Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании для Дальнего Востока

В России планируется создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах. Этот пункт содержится в перечне указаний главы государства Владимира Путина по итогам совещания с правительством, состоявшегося 11 декабря 2019 года.

Перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.

В одном из поручений российского лидера указывается, что он поручает правительству «внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости».

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 31 января.

В апреле 2019 года Минвостокразвития сообщало, что из Резервного фонда правительства дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на перелеты по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении.

В сентябре Владимир Путин поддержал продление программ льготных тарифов на авиабилеты в регионы Дальнего Востока.

В ноябре был расширен перечень субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток.