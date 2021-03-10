Раскрыты подробности шпионажа Цуркан в пользу НАТО

Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан сообщала секретную информацию разведке Молдавии, которая передавалась спецслужбам НАТО, говорится в ее приговоре.

«Судом были исследованы сообщения СВР России и ФСБ России, составленные по результатам проведенных мероприятий, из которых следует, что Цуркан К. В., представляющая интерес в силу своей профессиональной деятельности в области энергетики, под псевдонимом «Карла» была привлечена на материальной основе к конфиденциальному сотрудничеству с Службой информационной безопасности Молдавии, контакты с представителями которой поддерживала посредством личных встреч и негласных каналов связи, передавая информацию разведывательного характера», – цитирует ТАСС документ, опубликованный правозащитным объединением «Команда 29».

Молдавская спецслужба ссылалась на Цуркан как на очень важный источник информации, она сообщала в подразделение сил НАТО и других иностранных спецслужб о полученных данных, отмечается в тексте.

В декабре 2020 года Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего члена правления «Интер РАО» Цуркан по обвинению в шпионаже. Прокурор запрашивал для обвиняемой 18 лет колонии общего режима, защита же настаивала на оправдании.

По версии следствия, Цуркан в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. Сообщалось, что в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она якобы передала документ спецслужбе Молдавии.

Дело маркировано грифом «совершенно секретно». По данным источников в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. СМИ сообщали, что ФСБ подозревает женщину в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия – передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую».