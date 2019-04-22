Авиакомпании получили допсредства на субсидирование рейсов на Дальний Восток

Из Резервного фонда правительства России дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на перелеты по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, средства уже доведены до авиакомпаний, сообщает Минвостокразвития.

Министерство отмечает, что в понедельник авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока. Ранее авиакомпания прекратила перевозки по субсидируемым направлениям, так как средства госбюджета по этим программам были полностью освоены. Однако с понедельника приобрести льготные авиабилеты можно на рейсы всех участвующих в программе авиакомпаний, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Более 587 млн рублей получил Приморский край, более 452 млн рублей – Хабаровский край, 250 млн рублей – Забайкальский край, 312 млн рублей – Республика Саха (Якутия), почти 180 млн рублей – Республика Бурятия, более 274 млн рублей – Амурская область, более 174 млн – Сахалинская область, почти 245 млн рублей – Камчатский край, более 172 млн рублей – Магаданская область, более 59 млн рублей – Чукотский автономный округ.

Также указывается, что 2018 году по инициативе Минвостокразвития был принят ряд мер по поддержке доступности воздушных перевозок на Дальний Восток в центральную часть страны и в обратном направлении. В ноябре прошлого года внесены изменения в программу субсидирования авиаперелетов: она стала действовать круглый год, в программу вошли 64 маршрута, то есть всего их стало 134, право на льготные билеты предоставлено многодетным семьям.

Сейчас воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин – свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В текущем году на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов по дальневосточным направлениям. Ранее с предложением о выделении дополнительного финансирования на льготные авиаперевозки выступали Минвостокразвития России и Минтранс России. С учетом дополнительных средств на программу субсидирования перелетов на Дальний Восток в 2019 году уже выделено почти на 2,4 млрд больше, чем за прошедший год.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев также поручил выделить в 2019 году на субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении дополнительные бюджетные ассигнования в размере 2,7 млрд рублей при корректировке федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.