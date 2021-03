В Японии заговорили о блокаде Южных Курил 11 марта 2021, 07:15

Текст: Дмитрий Зубарев

Японии необходимо продемонстрировать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса», заявил японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао. «Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами», – передает РИА «Новости» слова Каватао. При этом, по словам политолога, на данный момент Токио не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы». В то же время Каватао признает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс». Однако уже сейчас Токио, по мнению политолога, должен «разрушить главную предпосылку позиции России» и доказывать «всему миру», что «Ялтинское соглашение (1945 года. – прим. ВЗГЛЯД) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией». Каватао добавил, что «лучше во всем этом соблюдать спокойствие и хладнокровие», а также избегать «излишнего ажиотажа» в СМИ. «Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», – утверждает он. Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Такое заключение было сделано после заявления президента России Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио. Как указал российский лидер, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции. Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.

Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России 10 марта 2021, 10:23

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. «С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», – говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) распространение информации соцсетью Twitter внесено в перечень угроз. «В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу 10 марта 2021, 10:39

Текст: Алина Назарова

Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах, сообщил информированный источник в Москве. «Главный план урегулирования (в Донбассе) – это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2–3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили», – сказал источник РИА «Новости». Комментируя заявление Ермака о том, что новый план якобы ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что «Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом». Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в «нормандском формате» для якобы обсуждения нового плана по урегулированию в Донбассе не было. Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс. Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей 10 марта 2021, 19:50

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий зависимость размера выплат на детей от доходов семьи, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», – говорится в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Также в нем сообщается, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом зарплаты в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100% прожиточного минимума. По указу, выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчет будет проводиться по заявлению, его нужно подать после 1 апреля 2021 года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет. В частности, должны быть защищены права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий. Агутин о шансах Manizha на «Евровидении»: Победы не видать 10 марта 2021, 16:31

Текст: Елизавета Булкина

Музыкант Леонид Агутин оценил песню певицы Manizha (Манижа Сангин), с которой она выступит в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение-2021». По его мнению, она плохая. «Манижа хорошая, песня плохая. Шовинисты и националисты пошли в жопу! Что это за постыдные, пещерные комплексы в наше время. Победы не видать. Это ясно», – написал Агутин в комментарии в Facebook под постом Михаила Козырева. В то же время артист заметил, что и «своих бросать западло». «Миру мир! Музыка эфемерна. Таджики – братья на век! Мы все равно дураками помрем, так что улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – призвал он. Напомним, в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Manizha с песней Russian Woman. Позже было опубликовано видео конкурсной песни Manizha для «Евровидения». В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места представитель от России певица Manizha с композицией Russian Woman на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости». Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Варшава признала способность России достроить «Северный поток – 2» 10 марта 2021, 11:08

Текст: Наталья Ануфриева

Варшава признает, что Россия достроит газопровод «Северный поток – 2», заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский. Наимский заявил в эфире Польского радио, что «это выглядит так, что этот газопровод будет закончен», передает РИА «Новости». «Есть еще многочисленные юридические характеры, связанные с началом его эксплуатации», – добавил он. При этом ранее Украина и Польша договорились о противодействии «Северному потоку – 2». Также в Госдепе пообещали противодействовать завершению «Северного потока – 2». В Абхазии рассказали про массовый исход майнеров в Россию 10 марта 2021, 17:14 Текст: Алексей Дегтярев

Из Абхазии в Россию за месяц вывезли свыше 7,3 тыс. единиц оборудования для майнинга, заявил председатель абхазского государственного таможенного комитета Отар Хеция. «Из Абхазии в Россию через КПП «Псоу» с февраля вывезено 7338 единиц оборудования для производства криптовалют», – цитирует Хецию РИА «Новости». В 2020 году в Абхазии запретили добычу криптовалюты до 1 июня 2021 года, тогда же временно запретили ввозить товары для майнинга, за время рейдов в стране выявили и отключили десятки тысяч устройств для добычи криптовалюты. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что еще несколько лет назад в России появились майнеры, которые воруют электроэнергию для майнинга, но сейчас такие «пиратские» способы их добычи уходят в прошлое. В Европарламенте призвали «провокатора» Саакашвили уйти из политики 10 марта 2021, 10:56 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель призвала экс-президента Грузии, ныне – главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили уйти из политики, не провоцируя ситуацию на его родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Подходы Саакашвили не конструктивные, а только провокационные», – заявила она. «Всякий раз, когда Саакашвили что-то говорит, в Грузии начинается еще большая политическая нестабильность», – считает евродепутат. По мнению Виолы фон Крамон-Таубадель, прекратить вмешиваться в грузинскую политику должен и основатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили. Между тем, Бидзина Иванишвили ранее полностью ушел из политики. Украинцы раскритиковали посла Израиля за слова о стадионе имени Шухевича 10 марта 2021, 09:29 Текст: Алина Назарова

Украинские пользователи Сети раскритиковали посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, который осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя украинского националиста Романа Шухевича. Соответствующее решение городской совет Тернополя принял 5 марта. Лион осудил подобный шаг и потребовал немедленно его отменить, соответствующий пост опубликовало посольство Израиля на Украине. Заявление посла вызвало резкую реакцию украинских пользователей в комментариях под сообщением диппредставительства, передает РИА «Новости». «Есть материалы Гаагского (вероятно, имеется в виду Нюрнбергский) трибунала, там вам все ответы на вопросы, кто есть кто. А «требовать» вы можете у себя дома», – написал пользователь @dobryiden78. «А я требую отмены присвоения международному аэропорту имени печально известного (Давида) Бен-Гуриона, потому что он ущемлял права арабов на землях их проживания! Не, я понимаю, что это бред – но мы же симметрично толерантными также умеем быть!» – заявил @rs_ssw. «Когда Тель-Авивский горсовет присвоит городскому стадиону имя Романа Шухевича, тогда и будете что-то требовать», – возмутился @oleh009. «Посол Израиля на Украине забыл, что он здесь турист. Перестань лезть во внутренние дела Украины, иди в свою пустыню», – высказался @Daspalyanytsya. «Уважаемые, «требовать» вы будете в своей стране. Не быкуйте в гостях», – выразила мнение @Natalii09214347. «Какое вам дело до названий в нашей стране? Мы что, проспект в Хайфе переименовываем? Это наше государство и наши герои – чтим их как хотим», – написала @iris__ko. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН*-УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии. Россия осудила данное решение, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне. Героизация УПА и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. Вынесен первый приговор по делу о нападении на полицейских на акции 23 января в Москве 10 марта 2021, 13:30

Текст: Алина Назарова

Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского в ходе акции 23 января, к одному году колонии условно. «Суд признал Александра Мучаева виновным по части 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно», – сказала пресс-секретарь суда, передает ТАСС. Гособвинитель просил приговорить Мучаева к году и шести месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Это первый приговор по делу о нападении на полицейских на незаконной акции 23 января. Свою вину подсудимый полностью признал. Суд рассматривал его дело в особом порядке. Это означает, что слушания прошли без изучения доказательств и допроса свидетелей, а обвиняемому не назначили бы наказание, превышающее две трети от максимально возможного по его статье Мучаев – автор телеграм-канала о музыке «По фактам», его статьи также публиковали Esquire и «Нож». Как ранее сообщал источник, близкий к следствию, Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились две участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. В связи с несогласованными акциями в России в начале 2021 года возбуждено 90 уголовных дел. Вильфанд оценил прогноз о наступлении полугодового лета в России 10 марта 2021, 12:32

Текст: Татьяна Косолапова

Наступление полугодового лета в России к концу века из-за глобального потепления возможно, но вопрос требует очень серьезной дискуссии, сказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя соответствующее исследование. Ученые из Китая проанализировали период с 1952 по 2011 год и пришли к выводу, что к 2100 году России и других странах Северного полушария из-за глобального потепления лето будет длиться почти полгода и станет жарче, а зима будет занимать всего два месяца. По их словам, смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья. «Речь идет о конце века, то есть это не с завтрашнего дня начнется. Все это, конечно, возможно, но требует очень серьезной дискуссии. Просто я такой человек, который требует очень много проверок», – говорит Вильфанд. Ученый подчеркивает, что проведенное исследование нельзя назвать прогнозом, поскольку оно не дает никакой стопроцентной гарантии. Данные выводы правильнее называть сценариями, потому что они зависят от целого ряда факторов. Причем существуют как жесткие, так и мягкие сценарии, которые касаются не только летнего периода, но и зимнего. «Да, это яркое событие, но оно будет еще неоднократно обсуждаться в научных кругах, ведь речь идет о моделировании климатической системы, что является очень сложной задачей. Нужно учитывать все природные факторы, взаимодействие океана, атмосферы, ледников, всех климатических составляющих. Нужно учитывать, какая концентрация парниковых газов является главным источником потепления», – рассказывает собеседник. Он отмечает, что природные процессы могут вести как к потеплению, так и к похолоданию, в то время как антропогенный фактор (воздействие человека на природу) приводит исключительно к потеплению, именно поэтому и необходимо выявить источник. Все эти расчеты как раз ведутся Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), где очень детально обсуждаются абсолютно все научные публикации, которые выходят в мире на тему климата, а затем ученые приходят к консенсусному решению. «Думаю, эта статья тоже станет одним из компонентов для обсуждения. Так что давайте пока относиться спокойно к тому, что будет в конце века, все это еще требует подтверждений и обсуждений», – заключил Вильфанд. Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что из-за глобального потепления понятие сезона размывается, а времена года сместились примерно на месяц вперед, в связи с чем весна теперь будет наступать позже.

Текст: Алексей Дегтярев

В Европе в скором времени может начаться третья волна коронавирусной инфекции, заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер. «В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 – прим. ВЗГЛЯД). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны», – цитирует президента института РИА «Новости». Вилер добавил, что государствам необходимо соблюдать ограничительные меры по максимуму, так как они помогают спасать тысячи жизней. «Мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться», – предупредил ученый. Глава института отметил, что вакцинация показала свой эффект, поскольку в Германии среди пожилых сократилось число серьезных случаев заболевания. В случае, если не будет произведено достаточно вакцин, или в СМИ создадут имидж опасности прививки, то ситуация может выйти из-под контроля, добавил Вилер. «Если внезапно вакцинация не будет проведена или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью», – заключил ученый. В феврале доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 уже завершилась, серьезного подъема заболеваемости не было, но не исключена новая волна коронавируса. В Донецке рассказали о подготовке города к военному обострению 10 марта 2021, 17:22

Текст: Ирина Яровая

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он. Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации 10 марта 2021, 18:30 Текст: Ксения Панькова

Компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете. В частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией», – говорится в сообщении. Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения (ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ). 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей (штраф оплачен). Дальнейший мониторинг, как отметило ведомство, выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. В ноябре прошлого года Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. В декабре суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации. Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом 10 марта 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом, который был построен в тайге в Хакасии при поддержке российского предпринимателя. «Сегодня избу освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию также организовал сибирский промышленник по просьбе Агафьи Тихоновны», – сказал представитель Олега Дерипаски, который профинансировал строительство дома. Строительство дома началось в декабре 2020 года, отшельница сама попросила бизнесмена о помощи. Из-за труднодоступности участка «Заимка Лыковых» дом строили поэтапно, передает РИА «Новости». Чтобы сократить сроки строительства, деревянное здание собрали в Абакане, после чего разобрали для доставки, предварительно пронумеровав бревна. Самым сложным этапом при строительстве была доставка пиломатериала. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 километрах от жилья Агафьи. Далее стройматериал везли уже на аэролодках, для этого потребовалось 18 таких рейсов. Ранее сообщалось, что два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились о животных отшельницы: среди гостинцев есть сено для коз. Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге. СМИ: Европейцам предлагают медицинские туры в Россию для вакцинации от COVID 10 марта 2021, 18:55 Текст: Ксения Панькова

Иностранным туристам предложили туры в Россию, в ходе которых они смогут привиться российской вакциной от коронавируса, сообщает итальянская газета La Nazione. Так, по информации издания, за последнее время появилось несколько туристических агентств, которые готовы предложить путешественникам 20-дневные поездки в Россию. Отмечается, что за этот период туристы смогут пройти полную вакцинацию, а также посетить различные достопримечательности, сообщает телеканал «360». Владелец туристического агентства Eurasian Tavel в Болонье Пьетро Ди Фебо рассказал La Nazione, что спрос на такие путешествия уже наблюдается и он связан с психологическим фактором. Фебо также добавил, что европейцы интересуются российской вакциной. «Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции – в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как лечение», – отметил он, уточнив, что перед запуском продаж таких туров агентства должны будут получить разрешения от властей Европы. Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.