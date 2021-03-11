Омбудсмен Москвы заявила о росте домашнего насилия против женщин во время пандемии

Во время пандемии в Москве выросло количество случаев домашнего насилия против женщин, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Потяева.

Потяева сообщила, что увеличение числа случаев произошло с апреля по декабрь 2020 года, она отметила, что женщины подвержены большему риску домашнего насилия во время кризиса из-за повышенной напряженности в семье, передает «Интерфакс».

В этот период бытовые мотивы были установлены у 669 преступлений, в 2019 году таких правонарушений было 613. Из них 432 преступления связаны с семейно-бытовыми отношениями, в 2019 году таких мотивов насчитывалось 300.

Ранее зампред думского комитета вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что жертвы домашнего насилия и их родственники будут обеспечены «охранными ордерами», также в рамках закона о семейном насилии предполагается создание кризисных центров для пострадавших.

В России обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве. Принятие закона о профилактике домашнего насилия поддерживают 70% россиян, против выступают лишь 7%.