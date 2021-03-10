Кремль выразил уверенность в понимании Турцией правильности позиции России по Крыму

Кремль уверен, что со временем Турция поймет правильность позиции России по Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил воссоединение Крыма с Россией «темой, которая относится к категории разногласий (России и Турции)», передает ТАСС.

«Мы не принимаем позицию Турции по Крыму, вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию», – сказал он.

Представитель Кремля выразил уверенность, что в Турции рано или поздно «поймут правильность и обоснованность позиции России».

Он отметил при этом, что позиция Анкары по Крыму не влияет на отношения двух стран, передает РИА «Новости».

«Собственно, понимаете, для нас такого вопроса, как крымский вопрос, не существует», – уточнил Песков.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.

В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.