«Авроре» поставят более 45 российских воздушных судов

Дальневосточной региональной авиакомпании «Аврора» до 2024 года поставят по меньше мере 45 воздушных судов российского производства, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства.

Министр транспорта доложил президенту о ходе создания дальневосточной региональной авиакомпании «Аврора». «Подписан предварительный график на поставку отечественной техники. До 2024 года будет поставлено 45 единиц воздушных судов. Это минимум того, что мы планируем для авиакомпании. И, на наш взгляд, то, что мы сейчас делаем, может привести к развитию этой авиакомпании в ближайшее время», – заявил Савельев, слова которого приводятся на сайте Кремля.

По его словам, парк воздушных судов авиакомпании составит 131 штуку, из которых 91 – самолеты и 40 – вертолеты.

Савельев отметил, что может понадобиться субсидия, требуемая для «раскатки» местных рейсов, так как многие из них в первое время будут заполняться всего лишь на 20%. Он добавил, что выделяемые субсидии, которые распределяются по Дальнему Востоку, дают свой результат. Министр сообщил, что, по согласию с Минпромом, региональные субсидии распределяются с учетом отечественной авиационной техники у компаний. Это будет стимулировать региональные компании закупать отечественную технику.

«Не только в авиакомпании, но и во всех других компаниях, которые хотели бы получить субсидии. Это субсидии по постановлению №1242 – 7,7 миллиарда, по постановлению №215 – 5,8 миллиарда, и дополнительные 5 миллиардов, которые были выделены с вашей помощью», – добавил министр.

Напомним, в январе 2020 года президент Владимир Путин поручил создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах. Сообщалось, что новая авиакомпания для Дальнего Востока должна до 2024 года приобрести до 60 SSJ-100 и 16 самолетов МС-21.