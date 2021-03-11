Эксперт оценил техническую эффективность принятых в России мер против Twitter

«В этой технологии есть еще над чем работать, но она абсолютно эффективна. Это видно уже сейчас – по истечении лишь первых суток после начала ее применения», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Алексей Королюк, комментируя решение замедление Роскомнадзора замедлить трафик сервиса Twitter в Рунете.

«Эффективность принятых мер первым косвенно признал и сам Twitter. Также к такому выводу однозначно приводят и внутренние исследования, которые мы сами проводим на своем оборудовании, отслеживая качество прохождения трафика. Мы подтверждаем: технология, которую применяет Роскомнадзор, работает», – отметил генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Алексей Королюк.

Сейчас для Twitter оставлена скорость передачи данных порядка 500 Кбит/с, добавил эксперт. «На текстовом контенте слабо заметно, что это низкая скорость. Но когда речь идет об изображениях или видео, замедление трафика заметно невооруженным взглядом. В целом такая скорость дискомфортна. Если Роскомнадзор посчитает нужным, то будет выбрана еще меньшая скорость передачи данных. Это станет еще более заметно», – отметил Королюк.

«Конечно, требуется практика, надо набраться опыта, чтобы впредь выполнять эту работу с наибольшим охватом. В этой технологии еще есть над чем поработать – в качестве имплементации, но это не проблема для специалистов Роскомнадзора. Важно не упускать деталей, мелких уязвимостей, которые потом могут найти внешние наблюдатели – либо обычные специалисты, либо хакеры, которые попытаются использовать подобные бреши. Но это вопрос исключительно эволюционного развития данной технологии», – отметил Королюк.

В среду Роскомнадзор объявил о решении замедлить скорость работы Twitter в России. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления с сервиса всей запрещенной информации. Решение Роскомнадзора уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.

В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три новых административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае, если его администрация продолжит игнорировать российские законы.

Позже в Роскомнадзоре сообщили о том, что замедление работы социальной сети Twitter проходит штатно и в полном объеме на всей территории России.

«По состоянию на 11 марта 2021 года не удаленными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией. Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал», – добавили в ведомстве. Там выразили надежду, что Twitter предпримет все необходимые меры по удалению запрещенной информации и проинформирует об этом Роскомнадзор.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления руководства компании Twitter о том, что замедление скорости работы сервиса является попыткой ограничить свободу дискуссии в интернете.