Названа главная причина старения клеток мозга

Главной причиной старения мозга и развития нейродегенеративных заболеваний является потеря миелина, который образует оболочку нервных волокон, сообщили исследователи в журнале Aging Cell.

Миелин работает как защитная оболочка вокруг нервных волокон – аксонов, обеспечивающих связь между клетками мозга, нарушение такой оболочки негативно сказывается на эффективности и быстродействии нейронных процессов, снижает когнитивные функции и приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний, таких, как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале.

Исследователи из Британии, Германии и Италии установили, что управляющие восстановлением миелина клетки с возрастом становятся менее эффективны, они определили ген, ухудшение экспрессии которого снижает с возрастом способность клеток заменять миелин.

Вырабатывающие миелин клетки мозга носят название олигодендроциты, они на протяжении всей жизни должны заменяться стволовыми клетками, но с возрастом этот процесс становится все медленней.

Авторы исследования сравнили геномы молодых и старых мышей, и выяснили, какие процессы нарушаются с возрастом. «Мы определили ген GPR17, связанный с этими специфическими предшественниками, как наиболее уязвимый при старении мозга, и то, что потеря GPR17 связана со сниженной способностью этих предшественников активно работать, чтобы заменить потерянный миелин», – пояснила один из авторов материала, доктор Андреа Ривера из Института анатомии человека Университета Падуи.

По словам исследователей, эта работа поможет в поиске путей «омоложения» клеток, предшествующих олигодендроцитам, чтобы восстановить утраченное белое вещество.

Ранее исследователи из Университета Квинсленда и Немецкого центра установили, что употребление яблок влияет на развитие памяти у человека, высокая концентрация фитонутриентов в этих фруктах стимулируют процесс образования новых нейронов.