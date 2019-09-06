Путин продлил льготные тарифы на авиабилеты на Дальний Восток

Президент Владимир Путин поддержал продление программ льготных тарифов на авиабилеты в регионы Дальнего Востока.

«Я понимаю, что это очень важные программы для людей, которые проживают в таких регионах, как Дальний Восток, Калининград, Крым. Это не только социальная, это экономическая, политическая проблема – связанность страны», – цитирует ТАСС президента.

Путин добавил, что основные направления, которые связывают Дальний Восток с европейской частью России, «будут сохранены, это решение будет принято».

В свою очередь вице-премьер Максим Акимов отметил, что в настоящее время правительство работает над созданием одного или нескольких крупных операторов авиаперевозок на Дальнем Востоке.

«Наверное это будут один-два оператора на федеральном уровне, такие мысли есть. Это не говорит, что кто-то будет убивать небольших перевозчиков, они тоже очень важны, но опорную сеть кто-то должен держать», – сказал он.

Акимов отметил, что это может быть уже существующая авиакомпания или ее дочерний перевозчик. По его словам, планируется привлечь к этой работе «Аэрофлот» и «S7».

Кроме того, Путин пообещал рассмотреть вопрос субсидирования авиперелетов детей-инвалидов. Речь идет о перелете с Дальнего Востока к месту лечения в европейской части России.

«Я такую задачу поставлю перед соответствующими ведомствами, в том числе перед Минфином. Надо будет посчитать, сколько это стоит. Но я не думаю, что это такие большие деньги», – отметил президент.

Также Путин сказал, что поднимет вопрос о расширении использования материнского капитала. В частности, на подключение к центральному газоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

Напомним, в апреле из Резервного фонда правительства дополнительно было выделено более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на перелеты по маршрутам с Дальнего Востока.