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Омбудсмен Москвы заявила о росте домашнего насилия против женщин во время пандемии
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Во время пандемии в Москве выросло количество случаев домашнего насилия против женщин, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Потяева.
Потяева сообщила, что увеличение числа случаев произошло с апреля по декабрь 2020 года, она отметила, что женщины подвержены большему риску домашнего насилия во время кризиса из-за повышенной напряженности в семье, передает «Интерфакс».
В этот период бытовые мотивы были установлены у 669 преступлений, в 2019 году таких правонарушений было 613. Из них 432 преступления связаны с семейно-бытовыми отношениями, в 2019 году таких мотивов насчитывалось 300.
Ранее зампред думского комитета вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что жертвы домашнего насилия и их родственники будут обеспечены «охранными ордерами», также в рамках закона о семейном насилии предполагается создание кризисных центров для пострадавших.
В России обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве. Принятие закона о профилактике домашнего насилия поддерживают 70% россиян, против выступают лишь 7%.
Агутин о шансах Manizha на «Евровидении»: Победы не видать
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Музыкант Леонид Агутин оценил песню певицы Manizha (Манижа Сангин), с которой она выступит в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение-2021». По его мнению, она плохая.
«Манижа хорошая, песня плохая. Шовинисты и националисты пошли в жопу! Что это за постыдные, пещерные комплексы в наше время. Победы не видать. Это ясно», – написал Агутин в комментарии в Facebook под постом Михаила Козырева.
В то же время артист заметил, что и «своих бросать западло». «Миру мир! Музыка эфемерна. Таджики – братья на век! Мы все равно дураками помрем, так что улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – призвал он.
Напомним, в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Manizha с песней Russian Woman. Позже было опубликовано видео конкурсной песни Manizha для «Евровидения».
В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места представитель от России певица Manizha с композицией Russian Woman на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».
Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей
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Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий зависимость размера выплат на детей от доходов семьи, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», – говорится в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации.
Также в нем сообщается, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом зарплаты в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100% прожиточного минимума.
По указу, выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчет будет проводиться по заявлению, его нужно подать после 1 апреля 2021 года.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет. В частности, должны быть защищены права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий.
США отказались продлевать визы российским дипломатам
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Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
«Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», – передает РИА «Новости» слова Захарова.
«Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода «билет в один конец» в середине загранкомандировки», – пояснил он.
Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров.
В 2016 году между Россией и США имела место «консульская война». Барак Обама на исходе своего президентства принял решение о высылке 35 российских дипломатов, тогда американские власти закрыли доступ к дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке.
Конфликт продолжился и после избрания Дональда Трампа – в 2017 году было приостановлено использование посольством США в Москве дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.
Напомним, в сентябре 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Весной 2018 года Вашингтон также объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства России (арендуемое помещение) и резиденции генконсула (дипсобственность РФ). Поводом послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.
Китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на Зеленского
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Китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины, сообщила пресс-служба «Мотор Сич».
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited обратилась в Верховный суд Украины с просьбой отменить соответствующий указ президента и считает примененные украинской властью ограничительные меры бездоказательными, необоснованными и незаконными, отмечает, что их принятие сопровождалось нарушением процедуры, установленной украинским законодательством», – приводит текст сообщения ТАСС.
Соответчиками по иску Skyrizon просит определить Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В иске отмечается, что «истец на законных основаниях владеет имуществом на территории Украины» и что «ни сам истец, ни его должностные лица не совершали каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как основание для применения санкций».
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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В Абхазии рассказали про массовый исход майнеров в Россию
Из Абхазии в Россию за месяц вывезли свыше 7,3 тыс. единиц оборудования для майнинга, заявил председатель абхазского государственного таможенного комитета Отар Хеция.
«Из Абхазии в Россию через КПП «Псоу» с февраля вывезено 7338 единиц оборудования для производства криптовалют», – цитирует Хецию РИА «Новости».
В 2020 году в Абхазии запретили добычу криптовалюты до 1 июня 2021 года, тогда же временно запретили ввозить товары для майнинга, за время рейдов в стране выявили и отключили десятки тысяч устройств для добычи криптовалюты.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что еще несколько лет назад в России появились майнеры, которые воруют электроэнергию для майнинга, но сейчас такие «пиратские» способы их добычи уходят в прошлое.
В Японии заговорили о блокаде Южных Курил
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Японии необходимо продемонстрировать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса», заявил японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао.
«Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами», – передает РИА «Новости» слова Каватао.
При этом, по словам политолога, на данный момент Токио не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы».
В то же время Каватао признает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс». Однако уже сейчас Токио, по мнению политолога, должен «разрушить главную предпосылку позиции России» и доказывать «всему миру», что «Ялтинское соглашение (1945 года. – прим. ВЗГЛЯД) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией».
Каватао добавил, что «лучше во всем этом соблюдать спокойствие и хладнокровие», а также избегать «излишнего ажиотажа» в СМИ. «Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», – утверждает он.
Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Такое заключение было сделано после заявления президента России Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио. Как указал российский лидер, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции.
Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.
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Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили в Севастопольскую бригаду
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Восемь новейших основных танков Т-90М поступили на вооружение в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе ЗВО.
В пресс-службе ЗВО добавили, что танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве, передает РИА «Новости».
Как отметил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, новые танки «являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя». Он также сообщил, что одна из главных особенностей Т-90М – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
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В институте Коха заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе
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В Европе в скором времени может начаться третья волна коронавирусной инфекции, заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.
«В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 – прим. ВЗГЛЯД). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны», – цитирует президента института РИА «Новости».
Вилер добавил, что государствам необходимо соблюдать ограничительные меры по максимуму, так как они помогают спасать тысячи жизней. «Мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться», – предупредил ученый.
Глава института отметил, что вакцинация показала свой эффект, поскольку в Германии среди пожилых сократилось число серьезных случаев заболевания. В случае, если не будет произведено достаточно вакцин, или в СМИ создадут имидж опасности прививки, то ситуация может выйти из-под контроля, добавил Вилер.
«Если внезапно вакцинация не будет проведена или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью», – заключил ученый.
В феврале доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 уже завершилась, серьезного подъема заболеваемости не было, но не исключена новая волна коронавируса.
Вынесен первый приговор по делу о нападении на полицейских на акции 23 января в Москве
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Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского в ходе акции 23 января, к одному году колонии условно.
«Суд признал Александра Мучаева виновным по части 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно», – сказала пресс-секретарь суда, передает ТАСС.
Гособвинитель просил приговорить Мучаева к году и шести месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Это первый приговор по делу о нападении на полицейских на незаконной акции 23 января. Свою вину подсудимый полностью признал. Суд рассматривал его дело в особом порядке. Это означает, что слушания прошли без изучения доказательств и допроса свидетелей, а обвиняемому не назначили бы наказание, превышающее две трети от максимально возможного по его статье
Мучаев – автор телеграм-канала о музыке «По фактам», его статьи также публиковали Esquire и «Нож». Как ранее сообщал источник, близкий к следствию, Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились две участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. В связи с несогласованными акциями в России в начале 2021 года возбуждено 90 уголовных дел.
В Донецке рассказали о подготовке города к военному обострению
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«Стало очень тревожно, все усиленно готовятся к возобновлению крупномасштабных боев. Обстрелы украинской артиллерии стали громче, как было несколько лет назад. Режима тишины больше нет», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения об осложнении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
«Даже в центре города уже слышны взрывы, причем в любое время суток. Сотрудники МЧС проверяют бомбоубежища, затем объявляют горожанам, сколько их сейчас готово, сколько будет открыто в ближайшее время и в каком они состоянии», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова.
Сообщения о том, что украинские войска опять сосредоточивают артиллерию и бронетехнику вдоль линии соприкосновения, вызывают среди горожан и страх, и злость. «Украинская сторона, похоже, этого больше не стесняется, не скрывает, что очень характерно», – отметила она. «Пока возникает очень двоякое ощущение. С одной стороны, мирная жизнь продолжается, война так пока и не началась. С другой стороны, все равно страшно – а вдруг это правда», – заключила она.
В среду украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что республику ждет «историческое» событие в понедельник, 15 марта. В этот день всю страну всколыхнет некая «сенсационная информация», которая станет потрясением для народа Украины, сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев. По словам представителя Киева, Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации
Компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете. В частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией», – говорится в сообщении.
Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения (ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ). 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей (штраф оплачен).
Дальнейший мониторинг, как отметило ведомство, выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент.
В ноябре прошлого года Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России.
В декабре суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации.
СМИ: Европейцам предлагают медицинские туры в Россию для вакцинации от COVID
Иностранным туристам предложили туры в Россию, в ходе которых они смогут привиться российской вакциной от коронавируса, сообщает итальянская газета La Nazione.
Так, по информации издания, за последнее время появилось несколько туристических агентств, которые готовы предложить путешественникам 20-дневные поездки в Россию. Отмечается, что за этот период туристы смогут пройти полную вакцинацию, а также посетить различные достопримечательности, сообщает телеканал «360».
Владелец туристического агентства Eurasian Tavel в Болонье Пьетро Ди Фебо рассказал La Nazione, что спрос на такие путешествия уже наблюдается и он связан с психологическим фактором. Фебо также добавил, что европейцы интересуются российской вакциной. «Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции – в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как лечение», – отметил он, уточнив, что перед запуском продаж таких туров агентства должны будут получить разрешения от властей Европы.
Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
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Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом
Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом, который был построен в тайге в Хакасии при поддержке российского предпринимателя.
«Сегодня избу освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию также организовал сибирский промышленник по просьбе Агафьи Тихоновны», – сказал представитель Олега Дерипаски, который профинансировал строительство дома.
Строительство дома началось в декабре 2020 года, отшельница сама попросила бизнесмена о помощи. Из-за труднодоступности участка «Заимка Лыковых» дом строили поэтапно, передает РИА «Новости».
Чтобы сократить сроки строительства, деревянное здание собрали в Абакане, после чего разобрали для доставки, предварительно пронумеровав бревна. Самым сложным этапом при строительстве была доставка пиломатериала. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 километрах от жилья Агафьи. Далее стройматериал везли уже на аэролодках, для этого потребовалось 18 таких рейсов.
Ранее сообщалось, что два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились о животных отшельницы: среди гостинцев есть сено для коз.
Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге.
Google решил ввести налог для не американских блогеров YouTube
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Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы.
«От компании Google требуется начать вычитать в США налоги с авторов за пределами страны уже в июне 2021 года, что может повлиять на ваши доходы. Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube», – передает РИА «Новости» текст обращения компании к авторам видеороликов.
Уточняется, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США, и если он предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка будет составлять от нуля до 30% от дохода, относящегося к США, и будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение со Штатами.
Google также поясняет, что согласно главе 3 Налогового кодекса США, Google несет ответственность за сбор налоговой информации от иностранных видеоблогеров, получающих доход, и за удержание налогов в определенных случаях.
Напомним, в среду сообщалось, что иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге».
По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей.
Саакашвили посетовал на репутацию у Украины «государства-кидалова»
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Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова», заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.
«На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили. При этом он отметил, что это не что-то абстрактное, а живые деньги, «которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места». «А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», – сказал Саакашвили. Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их на Украине «обирают до нитки». «Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек», – заключил он.
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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