стало ответом на высылку польского дипломата. Однако позже пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что россиянин якобы создавал эпидемиологическую угрозу из-за посещения общественных мест после получения положительного теста на COVID-19.