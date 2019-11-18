Расширен перечень субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что подписал постановление о расширении перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно на 2020 год.

«Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. Со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо. Это означает, что транспортная доступность для дальневосточников будет выше», – передает ТАСС слова Медведева.

В апреле Минвостокразвития сообщило, что из Резервного фонда правительства дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на перелеты по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, средства уже доведены до авиакомпаний.

Напомним, в сентябре президент Владимир Путин поддержал продление программ льготных тарифов на авиабилеты в регионы Дальнего Востока.

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