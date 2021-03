Роспотребнадзор оценил влияние «британского» штамма коронавируса на эпидпроцесс Байден выступил с обращением к нации в годовщину начала пандемии 12 марта 2021, 07:21

Президент США Джо Байден в годовщину начала пандемии выступил с телевизионным обращением к нации и озвучил следующие шаги по преодолению ситуации с коронавирусом. Как сообщил Белый дом, Байден в обращении сосредоточиля на трех основных темах: многочисленных жертвах коронавируса, унесшего в США более полумиллиона жизней, работе своей команды по ускорению вакцинации и увеличению числа прививочных пунктов, следующих шагах по преодолению пандемии, передает РИА «Новости». Ранее Байден обещал 100 млн уколов за 100 дней. «Мы побьем эту цель», – пообещал Байден в четверг в видеообращении. «Ни одна страна в мире не сделала подобного», – добавил Байден. По его словам, сейчас прививки доступны лишь определенным возрастным и социальным группам. «Сегодня я объявляю, что распоряжаюсь, чтобы каждый штат и территория США сделали так, чтобы каждый взрослый житель страны старше 18 лет имел доступ к вакцине не позднее, чем к 1 мая», – сказал он. По его словам, это не означает, что каждый американец обязательно будет привит к этому времени, но будет обеспечена возможность получить вакцину. «Если мы сделаем все это, если каждый сделает то, что должен, если мы сделаем это вместе, то есть хороший шанс на то, что к 4 июля вы с вашей семьей и друзьями сможете собраться в вашем районе или на заднем дворе, устроить пикник или барбекю и отпраздновать День независимости», – сказал Байден. «Это не означает большие группы с большим количеством людей, это означает небольшие группы, которые смогут встретиться», – уточнил Байден. «Мы отметим не только нашу независимость как страны, но и нашу независимость от вируса», – добавил президент США. При этом он призвал граждан «не расслабляться» и сделать прививку, когда придет их очередь. Выступая с телеобращением, Байден осудил насилие и расистские нападки на граждан азиатской внешности и обвинения их в какой-либо связи с коронавирусом, появившимся в Китае. «Это неправильно, это не по-американски и это должно прекратиться», – сказал Байден. В пятницу Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. Как сообщает университет Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29155047 человек, скончались 529267 пациентов с выявленным коронавирусом.

Вакцинировавшийся в России немец поделился ощущениями от «Спутника V» 11 марта 2021, 07:51

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» – лучший вариант из всех существующих препаратов, сообщило немецкое издание Focus, описывая историю сотрудника страховой компании Штефана Хайлемана, специально прилетевшего в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку. «Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», – передает РИА «Новости» слова Хайлемана. Сразу после прививки немец, по его словам, почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Но уже на следующий день все было в порядке. Как отметил Хайлеман, жизнь в России сейчас намного приятнее, чем в Германии: «Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться». В борьбе с пандемией Россия идет своим путем: локдауна нет, общественная жизнь практически ничем не ограничена, а число вновь заразившихся с начала года снижается, констатирует Focus. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна 11 марта 2021, 17:25

Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). «После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости». На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки. Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр. Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза. Путин заявил о борьбе на мировом рынке вакцин 11 марта 2021, 16:34 Текст: Алексей Дегтярев

В мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном мерам повышения инвестиционной активности. «На рынке вакцин идет борьба», – заявил глава государства, передает РИА «Новости». Президент отметил, что вакцинирование россиян должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Ранее Госдеп США заявил, что российские спецслужбы якобы ведут информационную войну с западными вакцинами. Газета ВЗГЛЯД писала, почему в мире началась «вакцинная война». Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой войны 11 марта 2021, 14:27

Минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. «Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. «Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», – отметил Путин. Он добавил, что кризис потребовал экстраординарных действий от многих стран, в результате были приняты рекордные по объемам поддержки экономики меры. «Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер – как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики», – сказал он. Глава государства указал, что России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавируса, у страны теперь есть качественно новые возможности для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры. «Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», — сказал глава государства, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ускорила изменения в экономике и политике, которые формировались еще до нее. Власти Сербии заявили о начале производства вакцины «Спутник V» 11 марта 2021, 20:10 Текст: Вера Басилая

Производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии начнется до 20 мая текущего года, заявил в четверг министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович. «Производство российской вакцины «Спутник V» в институте вирусологии «Торлак» начнется до 20 мая текущего года», – цитирует Поповича его пресс-служба, передает ТАСС. Ранее президент страны Александр Вучич заявил, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». Он лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей», выразив надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат. Напомним, «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств. В Миссисипи приняли «антибайденовский» закон, ограничивающий права трансгендеров 11 марта 2021, 21:58 Текст: Елизавета Булкина

В американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения, сообщил губернатор-республиканец Тейт Ривз. Он раскритиковал действующую администрацию во главе с демократом Джо Байденом за то, что она «поощряет трансгендерность среди детей». По мнению губернатора штата, новые меры «должны гарантировать, что молодым девушкам не придется соревноваться с теми, кто биологически являются мужчинами», передает ТАСС.



Новые правила вступают в силу 1 июля, они распространяются на соревнования, которые организуют различные учебные заведения в штате, в том числе школы и вузы, а также некоторые спортивные ассоциации. Не исключается, что противники такой политики попытаются отменить правила через суд.



Авторами инициативы стала группа местных законодателей из числа республиканцев. По их мнению, трансгендеры могут иметь несправедливое преимущество при участии в состязаниях с женщинами.



Подобные правила ранее пытались ввести власти американского штата Айдахо, однако суд заблокировал данные инициативы. Аналогичные законопроекты рассматривают в ряде других штатов. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как трансгендеры меняют лицо мирового спорта. Туроператоры поддержали идею туров в Россию для прививки от COVID-19 11 марта 2021, 23:40

С точки зрения продвижения страны как производителя эффективной вакцины от коронавируса, стоило бы разрешить иностранным туристам въезд в Россию с целью получения прививки, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. Так он прокомментировал публикации западных СМИ об организации туров в Россию для прививки от COVID-19. Итальянские СМИ сообщают, что для европейских туристов готовят новые медицинские туры в Россию с возможностью прививки вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Предполагается, что это будут 20-дневные тура, и в них войдут перелет, проживание, медобследование перед прививкой, две инъекции препаратом от коронавируса и экскурсии. «Такие запросы, конечно, могут поступать, но они бессмысленны, пока этот вопрос не решен в юридическом плане. Дело в том, что пока въезд иностранцам в Россию закрыт даже для вакцинации «Спутником V». Если же такое станет возможным и иностранцам разрешат прививаться, то с точки зрения туристической индустрии никаких проблем не будет», – говорит Канторович. При этом он обратил внимание на то, что предлагаемый срок тура в двадцать дней крайне мал для прохождения всех медицинских процедур. «Нужно понимать, что вторая инъекция от коронавируса вводится только через 21 день после первой. Соответственно, туры должны длиться минимум 21 день», – считает собеседник. Причем вице-президент АТОР уверен, что такие туры будут доступны даже среднему классу европейцев. Но он подчеркивает, что разрешение таких туров в первую очередь зависит от того, будет ли российским гражданам хватать произведенного количества вакцин. «Думаю, что с точки зрения пропаганды продвижения страны как производителя эффективной вакцины и как популярного туристического направления, стоило бы разрешить туристам въезд. К тому же, это перспективно с точки зрения туристического бизнеса. Но нужно учитывать и другие факторы, например, эпидемиологические, которые уже будет оценивать другие, более компетентные в этом вопросе люди», – заключил Канторович. Ранее препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств. В Чехии расследуют три случая смерти после вакцинации от коронавируса 11 марта 2021, 15:55 Текст: Алина Назарова

Эксперты Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Чехии расследуют три случая смерти, возможно, связанных с прививками от коронавируса. «В ГИКЛ рассматриваются три случая смерти, которые могут быть связаны с прививками против коронавируса. Общее количество подобных подозрительных смертей составляет 11 случаев, кроме того, ГИКЛ зарегистрированы 1506 случаев проявления нежелательных последствий от прививок за весь период вакцинации», – говорится в сообщении ГИКЛ, передает РИА «Новости». По данным института, наиболее часто подобные последствия проявляются в повышении температуры, общей усталости или реакции в месте введения вакцины. Кроме того, некоторые люди жалуются на головные боли, сонливость и другие признаки, в основном, легкого характера. В связи с подозрениями на смерть пациентов, связанными с вакцинацией, ГИКЛ напоминает, что прививки делаются большому количеству людей, включая тех, кто имеет серьезные хронические заболевания. «Все сообщения подобного рода тщательно изучаются в рамках Чехии, а после этого – на общеевропейском уровне», – сообщается на сайте ГИКЛ. К утру четверга в Чехии было сделано 948,1 тыс. прививок от коронавируса, в том числе 279,7 тыс. повторно. Тем временем вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в Дании временно приостановлена после появления информации об образовании тромбов у привившихся. В Германии заявили о начале третьей волны коронавируса 11 марта 2021, 10:37 Текст: Алина Назарова

Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что несмотря на проводимую в Германии кампанию вакцинации, в стране началась третья волна пандемии коронавируса. «Я глубоко озабочен», – сказал он, отметив, что несмотря на проводимую в Германии кампанию вакцинации населения, гражданам по-прежнему крайне необходимо носить защитные медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Главный эпидемиолог Германии назвал кампанию вакцинации соревнованием с мутирующим вирусом. В то же время, по его мнению, в конце тоннеля уже виден свет. По его словам, если не будет перебоев в поставках вакцин против COVID-19, то к осени 80% населения Германии будет обладать иммунитетом против коронавируса, передает Deutsche Welle. «Когда это произойдет, можно будет снять все ограничения», – считает Вилер. В то же время он полагает, что прививку от коронавируса придется регулярно обновлять. Пока, правда, неясно, как часто это надо будет делать, признал он. В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 14 356 случаев. Это на 2444 случая больше, чем в четверг на прошлой неделе. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 532 947 инфицированных. За последние 24 часа скончался 321 пациент, общее число летальных исходов возросло до 72 810. Выздоровели более 2,25 млн человек. Ранее американский биолог также заявил, что мутации коронавируса могут потребовать постоянной разработки новых вакцин, в этом случае прививаться от вируса нужно будет ежегодно. В нескольких странах ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca 11 марта 2021, 15:51 Текст: Алексей Дегтярев

В Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр, передает РИА «Новости». Такое решение принято до окончания расследования по выявлению причинно-следственной связи. Эту партию вакцин общим числом в миллион доз доставили в 17 стран Евросоюза, сообщил европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Партия попала в Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию. В EMA уточнили, что на данный момент не связывают инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в Австрии, с вероятным плохим качеством препарата или его побочными эффектами. Также расследование смертей пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca проводится в Южной Корее, в которой после этой прививки умерли пять человек. Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины. Исландия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 11 марта 2021, 18:47 Текст: Алексей Дегтярев

Исландия решила на время остановить вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca после сообщений о тромбах у привившихся и якобы связанным с этим смертельным случаем в Дании, сообщил директорат здравоохранения страны. «В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В директорате пояснили, что в стране на данный момент не выявлено случаев возникновения тромбов после вакцинации этим препаратом. Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины. После этого аналогичные ограничения приняли в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, а также в Италии и Норвегии. Россия призвала страны ОБСЕ запустить производство «Спутника V» 11 марта 2021, 21:00 Текст: Вера Басилая

Заинтересованные государства могут рассмотреть возможность производства российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V», Россия готова предоставлять пробные партии препарата для изучения всех его характеристик, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета организации. Российский дипломат обратил внимание представителей государств – участников ОБСЕ, что Европейское агентство лекарственных средств приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье «Спутника V». «Надеемся, что европейский регулятор будет оценивать российскую вакцину исходя из научных и гуманитарных, а не политических соображений», – отметил Лукашевич, передает ТАСС. «Россия предлагает всем без исключения членам международного сообщества – вне зависимости от политических и экономических соображений – сотрудничать в борьбе с общей угрозой. Рассматриваем вакцинацию от COVID-19 в качестве глобального общественного блага, что подтверждено в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения. Призываем заинтересованные государства рассмотреть возможность запуска производства вакцины, в том числе для внешних рынков, на предприятиях своих стран. Это способствовало бы созданию новых рабочих мест, развитию двустороннего и многостороннего партнерства в борьбе с пандемией и спасении жизней граждан наших государств», — заявил Лукашевич. Постпред отметил о существенном превосходстве российской вакцины по стоимости и логистической доступности. «Россия готова предоставлять полную информацию о разработке наших ученых, а также пробные партии «Спутника V» всем желающим государствам, чтобы партнеры могли провести самостоятельный, независимый анализ как ее фармакологических характеристик, так и прочих экономических и логистических факторов», — уточнил дипломат. Кроме того, Лукашевич заявил, что Россия поддерживает «призыв итальянских ученых к деидеологизации борьбы с одним из наиболее серьезных вызовов современности». Тем временем, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. 4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. В США женщина умерла через четыре дня после прививки вакциной Moderna 11 марта 2021, 16:53 Текст: Елизавета Булкина

В американском штате Юта 39-летняя женщина умерла спустя четыре дня после получения второй дозы вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщает телеканал KUTV. Кассиди Курилл получила вторую дозу вакцины 1 февраля, через три дня женщине стало резко плохо. Она была госпитализирована, где врачи сделали провели анализ крови. Выяснилось, что у пациентки плохо функционирует печень, передает РИА «Новости». Кассиди была переведена медицинский центр в городе Мюррей, где ей могли бы провести трансплантацию печени, однако пациентку не удалось стабилизировать. Женщина умерла после отказа печени, почек и сердца. По словам близких Кассиди, до вакцинации у нее не было проблем со здоровьем. Результаты вскрытия пока неизвестны. Не сообщается, была ли связана вакцинация со смертью женщины. Ранее сообщалось, что в Бостоне у врача проявилась острая аллергическая реакция после прививки американской вакциной от коронавируса Moderna. Глава ДНР обвинил Байдена в обострении ситуации в Донбассе 11 марта 2021, 19:11 Текст: Вера Басилая

Внешним фактором обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе является деятельность президента США Джо Байдена, который имел прямое отношение к «майдану» и госперевороту на Украине, говорится в сообщении главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, опубликованном в четверг на сайте лидера. «В последнее время ситуация на линии соприкосновения обострилась, вызвано это рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы – это президент Байден, который имел прямое отношение к «майдану» и государственному перевороту на Украине. Внутренние причины – сложная экономическая ситуация и политический кризис», – приводит слова Пушилина его пресс-служба на сайте. По его словам, попытка Киева решить конфликт в Донбассе военным путем будет равнозначна самоубийству для властей страны. Также он заявил о том, что в ДНР есть полноценная армия, а боевая подготовка, тренировки, учения позволяют говорить о серьезном ресурсе, который есть в Донбассе. В то же время работа по укреплению армии ДНР должна продолжаться, подчеркнул глава республики. В ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Ранее представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Роспотребнадзор оценил влияние «британского» штамма коронавируса на эпидпроцесс 12 марта 2021, 01:29

Сейчас нет очевидных данных, свидетельствующих об усилении эпидемического процесса из-за мутаций коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Есть мнение ученых, российских, например, но пока не сформулировано окончательно в части влияния вариантов вируса на усиление эпидпроцесса, все анализируется, все смотрится», – приводит ее слова ТАСС. Как заявила Попова, «пока из того, что мы сегодня видим, то, что на сегодняшний день доступно, это только математическая модель на примере Великобритании, «британского» штамма». Она сообщила, что «эпидемиологически подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидпроцессов пока очевидных не представлено». Она пояснила, что прямой зависимости ухудшения эпидемического процесса от британского штамма нет, если сравнивать данные из разных государств. В частности, «есть страны, где уже 80% всех выявляемых вирусов – это «британский» штамм», но «какого-то иного развития эпидроцесса в этих странах нет». Попова отметила, что «это предмет для изучения, для анализа». Она указала, что «люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует» в России, «не должны заболеть, встретившись с «британским» штаммом». «Мы видим реакцию нейтрализации», – сказала она, сообщив также, что «люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский». Это же «происходит по всем остальным штаммам». Попова пояснила, что специалисты центра «Вектор» используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, имеющих антитела. К одним они добавляют циркулирующие на территории России штаммы, а к другим – британский, и таким способом они изучают, нейтрализуют ли антитела, имеющиеся в сыворотке людей, вирусы. Роспотребнадзор видит риск распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей из-за отмены режима самоизоляции, поэтому именно эту категорию необходимо максимально быстро привить от коронавируса, сказала Попова. Также Попова отметила, что «никто не отменил масочный режим», он «действует в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек». При этом «во всех остальных случаях на улице маски не обязательны». Кроме того, она заявила, что Роспотребнадзор считает возможным провести Петербургский международный экономический форум в смешанном, очном формате с элементами цифровых технологий, «при том количестве людей, которое будет оптимальным». «Это осознанное решение о том, что это мероприятие можно проводить», – сказала она. Напомним, глава германского Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что британский штамм коронавируса опаснее для граждан всех возрастов, но вакцины эффективны против него. Авторы исследования, опубликованного в журнале British Medical Journal заявили, что британский штамм COVID-19 повышает риск летального исхода болезни в среднем на 64%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД